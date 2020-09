11 autonomías triplican la 'incidencia de alarma' por Covid que fijó el Gobierno para controlar fronteras

El pasado 23 de junio, la ministra de exteriores Arancha González Laya, decidió tras reunirse con su homólogo alemán establecer en 50 casos por 100.000 habitantes la incidencia límite en 14 días para dejar entrar a ciudadanos de otros países.

Eran los tiempos del turismo seguro y la cifra de 50, recomendada por la propia OMS, ya indicaba la posibilidad de transmisión comunitaria en el país de origen. Alemania lo ha seguido hasta hoy al pie de la letra. Aunque el país mantenga su incidencia acumulada en 20,4, cada vez que una región ha sobrepasado la cifra mágica de 50, se ha procedido a confinamientos quirúrgicos.

Otra cosa es España. Tras incorporar al acumulado otros 23.572 nuevos casos a lo largo del fin de semana, nuestro país se queda al borde de los 100.000 casos en los últimos catorce días (7.000 por día), una incidencia acumulada de 205,53 casos por 100.000 habitantes. En otras palabras, cuatro veces la cifra considerada como alarmante por el propio Gobierno hace apenas dos meses.

Si ponemos el foco en las distintas comunidades autónomas, las noticias no son mejores: once de ellas están por encima de 150, es decir, el triple de lo fijado. Melilla también se encuentra en esa situación.

Los 15 países con más casos confirmados de Europa.

Descontrol generalizado

La transmisión del virus está descontrolada en todo el país excepto en Asturias, donde, pese a la alta ocupación turística durante el verano y los serios problemas de sus vecinos cántabros y gallegos, la incidencia acumulada no ha pasado de 50 en ningún momento y sigue sin hacerlo. Algo parecido pasó en marzo-abril, lo que indica que debe de ser algo más que buena suerte. En cuanto al resto del país, la situación es muy diversa dentro de una gravedad generalizada: Madrid, País Vasco y La Rioja parecen disparadas… mientras que Aragón sigue con su tendencia a la baja, y Cataluña se mueve en una cierta estabilidad.

Entre el confinamiento severo y la inacción ante la segunda ola del Covid-19.

El caso de Madrid es quizá el más preocupante por su enorme densidad, su condición de centro de comunicaciones nacionales e internacionales… y los antecedentes de la primera ola. Aparte, no sabemos cómo afectará el regreso de buena parte de sus habitantes tras pasar las vacaciones en segundas residencias. En la actualidad, Madrid presenta unos números solo comparables a los de Aragón en el peor momento de su crisis de julio-agosto, pero con un poco más de ocupación hospitalaria. De hecho, es la única que supera el 15% (se queda en el 16%). El pasado viernes 21, la Comunidad detectó 3.646 casos en 24 horas. Es la cifra más alta desde las primeras detecciones del 25 de febrero.

Pese a todo, cualquier intento de comparar esta “segunda ola” con la primera resulta exagerado. Ni el número de hospitalizados ni el de ingresos diarios ni el de fallecidos pueden compararse ni de lejos con los de entonces, aunque si se siguen sin tomar medidas mínimamente drásticas no hay que descartar que se acerquen. De entrada, ya hay problemas serios en Atención Primaria y es posible que, de no frenar el incremento de contagios, pronto determinados hospitales empiecen a verse en apuros, especialmente en municipios y distritos del sur.

Hospitalizaciones por Covid.

A la espera del otoño

No es, ni mucho menos, Madrid el único foco de preocupación. Con Cataluña controlada en torno a los 1.000 casos diarios -una cifra exagerada que no convendría mantener demasiado tiempo-, la situación en el País Vasco no es ni mucho menos tranquililzadora. Pese a que el número de tests diarios por habitante sobrepasa con mucho a los de cualquier otra comunidad, lo cierto es que no se consigue frenar las cadenas de contagio. Si el pasado viernes, la incidencia acumulada a 14 días ya era de un preocupante 309,63, hoy se sitúa en 354,56 casos cada 100.000 habitantes.

Para evitar abstracciones, pongamos estas cifras en una perspectiva más comprensible: lo que nos dice hoy Sanidad es que en los últimos 14 días se ha contagiado uno de cada 500 españoles. Lo que nos dice el País Vasco es que se han contagiado uno de cada 282 habitantes, y, por último, lo que nos dice la comunidad de Madrid es que en solo dos semanas, lo han hecho uno de cada 215. Palabras mayores teniendo en cuenta lo que se viene. La cifra de fallecidos sube a 292 en dos semanas, pero no parece que esa cifra esté actualizada. Si sumamos los números de las distintas comunidades autónomas, el resultado está rondando los 500 a la espera de un otoño más que complicado.