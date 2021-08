El sobrecogedor mensaje de un médico tras intubar a un paciente que no quiso vacunarse

La vacunación contra la Covid-19 en España está muy cerca de alcanzar el 70% de su población con la pauta completa, una muestra de la concienciación que existe sobre la importancia de recibir las dosis para proteger a los demás y a uno mismo de las peores consecuencias del coronavirus. Sin embargo, aún quedan algunas personas que no han acudido a vacunarse, ya sea por ideas negacionistas o por miedo a los efectos secundarios.

Es el caso de un paciente de Domingo González, médico intensivista del Hospital de Las Palmas de Gran Canaria. En un sobrecogedor vídeo que ha publicado en las redes sociales, el profesional comienza asegurando que se graba para cumplir con la palabra dada de un hombre que acaba de intubar.

"Ingresó ayer por la covid con una enfermedad inflamatoria pulmonar, con neumonía bilateral, y hasta hoy pudo estar respirando con sistemas de apoyo, pero ya hemos tenido que intubarlo, conectarlo a un respirador y sedarlo profundamente", lamenta el doctor.

Para los que aún dudan … pic.twitter.com/Qoz8tpbxKG August 7, 2021

Minutos antes de tener que poner a su paciente respiración asistida, le confesó que no se había vacunado por miedo a lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y en las redes sociales. Como cuenta González, el hombre "lamentaba no haberlo hecho [vacunarse] ahora que se ha visto enfermo, y que haya tenido que llegar a este momento".

En esos angustiosos momentos, el doctor le prometió que grabaría un vídeo contando su experiencia para recordar la importancia que tiene vacunarse. Y lo hace con conocimiento de causa. Explica en el vídeo que estos días han ingresado en la UVI a más de 10 pacientes afectados por la Covid-19 que no estaban vacunados y que, como en el caso de este paciente, no lo hicieron por miedo a los efectos secundarios. "No eran negacionistas, estaban influenciados por las ideas negacionistas", denuncia González.

Médicos como él tienen una doble lucha en esta pandemia: tratar de curar a sus pacientes y concienciar sobre la importancia de utilizar métodos de protección contra el coronavirus como la vacuna, el más efectivo hasta ahora. Sin embargo, las ideas negacionistas que se viralizan una y otra vez y cada vez con más rapidez e insistencia, ponen muy difícil el trabajo que los sanitarios llevan haciendo sin descanso desde que comenzó la pandemia.

Desde entonces han surgido todo tipo de teorías en torno a la Covid-19. Primero, que no era un virus tan dañino como se hacía creer, que había sido creado en un laboratorio o, como llegaron a asegurar personalidades del mundo del espectáculo, que todo formaba parte de una plandemia.

Después, la llegada de las vacunas despertó una nueva ola negacionista que llevó a despertar nuevas teorías conspiranoicas: que todo formaba parte de un plan para incrustar microchips a la población para controlarla, que las vacunas llevaban grafeno o, incluso, que podrían transformar el ADN.

Todas ellas teorías sin ninguna base científica y que ponen en riesgo la salud de la población. González lamenta que "estamos llegando a un momento en nuestra sociedad en la que no somos conscientes del daño que se puede hacer con ideas falsas", porque "se está jugando con la vida de las personas y con su salud, que posiblemente pueda ser la de ellos mismos y la de su entorno". Finaliza la grabación con un mensaje muy claro: "no todo vale. Por favor, ayúdenos a salvar vidas".

