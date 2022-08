La viruela del mono, fuera de control en España: casi 5.000 casos y nuevos perfiles de infectados

La viruela del mono sigue su avance imparable en España: en cuestión de unos días hemos alcanzado prácticamente los 5.000 casos registrados y se han producido las primeras muertes asociadas a la enfermedad. Seguimos siendo el país europeo que más casos oficiales acumula, pero las cifras de Estados Unidos han cogido impulso y desde hace una semana es el país con más casos en todo el mundo. De hecho, este jueves el país americano ha declarado el estado de emergencia nacional de salud pública. Muchos expertos explican que esta no es la manera en la que el brote debería haber avanzado, pero las medidas han sido insuficientes.

"Hay que decir las cosas claras: esta enfermedad no se ha tomado en serio, la información no se ha dado bien y la gente ha pasado olímpicamente", asegura Raúl Rivas, catedrático de Microbiología en la Universidad de Salamanca. El científico explica que la viruela del mono es una enfermedad que requiere un contacto muy estrecho para transmitirse, tiene unos síntomas muy claros y es autolimitada —que cede por sí misma en un tiempo determinado—. Por eso, el brote debería haberse controlado poco después de su aparición.

La gran mayoría de los casos de este brote se ha producido entre hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) y con múltiples compañeros. De todas formas, se debe a una situación circunstancial; es decir, la enfermedad no se produce ni se transmite por un comportamiento sexual específico de esta comunidad y, por eso, podría haberse producido en otros grupos de población. Es más, ya se está produciendo, la viruela del mono ya ha contagiado a otros sectores de la población: existen mil casos en España que no se asocian a HSH.

Otras poblaciones

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad publicados este viernes, en España existen 4.942 casos de viruela del mono, de los cuales, 3.943 son HSH. Si se obtiene la diferencia se observa que hay 999 casos de personas que no se asocian a HSH. "Es un número elevado, pero lo va a ser más. Según avanza el brote, si no tomamos medidas, las probabilidades de que llegue a otros grupos aumentan. Las personas infectadas también se relacionan con amigos y familiares fuera del grupo de población más afectado, es evidente que el número de casos en este grupo va a crecer", razona el biólogo.

Casos acumulados de viruela del mono en el mundo. España se encuentra en segunda posición tras Estados Unidos. Our World in Data

El descontrol de la viruela del mono preocupa, entre otras razones, porque es una enfermedad que puede llegar a causar la muerte, aunque en este brote las muertes han sido pocas. La población que preocupa especialmente son las personas inmunodeprimidas, las mujeres embarazadas y los niños. Fuera de África, donde la enfermedad es endémica en ciertas zonas, se han producido un total de cuatro muertes: Europa registra dos muertes —ambas en España— y América, otras dos —una en Brasil y otra en Perú—.

Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad, los dos recientes fallecidos en España son dos hombres jóvenes, uno de Valencia y otro de Córdoba. La mayoría de los casos de viruela del mono no son mortales, pero los científicos advierten que la enfermedad se complica si existen más infecciones. En este sentido, un estudio realizado en España y publicado recientemente en British Journal of Dermatology apunta a que de los 185 pacientes de viruela del mono que estudiaron, el 76% de ellos tenían por lo menos una infección de transmisión sexual (ITS) a la vez.

Las dos muertes por viruela del mono siguen en investigación, aunque se han asociado a una encefalitis derivada de la infección por el virus. Por esta razón, el Ministerio de Sanidad ha pedido este viernes a los servicios de salud pública de las comunidades autónomas que sean notificados con carácter urgente casos de viruela del mono que reviertan "especial gravedad" como neumonía, encefalitis, meningoencefalitis o lesiones faríngeas que impidan la deglución.

Variantes resistentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) movió ficha hace dos semanas y declaró a la viruela del mono como una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII). Esta medida, explica Rivas, sirve para movilizar más recursos contra el avance de la enfermedad. Ahora bien, mientras que en el resto del mundo el riesgo es moderado, en Europa es muy alto. "La situación que tenemos aquí no es moco de pavo, está el problema de que el virus se establezca en la fauna y, si sucede, tendremos brotes recurrentes y no en HSH, sino a quien le toque", afirma Rivas.

¿Cabe la posibilidad que la viruela del mono se declare pandemia? "De momento no estamos en ese punto y esperemos que no se produzca, sería muy malo", explica el microbiólogo. "Pero estamos en el límite de poder seguir siendo optimistas, vamos muy mal si no paramos la transmisión. La viruela del mono es un virus muy estable, pero cuanto más se descontrole, más posibilidades hay de que se adapte al ser humano e, incluso, que llegue a producir variantes que escapen a los tratamientos actuales".

De momento, la vía de transmisión principal de la viruela del mono sigue siendo la misma: contacto estrecho en el contexto sexual y con múltiples compañeros entre HSH. De todas formas, no se ha demostrado que el virus se transmita por el semen o los fluidos vaginales —es decir, no es una ITS y, por eso, los preservativos y otros profilácticos de barrera no impiden la transmisión—y ya se han observado bastantes casos fuera de este grupo de población. En estos casos, el contacto estrecho con el líquido de las lesiones típicas de la enfermedad a través de relaciones sexuales o del roce piel con piel o con la ropa o la ropa de cama en la que hayan estado es el principal contacto de riesgo.

Dónde se contagia

Estas últimas semanas se han popularizado algunas historias en internet sobre contagios a través de objetos como el manillar de un patinete o un paquete recibido por una app de compraventa. Aunque Raúl Rivas admite que el contagio por esta vía es posible, sostiene que es muy poco probable que se produzcan contagios por estas causas. "La viruela del mono es un orthopoxvirus, puede quedarse en la ropa y ropa de cama, que son ambientes porosos, especialmente si están en ambientes fríos y oscuros. Pero el vidrio, el plástico o el metal son ambientes en los que este virus no sobrevive demasiado".

El experto comenta que los desinfectantes comunes con los que contamos son altamente eficaces para eliminar el virus. Si tenemos a una persona afectada en casa, Rivas recomienda que sea él mismo quien maneje sus ropas, que, a ser posible, los platos, cubiertos y vasos se laven en lavavajillas a temperaturas altas, que tengamos cuidado de desinfectar los objetos que toque y que no se sacudan sus ropas o ropas de cama. Las personas afectadas deben guardar cuarentena de tres semanas, hasta que las lesiones de la enfermedad se hayan curado por completo.

Los síntomas por los que deberíamos consultar a un médico son muy fáciles de identificar, según explica el microbiólogo: "pústulas y pápulas —generalmente, en la zona por la que ha entrado el virus—, también síntomas sistémicos como la fiebre, los dolores musculares y los ganglios inflamados. También se producen síntomas en las mucosas genitales, que antes eso no se sabía". El virus también puede ser transmitido a través de gotas de saliva si estamos muy cerca del infectado, aunque no es fácil por esta vía, no se parece a la covid.

El catedrático de Microbiología pide a quienes tengan estos síntomas que contacten con un médico para diagnosticar la enfermedad y comenzar el aislamiento lo antes posible, a fin de cortar la cadena de transmisión.

