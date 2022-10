Doctora Bustabad, la sabia de la artritis: "Se le da poca importancia pero también causa muertes"

Sagrario Bustabad es la recién elegida presidenta de la Sociedad Española de Reumatología (SER), encargada de fomentar el conocimiento de patologías como la artritis lumbar, la artritis reumatoide, la gota, la artritis psoriásica y el lupus eritematoso sistémico. Su voz representará a casi 2.000 profesionales sanitarios hasta que la sustituya en el cargo su colega Marcos Paulino Huertas en mayo de 2024. Aunque hasta entonces no parece que vaya a asustarle esta responsabilidad, pues ya ha sido la directora médica del Hospital Universitario de Canarias.

Atiende a EL ESPAÑOL con motivo del XII Simposio de Artritis Reumatoide, que se ha celebrado en Vigo los días 30 de septiembre y 1 de octubre, mes de la artritis a petición de la Arthritis and Rheumatism International. Se trata del primer acto al que acude como presidente de la SER, ya que en el XLVIII Congreso Nacional que se celebró el pasado mayo en Granada fue cuando se produjo el nombramiento.

Está a punto de cumplir seis meses como presidenta de la SER. No sé si darle la enhorabuena o mis condolencias.

Por un lado, es un orgullo ser presidenta de la sociedad que te ha aportado todo y de una especialidad que tú has elegido y de la que te sientes satisfecha. Poder representar a todos mis compañeros es un orgullo. Eso sí, mucho trabajo (se ríe).

¿Se siente más cómoda en el hospital?

Me siento más cómoda en el hospital con mis pacientes. Ahora mismo llevo tres años en la dirección médica del hospital [Universitario de Canarias], pero sigo teniendo una consulta porque me siento fundamentalmente clínica.

¿Tenía vocación?

Pues no. Hay gente que sabe que quiere estudiar Medicina desde pequeño. En mi caso no fue así. Elegí la medicina justo cuando iba a entrar en la universidad y ahora mismo no me imagino sin estar en una clínica. Yo lo que quería era hacer Matemáticas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenía profesores muy buenos en Matemáticas —yo creo que influye quién te dé la asignatura— pero al llegar a COU tuve uno muy malo. Ahora puedo decir que, gracias a él, que me hizo dudar de que yo podía servir para las Matemáticas, hice Medicina.

Y una vez tomada la decisión, ¿no hubo un momento en que pensara dejar una carrera tan dura?

No, no. Nunca.

¿Cómo termina especializándose en reumatología?

Pues por la misma situación. Un buen profesor, que fue después mi jefe, me dio clases de reumatología. Por eso ahora lo que quiero es fomentar el hecho de que en las universidades existan los especialistas de reumatología que den clases de reumatología.

Sí que es verdad que otros profesionales, como los internistas o los traumatólogos, la pueden dar muy bien, pero no es lo mismo. Desde la SER estamos luchando para que en las universidades la reumatología la dé un reumatólogo.

Sin embargo, esta falta de especialistas en las universidades también se da en la calle. ¿Cómo explicaría el desconocimiento que existe acerca de las patologías reumáticas, cuando afectan a unos 11 millones de españoles?

En la atención primaria, el segundo motivo de consulta, después de los problemas respiratorios, son las enfermedades reumáticas. También hay que decir que de esos 11 millones de personas que hay en España van desde las patologías menos frecuentes, entre las que se encuentra la artritis reumatoide, hasta las que más, como la osteoporosis, y las que son productos del envejecimiento, como es la artrosis. Lo que vemos es que se les da menos importancia porque parece que es algo natural.

Se asocia con el envejecimiento.

Claro, el mal utilizado término reuma hace que asociemos este tipo de enfermedades con el envejecimiento. Entonces se ve como normal que alguien tenga reuma, y no se diferencia en que haya enfermedades que producen discapacidad.

Por ejemplo, hay personas que terminan su vida laboral a los 40 años por la artritis reumatoide. Es bastante incapacitante porque las manos son fundamentales en cualquier actividad. Aunque la diferencia en el antes y el después de las terapias biológicas —y otras más nuevas— hace que algunas veces pensemos que estamos ante dos enfermedades distintas.

¿Cuál ha sido el punto de inflexión en el tratamiento de la artritis reumtoide"

En el año 2001, con las terapias biológicas y las dirigidas, que permitieron que, si se diagnostica a tiempo, se pueda llegar a evitar la discapacidad del paciente. De hecho, hay algunos estudios que aseguran que el éxito de las terapias dirigidas a las células B puede servir, en un futuro, para otras enfermedades autoinmunes.

Se trata de una enfermedad sin cura. Pero, ¿cómo se puede explicar que haya pacientes en los que se acabe eliminando la medicación?

Es lo que llamamos la remisión. Por ejemplo, el paciente tiene una artritis con su correspondiente limitación. Empiezas con un tratamiento dirigido, no del tirón con fármacos biológicos. En el caso de que no se consiga el efecto que tú deseas en unos meses, entonces ya sí que comienzas con el tratamiento biológico.

Sigues con ese tratamiento. Lo vas pautando para ver cómo responde el paciente. Ves cómo responde al reducir la dosis y llegar a suspenderlo. Ahí es cuando decimos que el paciente ha alcanzado la remisión de la enfermedad.

Esto no significa que se haya curado. Lo que tiene es una artritis reumatoide, y eso es crónico. No es igual que una amigdalitis o una sinusitis. Es una enfermedad que tú vas a tener. Lamentablemente no se consigue en un gran número de pacientes.

¿Se aventura a poner una fecha para la cura de la artritis reumatoide?

Yo no creo que la vea. Me conformaría con que se siga avanzando y conseguir la remisión para que el paciente se encuentre estable y lleve una vida normal. Que se olvide de que tiene una artritis reumatoide.

Es de Tenerife, ha estudiado allí y continúa su carrera como reumatóloga en Canarias. ¿Cómo se siente al ver que cada vez más estudiantes de Medicina se forman aquí pero la ejercen fuera de España?

Me da pena. Porque estamos gastándonos dinero en formar buenos profesionales y lo que sucede es que no les estamos ofreciendo aquí una salida laboral, que es lo que necesitamos. Porque si sobraran, todavía. Pero es que no sobran.

¿Y en qué posición se encuentra la reumatología dentro de que forma parte de una profesión ya infravalorada?

Pues yo creo que es porque no se le da tanta importancia a las enfermedades reumáticas. Y es verdad que las lesiones cardíacas producen muertes, lo cual asusta y es grave, por supuesto, pero es que en algunas enfermedades reumáticas también pueden fallecer, no solo se produce un deterioro en la calidad de vida. No se le da tanta importancia a esa incapacidad que se va produciendo.

Durante el MIR, los estudiantes de Medicina solo están un mes en reumatología.

Claro. Lo que hago en la Facultad de Medicina, donde soy profesora asociada, es decirles "no quiero que me diagnostiques una artritis reumatoide". No. Lo que quiero es que el médico de atención primaria identifique que eso puede ser, por ejemplo, una artritis inflamatoria o de otro tipo. Y que identifiquen a quién hay que enviarlo en caso de que no lo puedan resolver.

¿Hay algún paciente que le haya marcado más?

Tengo muchos. Porque lo que pasa con las enfermedades reumáticas es que, al ser crónicas, a los pacientes los conoces. Tengo gente que la cogí cuando era niño y ahora tienen 34 años. Se crea un vínculo entre el médico y paciente, que a veces es tan importante que sabes más de ellos que de amigos tuyos porque te cuentan todas sus cosas.

Pero hay muchas anécdotas. También tengo a una madre y a su hija, que tiene una enfermedad reumática distinta, al ser la genética un factor predisponente. Y, sin duda, te afecta desde el punto de vista emocional. La importancia fundamental es la confianza médico-paciente.

