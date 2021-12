Esto es lo que tiene que pasar en España para que la Covid sea 'endémica' en lugar de 'pandémica'

Menospreciar a la Covid-19 como una "simple gripe" tuvo efectos catastróficos en los primeros compases de la pandemia. Pero con un 90% de vacunados y una variante, ómicron, que dispara los contagios con un menor índice de hospitalización, la necesidad de cambiar los protocolos año y medio después está sobre la mesa. La nueva ola, paradójicamente, nos devuelve al símil gripal. Si la enfermedad ha perdido gravedad y la inmensa mayoría de la población ha generado inmunidad por vacunación o contagio, ¿no habremos pasado a una situación completamente diferente?

En este sentido, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) advertía en vísperas de Navidad que el SARS-CoV-2 "no va a desaparecer a corto ni medio plazo". Las diferentes fases que ha experimentado y que han llevado a un menor impacto de mortalidad "no implican que se esté cerca de eliminar la epidemia", advertían, sino en todo caso de asumir el coronavirus "como un patógeno más con el que convivir de forma endémica".

La gripe es efectivamente la enfermedad endémica por excelencia: aunque en época pre-Covid dejaba cerca de 4.000 fallecidos por temporada en España, su incidencia se considera "acotada en invierno y en un tipo de población muy específica, la vulnerable", explicaba a EL ESPAÑOL Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Por otro lado, hay precedentes históricos de pandemias convertidas en enfermedades crónicas, de la gripe de 1918 a la gripe A. En todos los casos, no obstante, las vacunas han supuesto el factor diferencial.

De 'pandemia' a 'epidemia'

En un artículo publicado en The Conversation, Francisca Suárez Estrella, profesora titular del área de Microbiologia en la Universidad de Almería, describía con precisión las condiciones que deben darse para la transición. El consenso científico apunta a que la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 se dio por zoonosis, es decir, saltó del mundo animal al ser humano. De ahí pasó a epidémico debido a su rápida capacidad de contagio entre la población de origen, y posteriormente a pandémico al cruzar fronteras.

"Sin embargo, el virus puede pasar a un estado endémico cuando se detecta un número relativamente bajo y estable de infecciones en la población", explica la profesora Suárez Estrella. La vacunación es la herramienta fundamental para producir el cambio, ya que reduce la carga de enfermedad y genera un poso de inmunidad generalizada en la población. Pero dada la facilidad del coronavirus para mutar a nuevas variantes, hay que asumir que la inmunización será "transitoria" y no definitiva. Es decir, que la Covid-19 no desaparecerá.

La endemicidad, como apuntaba la revista Nature y recuerda la profesora, es su futuro más probable. "La transición entre fase epidémica y endémica ocurre a medida que los niveles de inmunidad efectiva aumentan en la población", explica, un proceso en el que -como en el caso de la gripe- se indentifican qué grupos siguen siendo vulnerables por capacidad de infección y síntomas. "Para cuantificar los daños por Covid-19 durante la fase endémica, habrá que considerar la gravedad, tanto de las infecciones primarias como de las reinfecciones".

El director científico de Pfizer, Mikael Dolsten, retrasaba recientemente las expectativas de una transición de la situación pandémica a la endémica debido a la multitud de factores involucrados, muy especialmente la desigualdad vacunal. "Cuándo y cómo ocurra esto exactamente dependerá de la evolución de la enfermedad, de la eficacia con la que la sociedad despliegue las vacunas y los tratamientos y de la distribución equitativa de la misma a los lugares en los que las tasas de vacunación son bajas".

La Covid no podrá pasar a ser endémica, por tanto, hasta que la inmunización no reduzca los contagios y los casos más graves de la enfermedad como para garantizar que no habrá colpaso del sistema hospitalario. Las vacunas de segunda generación, con potencial esterilizante frente al contagio, y los antivirales serán fundamentales para cumplir este objetivo. El estado endémico óptimo, señalaba un artículo en The Lancet, se alcanzará cuando la Covid sea una enfermedad que se contraiga "a corta edad" y con "síntomas leves" que generen inmunidad para el resto de la vida.

La Covid endémica según Bill Gates

Otro punto de vista sobre el fin de la pandemia lo ofrece el cofundador de Microsoft, convertido en caricaturesca 'bestia negra' de los conspiracionistas por su apoyo a la investigación de los coronavirus y la prevención de las pandemias. Bill Gates echa la vista atrás a 2021 en un post en su blog personal titulado Razones para el optimismo tras un año difícil, en dónde no rehuye ni los motivos para el escepticismo sobre la situación sanitaria ni los detalles más personales, como su reciente divorcio.

"Más personas han muerto por Covid-19 en 2021 que en 2020. Si eres una de las millones de personas que perdieron seres queridos en estos últimos doce meses, seguramente no pensarás que este año ha sido mejor que el anterior", admite Gates. Sin embargo, el magnate y filántropo se muestra convencido de que la actual tendencia está sentando las condiciones para la endemización de la Covid en 2022.

"La aparición de una nueva variante preocupante resulta pertubadora en cualquier momento, pero mantengo la esperanza de que, en algún momento del año que viene, la Covid-19 se convertirá en una enfermedad endémica en la mayor parte del mundo. Aunque a día de hoy es todavía 10 veces más letal que la gripe, las vacunas y los antivirales podrían recortar esa cifra a la mitad o más. Podrán darse rebrotes ocasionales, pero tendremos nuevos fármacos disponibles para tratar la mayoría de los casos y los hospitales podrán ocuparse del resto", escribe Gates.

"Tu nivel de riesgo será lo bastante bajo como para que no tenga que ser un factor tan determinante como ahora a la hora de tomar decisiones. No será lo principal cuando tengas que optar por el teletrabajo, si permites que tus hijos vayan al fútbol o si vais todos juntos al cine. En un par de años, confío en que el único momento en el que tengas que pensar realmente en el coronavirus sea cuando vayas a ponerte tu vacuna conjunta para la Covid y la gripe cada otoño", concluye.

