El misterio de Seulo y Perdasdefogu: los dos pueblos que guardan el secreto de los 100 años

Hay ciertos récords Guinness que uno nunca quisiera ostentar, como el del hombre con la nariz más grande o el de los gemelos más obesos. Sin embargo, cuando se trata de ser el pueblo más longevo, la cosa cambia. Pertenecer a una de las regiones más perdurables del mundo es todo un privilegio, ya sea por presumir o por albergar la esperanza de tener una vida larga. Por eso, hay dos que se están peleando por el título.

Aunque lo primero que se viene a la cabeza es Japón, lo cierto es que los pueblos en cuestión están bastante más cerca de España, a poco más de mil kilómetros por el Mediterráneo, concretamente en la isla de Cerdeña. Se trata de Perdasdefogu y Seulo, dos lugares recónditos entre montañas situados a unos 60 kilómetros del norte de Cagliari.

Entre los dos no llegan a los 4.000 censados, pero se han hecho muy conocidos a nivel mundial. Sobre todo, entre la comunidad científica, ya que son los causantes de que Cerdeña sea una de las cinco regiones del mundo con más concentración de personas que han superado el siglo de vida. Las otras son Okinawa (Japón), la comunidad de Loma Linda (Estados Unidos), Icaria (Grecia) y la Península de Nicoya (Costa Rica).

En Cerdeña, se estima que la tasa de personas con 100 años o más es de 33,6 por cada 100.000 habitantes y, como compartir es vivir —nunca mejor dicho—, son varios los científicos que han intentado sonsacar a sus gentes cuál es el secreto de la longevidad.

Las zonas azules

Todo empezó con el periodista del National Geographic Dan Buetter y su investigación sobre las 'zonas azules', término que le inspiró la propia Cerdeña para designar a las regiones del planeta en las que abundan las personas que han superado los 100 años. Esas mismas que hemos enumerado antes.

En 2004, junto a un grupo de expertos, entre los que se encontraba el genetista evolutivo Paulo Francalacci y el médico Gianni Pes, comenzó su investigación, logrando reunir datos dietéticos de estas poblaciones.

La conclusión fue que más del 65% de lo que comían las personas de las zonas azules provenía de carbohidratos complejos, con una dieta formada principalmente por vegetales, frutas, granos integrales, frijoles y otros carbohidratos. Por ejemplo, en Cerdeña son muy populares las habas. Además, la carne no es un alimento muy habitual en sus dietas. La comen, sí, pero muy pocas veces al mes.

Una dieta así ha demostrado en estudios científicos, como este publicado en Nature, que es capaz de reforzar el sistema inmunológico frente a distintas enfermedades, incluso contra la Covid-19, además de que nutricionistas avalan su eficacia.

En 2015, el periodista quiso saber más sobre la dieta de los pueblos de Cerdeña, las particularidades que la hacían tan especial, por lo que viajó hasta Perdasdefogu, Seulo y pueblos colindantes para saber de sus secretos.

Un pan con misterio

En un artículo publicado en The Wall Street Journal, en el que plasmó su viaje, el periodista habla del pan de la zona, hecho con una masa fermentada tradicional de Cerdeña. No es la única referencia que hay hacia él. Un artículo reciente de The New York Times lo vuelve a mencionar. "Ofrecieron todo tipo de explicaciones sobre la longevidad de los habitantes del pueblo, como el pan de papa local que, según insinuaron, fue estudiado por genetistas", reza este último.

Efectivamente, fue examinado por Paulo Francalacci y Gianni Pes. Concluyeron que su magia reside en que es capaz de reducir la carga glucémica de este alimento, ya que la mayoría del pan se metaboliza rápidamente en azúcar, aumentando los niveles de insulina. ¿Cómo está hecho? La pregunta se responde con otra: ¿contó alguna vez Panoramix la fórmula de su pócima mágica? Pues eso. Lo único que hay publicado es que la masa está fermentada con cultivos de lactobacillus y levadura.

Los otros productos estrella de su gastronomía son un queso ácido típico y su adaptación del Minestrona, una sopa típica italiana cuyo ingrediente principal son las alubias.

Los sardos

Ahora bien, ¿es la dieta la única responsable de la longevidad? La respuesta es no. Por un lado, están los factores genéticos. Precisamente, estos pueblos son los descendientes de los sardos, cuya herencia genética se remonta a los fenicios y, al parecer, ha permanecido bastante intacta con el paso del tiempo.

"Cuando informé por primera vez sobre esta área [Cerdeña] los científicos teorizaron que los genes desempeñaban un papel en la extraordinaria longevidad de los sardos", explicaba el periodista Dan Buetter. "Sin embargo, según el Doctor Pes, varios de sus estudios han demostrado que los marcadores genéticos de los centenarios, incluidos los marcadores asociados con la mortalidad cardiovascular, el cáncer y la inflamación, no difieren significativamente de los de la población general", continuaba.

Esto mismo se veía también en Okinawa. Según el informe The Okinawa Program: How the World's Longest-Lived People Achieve Everlasting Health–And How You Can Too (El estilo de Okinawa: cómo la gente más longeva del mundo logra una salud duradera), cuando los más jóvenes comenzaron a emigrar a otras zonas y a abandonar su estilo de vida, su esperanza de vida se reducía a la media del resto de poblaciones. Al parecer, en base a este estudio, la clave es cuidar la mente, el cuerpo y el espíritu.

Estilo de vida

"Aire de la montaña, garbanzos y estilo de vida sencillo", así es como resumía para The New York Times uno de los habitantes de Perdasdefogu su secreto, frase que concuerda a la perfección con las claves enumeradas en el párrafo anterior.

La vida en Perdasdefogu y Seulo es muy tranquila. Pocos coches perturban su silencio. Si quieren ir a la tienda, al trabajo o a casa de un amigo, se van dando un paseo, con los beneficios que eso reporta para la salud. Según un artículo publicado en The Lancet Public Health, los individuos que andan más tienen entre un 40% y un 53% menos riesgo de morir prematuramente.

Además, la comunidad está unida por fuertes lazos. "Aquí nadie se siente solo", detallaban a los periodistas. Esto es muy importante, porque es posible morir de aburrimiento, sobre todo en la vejez. En este artículo, hablábamos de ello.

Eso sí, la paz y armonía desaparecen a la hora de competir por ser el pueblo más longevo. Ahí no hay vecino que valga. Sin querer alimentar su rivalidad, hay que señalar que Perdasdefogu está reconocido por el Guinness de los Récords como el municipio con "la mayor concentración de centenarios". Anteriormente, ya habían entrado en el famoso libro de los récords por albergar a la familia más longeva del planeta, nueve hermanos que sumaban, entre todos, 818 años. "Perdasdefogu, hogar de la Longevidad Familiar", presume la placa que lucen en la entrada de su pueblo. Veremos si consiguen defender el título.

