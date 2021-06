Sanidad alerta del peligro de estas soluciones para lentillas y pide que no se utilicen

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), que depende directamente del Ministerio de Sanidad, ha emitido una alerta para avisar de un problema de esterilización en los envases de un total de 23 productos oculares y para lentillas de la marca Bausch+Lomb y marcas blancas asociadas que podría implicar un riesgo de infección ocular.

En concreto, los productos de la marca Bausch+Lomb afectados son ReNu MPS solución única sensitive eyes, ReNu MultiPlus solución para lentes de contacto, Boston limpiador, Boston solución acondicionadora, Boston Simplus solución para lentes de contacto multi-acción, Sensitive Eyes solución para lentes de contacto, EasySept solución para lentes de contact, Ophtaxia solución limpiadora de ojos y Sensitive Eyes lubricante ocular.

Asimismo, los productos de otras marcas blancas asociadas son Perfecta, Solución única Mióptico, Pemag Plus, Solución única Alain Afflelou, Opticare confort, Vistafoft ünica Plus, Solución Única Visual Life, Clean&Lens Plus, Farmaoptics plus, Solución única contact care PLUS, Mono sept, Adda, MEDIfresh y MEDIfresh medical.

Según informa la Aemps, el problema tiene su origen en una defectuosa esterilización de algunos de los componentes de los envases (botellas, tapones y tapas) del proveedor de las instalaciones de Baush+Lomb en Milán.

"Aunque el riesgo de infección con estos productos sea bajo, y hasta la fecha, no se hayan notificado incidentes graves relacionados con este problema, [la empresa] ha optado por retirar del mercado ciertos lotes de productos y recomendar a los usuarios que dispongan de los mismos que no los utilicen", dice la Aesan.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una nota de prensa y espera que la retirada de los productos afectados se haga lo antes posible. "Si tienen alguno de los productos afectados pueden solicitar la devolución del importe. Mientras tanto, por precaución, deberían abstenerse de utilizar los líquidos de las marcas señaladas. Y en el caso de que observaran algún tipo de molestia ocular, deberían acudir a su oftalmólogo lo antes posible.