Miguel de Górgolas Hernández - Mora es jefe asociado del Servicio de Enfermedades Infecciosas y responsable de la Consulta Médica del Viajero en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Especialista en Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical, es doctor en Medicina por la UAM, Diploma en Medicina Tropical por la London School of Hygiene and Tropical Mediciney master in Science por la London University. Ha trabajado en hospitales de Sierra Leona y Etiopía. Ha coordinado varios cursos de Medicina Tropical y del Viajero. Es autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales y es profesor titular de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid.