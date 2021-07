Este es el tiempo mínimo que tienes que esperar para vacunarte si has pasado la Covid

No es extraño en estos últimos meses recibir mensajes o fotografías de familiares y amigos anunciando que ya se han vacunado. Algo que parecía impensable hace tan solo un año. A fecha de hoy, ya son 19 millones de personas las que han recibido la pauta completa. Y en este contexto, resulta que ya no sólo hay que conocer cómo funciona el virus y qué medidas tomar para protegerse, sino también cuándo vacunarse y cada cuánto. Unas dudas que puede que aparezcan en mayor medida entre los más de tres millones de personas que han pasado la enfermedad.

La última actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación lo deja claro. En el documento, el Ministerio de Sanidad recomienda a las personas que se hayan contagiado de coronavirus esperar al menos seis meses hasta inocularse la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. El texto establece estas medidas para todo el que "tiene una prueba positiva de infección activa –PDIA- con fecha anterior a la vacunación o un resultado positivo de [anticuerpos] IgG por serología de alto rendimiento (ELISA o CLIA), independiente de la proteína detectada".

Ahora bien, Sanidad hace diferentes recomendaciones en función de la edad y el momento de la infección. Las personas con 65 años o menos que presenten diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis, recibirá nada más que una inoculación de la vacuna "preferentemente a partir de los seis meses después del inicio de síntomas o el diagnóstico de infección".

El doctor Julián Domínguez, jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, apunta que "no hay razón médica detrás" de esta recomendación. En su opinión, se debe más a un tema de estrategia de vacunación, porque se entiende que si se ha pasado la enfermedad, esos seis meses estipulados se establece como el suficiente para que el paciente genere anticuerpos.

De hecho, como también refleja el documento del Ministerio de Sanidad, las personas contagiadas solo recibirán una dosis. En palabras del doctor Domínguez, esta primera inoculación de la vacuna para los contagiados supone una dosis de recuerdo, por los anticuerpos naturales de los que ya disponen. Pero además, el Ministerio de Sanidad va más allá y recoge que “en caso de que [la primera dosis] se administre antes de haber transcurrido esos seis meses, la dosis se considerará válida y no será necesario administrar más dosis”.

Así las cosas, Domínguez explica que no existe ningún riesgo de vacunarse antes de los seis meses que recomienda Sanidad. El único efecto que tendría es una respuesta inmunitaria mayor porque se produce “una elevación tremenda de anticuerpos”, asegura. La inoculación de la vacuna supone un refuerzo para que las células recuerden que tienen que estar activadas porque hay antígeno.

Ante las recomendaciones de Sanidad pueden surgir otras dudas como, por ejemplo, qué hacer si te han puesto la primera dosis en un momento en el que se estaba desarrollando la enfermedad y no se era consciente por la falta de síntomas. En este caso, lo que estipula el documento es que "se administrará una segunda dosis transcurridos seis meses desde el inicio de síntomas o el diagnóstico de infección".

Pero, ¿qué ocurre si a una persona contagiada se le administra la primera dosis antes de que hayan transcurrido los seis meses recomendados? Como se aclara en la Estrategia Nacional de Vacunación, "la dosis se considerará válida y no será necesario administrar más dosis".

Como se explicaba al principio de este artículo, el documento de Sanidad hace diferentes recomendaciones dependiendo de la edad. En este sentido, a las personas mayores de 65 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 antes de recibir la primera dosis "se administrará una pauta de dos dosis cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento". Es decir, no se recomienda esperar seis meses tras el contagio para la administración de la primera dosis, porque se entiende que el riesgo que pueden asumir si no se vacunan es mayor.

Algo parecido sucede con las personas mayores de 65 años a las que se les haya inoculado la primera dosis y presenten infección por Covid-19. En estos casos, lo que recomienda Sanidad es completar la pauta con una segunda dosis cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento, garantizando el intervalo aconsejado entre dosis. De igual forma, en este caso, tampoco se esperarán seis meses.

¿Se necesitan pruebas serológicas?

Las recomendaciones que incluye el Ministerio de Sanidad en su Estrategia Nacional de Vacunación puede suscitar la idea de realizarse una prueba serológica o virológica antes o después de la vacunación. La respuesta es no. Así lo asegura también el doctor Domínguez, ya que "se presume que la mayoría no ha pasado la enfermedad" y, por tanto, "vacunar es lo lógico", porque no existe ningún riesgo para la salud.

Lo único que se conseguiría con la realización masiva de pruebas serológicas antes de recibir la primera dosis de la vacuna es entorpecer la labor de los laboratorios y colapsar servicios como Atención Primaria. "Con el covid está pasando que no aplicamos lo estudiado en más de un siglo de medicina", asegura Domínguez, que pone el ejemplo de vacunaciones como la del neumococo, en las que no se hacen pruebas para comprobar si se ha pasado la enfermedad previamente. "La generalidad es que se vacuna a ciegas", añade.

El doctor concluye que lo que tiene que tener en cuenta una persona con diagnóstico anterior o actual de Covid-19 es que la vacuna deja inmunidad celular, "que tú además de tener anticuerpos tengas ahí debajo a tus células que responden cuando se exponen a los antígenos".

En cualquier caso, apunta el especialista en Medicina Preventiva, con el coronavirus no se ha seguido el patrón habitual de otro tipo de enfermedades infecciosas y, por tanto, no se puede comparar. Insiste en que lo que hace falta "es más evidencia científica para saber si es mejor o no es necesario vacunar si se ha pasado la enfermedad, y si lo es, cuándo se debe hacer", pero "eso lo iremos sabiendo con el tiempo. Se quieren responder preguntas que necesitan un tiempo de respuesta".