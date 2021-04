La gran mentira de los champús anticaída y otros tres mitos de la piel que desmonta el doctor Ruiz

Con la cosmética ocurre como con los envases de los alimentos que encontramos en el supermercado: a menudo prometen mucho más de lo que pueden ofrecer. Basta con darse un paseo por la sección de cualquier gran superficie para encontrar champús anticaída, reparadores o fortificantes que parecen el remedio definitivo y, en realidad, no lo son. Ricardo Ruiz es uno de esos médicos que no dudan en denunciar los abusos de las grandes compañías y que sólo se casan con la evidencia científica. "No tengo conflictos de intereses con la industria farmacéutica", afirma uno de los dermatólogos oncológicos y estéticos más prestigiosos de nuestro país, director y fundador de la Clínica Dermatológica Internacional de Madrid.

Ruiz, autor de decenas de artículos científicos en prestigiosas revistas, acaba de presentar Lo que dice tu piel de ti (La Esfera de los Libros), su nuevo libro. Un trabajo de más de 300 páginas en el que este médico explica de forma divulgativa qué tipos de cáncer de piel existen, cómo saber si un lunar es peligroso o no, por qué envejece nuestra cara, qué cremas no debes utilizar nunca si estás embarazada, cuáles son las características del vitíligo, la enfermedad que su mujer padece, o qué es lo que esconden las cremas, lociones o geles que encontramos en las tiendas, entre otros asuntos.

Una guía divulgativa anticharlatanes que, tal y como reza su subtítulo pretende desvelar los "los secretos de un dermatólogo sobre los remedios, tratamientos y avances para un resultado 10" y combatir los mitos más extendidos en el imaginario colectivo.

El doctor Ricardo Ruiz en una imagen de sus redes sociales. Instagram.

El agua y la hidratación de la piel

Una de las falsas creencias más extendidas es la que apunta que para tener una piel sana y resplandeciente hay que beber mucha agua. "Bebiendo agua no se hidrata la piel", escribe Ruiz en su libro de forma tajante. "Por más que en muchos medios de comunicación se insista en que hay que beber mucha agua para mantener la piel hidratada, esto no es verdad. La piel se hidrata a través de la aplicación de cremas".

En realidad, tal y como matiza el dermatólogo un poco más abajo, lo que se consigue con la aplicación de cremas en nuestro cutis es evitar la deshidratación. "Es decir, con las cremas hidratantes lo que podemos es controlar la pérdida de agua a través de la piel. Cuando la pérdida de agua a través de la piel disminuye, aumenta su hidratación", confirma. Sin embargo, no todos los productos que disminuyen la deshidratación de la piel sirven para este fin. "Si envolvemos la piel con un plástico, la pérdida de agua a través de ella se elimina y la hidratación de la piel es tan excesiva que esta se macera", apunta Ruiz.

Ojeras: no sólo por falta de sueño

Hay mucha gente que piensa que la aparición de ojeras debajo de nuestros párpados se debe a la falta de sueño. Es cierto. Sin embargo, éste no es el único motivo. "Con frecuencia, el alcohol produce ojeras y retención de líquido en los párpados. Además, evitar tomar alcohol produce una pérdida de peso inmediata", escribe Ruiz.

También frotarse los ojos puede favorecer la pigmentación de esta zona, al igual que los rayos del sol, por lo que Ruiz recomienda utilizar gafas y cremas para proteger la zona. "Prueba a inyectarte un poco de ácido hialurónico si tienes pérdida de volumen, es decir, si la zona de la ojera está hundida. Mucho cuidado con inyectar demasiado, ya que este ácido atrae el agua y podemos empeorar las bolsas", remacha el dermatólogo.

La mentira de los champús anticaída

Ni existen champús que tengan efecto anticaída ni cortándonos el pelo vamos a conseguir que crezca más rápido. Así lo asegura Ruiz en Lo que tu piel dice de ti. Tampoco el uso de lacas, gominas, horquillas o del secador va a hacer que se caiga de una forma más acelerada que si no los utilizáramos. Son algunos de los mitos más extendidos relacionados con nuestra cabellera que la evidencia científica se ha encargado de desmontar a lo largo de los años. ¿Entonces? ¿Cuál es la solución para evitar quedarnos calvos? ¿El trasplante es la única salida?

Tal y como explica el especialista, los champús no van a servir de mucho, pero sí existen algunos tratamientos que ofrecen buenos resultados para la alopecia androgenética como el minoxidil en forma de loción (una molécula que consigue mejorar la densidad capilar), infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) o dutasteride y minoxidil. "La aparición de nuevos fármacos antiandrógenos (finasterida y dutasterida) junto con el minoxidil oral y las infiltraciones de dutasterida o PRP han revolucionado el manejo de las alopecias hormonales", afirma el especialista.

"Puedo tomar el sol con protector"

Las quemaduras provocadas por el sol están directamente relacionadas con el posible desarrollo del melanoma. No es algo nuevo. Sin embargo, hay muchas personas que siguen pensando que embadurnarse en crema solar te otorga una especie de inmunidad contra el cáncer de piel. No es cierto. "Hay estudios que demuestran que aplicar mucho protector solar aumenta el riesgo de melanoma", explica el doctor Ruiz.

"No conviene olvidar que algunos estudios epidemiológicos han observado un incremento en la incidencia de melanoma entre los usuarios habituales de protectores solares que se ha atribuido en parte al hecho de que las personas que más crema usan, aumentan también el tiempo de exposición solar al tener la sensación de que están más protegidos de lo que en realidad están". Así, el dermatólogo apuesta por que las cremas que tengan un factor menor de 15 "desaparezcan del mercado". Por contra, conviene elegir siempre cremas cuyo índice de protección se encuentre entre 20 y 50. "Un índice de protección 30 bloquea el 96,7% mientras que uno de 50 bloque el 98%".