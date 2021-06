Consiguen regenerar tendón por primera vez mediante células madre

Las lesiones de tendón son muy frecuentes en la población general y una de las más temidas por los deportistas. El tendón juega un papel muy importante a la hora de caminar, correr o saltar y, al ser un tejido siempre complejo, su rotura puede convertirse en una lesión crónica con difícil solución, pero esta situación podría haber llegado a su fin tras demostrarse que este tejido puede regenerarse con células madre cultivadas.

El Instituto de Terapia Regenerativa Tisular (ITRT) acaba de presentar un ensayo clínico, cuyos resultados acaban de ser publicados en la revista American Journal of Sports Medicine, y en el que por primera vez se ha logrado regenerar el tendón rotuliano con células madre mesenquimales cultivadas, lo que abre una nueva opción terapéutica en una lesión cuya recuperación se consideraba imposible con los tratamientos actuales.

El doctor Robert Soler, codirector del ITRT y que ha liderado este estudio junto a los doctores Lluís Orozco y Gil Rodas, explica que “las lesiones tendinosas son difíciles de resolver tanto para los tratamientos no invasivos (fisioterapia, electroforesis, infiltración de corticoides…) como para la cirugía. Cuando pasaban años y no había remisión se llegaba a operar para intentar reparar el tejido. Lo que hemos hecho ahora en este ensayo clínico no es reparar sino regenerar”.

El 100% de los pacientes se recuperaron de la lesión

ITRT, que es el pionero en la investigación y tratamiento con células madre a nivel mundial ha realizado otros 21 ensayos clínicos; en esta ocasión, quisieron “demostrar que nuestras células mesenquimales cultivadas tenían la capacidad de regenerar la estructura de la estructura del tejido del tendón rotuliano”, cuenta el Dr. Soler.

El ensayo ha sido desarrollado por el ITRT en las instalaciones del Centro Médico Teknon, perteneciente al grupo Quirónsalud. Participaron 20 pacientes de entre 18 y 48 años, practicantes de deporte de manera habitual, con una lesión crónica (entre dos y cuatro años), en el tendón rotuliano y que no habían obtenido resultados con los tratamientos habituales.

Quirónsalud

Los pacientes fueron divididos en dos grupos, el primero recibió 20 millones de células madre cultivadas en la lesión del tendón, mientras que el segundo grupo fue tratado con una solución de plasma rico en plaquetas.

Los resultados demostraron que el 100% de los pacientes tratados con células madre cultivadas regeneraron la estructura del tendón y volvieron a practicar deporte, incluso a nivel profesional, en un plazo récord de dos meses. Por su parte, el grupo tratado con Plasma Rico en Plaquetas no mostró regeneración del tejido.

Las células madre utilizadas en el ensayo se obtienen de la médula ósea del paciente en un procedimiento rápido e indoloro, pero dado que el número de células que se puede obtener es muy reducido se envían al laboratorio para ser seleccionadas y multiplicadas hasta alcanzar millones.

El procedimiento, detalla Soler, consiste en “obtener unos 100 cm³ de médula que se envía al laboratorio para seleccionar las células con un solo núcleo. Durante tres semanas se cultivan y multiplican hasta alcanzar muchos millones de células”. Después, el preparado se carga en un vial que “nos llega a quirófano y lo inyectamos directamente en la zona de rotura”, relata Soler. Una hora después de la intervención, el paciente se va a casa por sus propios medios y hace vida normal.

El cambio de paradigma de la medicina regenerativa

Viendo los resultados obtenidos en menos de un año, el tratamiento con células madre mesenquimales cultivadas parece llamado a convertirse en el procedimiento de referencia en el futuro. Según el doctor Soler, “el tendón rotuliano y el tendón de Aquiles eran nuestra asignatura pendiente, pero ahora por primera vez podemos curar una lesión que no tenía tratamiento efectivo mediante la regeneración del tejido. No reparamos, creamos tejido nuevo. Es un cambio de paradigma total”.

El ensayo clínico del ITRT ha supuesto uno de los mayores avances en medicina deportiva y traumatología de las últimas décadas, por lo que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ya ha autorizado al centro a tratar con este procedimiento todos los tendones del cuerpo humano: hasta ahora ha sido un total de 77 tendones tratados, curados y regenerados con este tratamiento de células madre.

ITRT impulsa un concepto nuevo de Medicina Regenerativa con resultados sin precedentes que prueban que es posible regenerar tejidos que hasta el momento se consideraban inviables y de los que ha recuperado, entre otros, a algunos de los deportistas de élite más destacados a nivel mundial.