Siete medicamentos más baratos e igual de eficaces que el Frenadol

Con la llegada del otoño y los cambios drásticos de temperatura (que pueden llegar a ser de hasta 10ºC según la zona donde vivamos), los resfriados y procesos gripales no hacen más que aumentar exponencialmente en España.

Existen muy pocos fármacos eficaces contra el resfriado o catarro común. Los medicamentos lo único que consiguen es aliviar los síntomas. Y, de hecho, por este motivo se pueden adquirir sin receta. Tampoco los conocidos como "remedios naturales" han demostrado ninguna evidencia al respecto. Pero eso no significa que no haya fármacos que no alivien los síntomas.

Actualmente existen diversos alivios sintomáticos contra el resfriado común, muchos de ellos a precios excesivos. El más conocido de estos compuestos es el legendario Frenadol, pero hay otros fármacos a precios inferiores a tener en cuenta. De nuevo, recordamos, no se trata de fármacos curativos: el resfriado común se cura solo con el paso del tiempo. Estas son algunas de las alternativas existentes en las farmacias.

Frenadol

El conocido Frenadol puede adquirirse en farmacias sin necesidad de receta por un precio que ronda los 6 o 7 euros, dependiendo del establecimiento y la oferta en cuestión. En cada caja suelen ir 10 sobres, y puede tomarse entre dos y tres veces por día.

Su composición es importante, y por ello se comercializa como un "alivio" del resfriado común. El Frenadol Complex, uno de los más conocidos y vendidos, contiene una mezcla de paracetamol, dextrometorfano, clorfenamina y cafeína.

Se trata, como se puede observar, de una composición de analgésicos (paracetamol), antitusivos (dextrometorfano), antihistamínicos (clorfenamina) y un suplemento de cafeína. Entre todos ellos, el objetivo es aliviar los síntomas del resfriado común, como es el malestar genera, la tos, la congestión nasal y el decaimiento general.

Sin embargo, una caja típica apenas duraría 3 días, y un resfriado común suele rondar los 5-7 días de media, por lo que para algunos el precio de este compuesto puede resultar excesivo.

Algidol

El Algidol es otro compuesto variopinto, aunque en este caso menos diversificado que el Frenadol. Anteriormente se podía adquirir sin precisar receta, pero actualmente es posible que sí se reclame la misma.

Una caja de Algidol de 20 sobres tiene un coste aproximado de poco más de 3 euros, pero su composición es específicamente analgésica: contiene paracetamol, codeína y ácido ascórbico. Los tres componentes son fármacos analgésicos, y su objetivo es reducir el malestar general y la fiebre, sin claros efectos sobre los otros síntomas del resfriado común.

En este caso, con la mitad de precio, una caja de Algidol sí duraría casi una semana, por lo que probablemente sea más rentable si tan solo se pretende paliar el malestar general y el resto de síntomas del resfriado son leves o inexistentes.

Stopcold

El Stopcold, por su parte, es un compuesto menos complejo, pero que sí precisa adquirirse con receta.

Una caja de Stopcold contiene 20 comprimidos, y su coste aproximado es de 5€. Se compone de cetirizina y pseudoefedrina, un antihistamínico y un descongestivo nasal, por lo que su función sería reducir la congestión, la rinitis y el malestar general asociado al resfriado. Podría colaborar en la tos irritativa reduciendo la irritación como tal, pero no la tos en especial de forma directa.

Se aconseja tomar alrededor de dos comprimidos diarios, por lo que duraría hasta 10 días si fuese necesario tomarlo tanto tiempo.

Bisolvon

La marca Bisolvon vende diversos tipos de jarabes, cada uno con una composición diferenciada y con un objetivo determinado. Por un lado está el Bisolvon Antitusivo Compositum 200 ml, con un precio de 7-8 euros dependiendo de la farmacia donde se adquiera, y siendo sus componentes principales el dextrometorfano y la difenhidramina, un antitusivo y un antihistamínico respectivamente. Ambos componentes tienen como objetivo paliar la tos asociada al resfriado común, reduciendo también la irritación y la congestión. Se aconseja una dosis de máximo 3 veces al día.

Por otra parte está el Bisolvon Mucolítico 200 ml, con un precio de 7-8 euros dependiendo de la farmacia. En este caso su componente principal es la bromihexina en el formato jarabe, y la acetilcisteina en el formado de comprimidos, ambos compuestos mucolíticos, cuyo objetivo es hacer la mucosidad más fluida y fácil de expectorar. Se aconseja una dosis de máximo 3 veces al día.

En ambos casos, un tarro de Bisolvon, o bien una caja de comprimidos, podrían durar hasta una semana si se toma de forma correcta.

Flutox y Fluimucil

Tanto el Flutox como el Fluimucil son compuestos muy recetados actualmente, pero también muy específicos en cuanto a los síntomas se refiere, dado que cada uno pretende paliar tan solo un síntoma en especial y no un cuadro general de resfriado común.

El Flutox, por su parte, puede adquirirse en forma de jarabe de 200 ml o en forma de comprimidos de 10 miligramos. Su precio ronda los 7-8 euros en las farmacias, y su componente principal es la cloperastina, un antitusivo. Se puede tomar hasta 3 veces al día, y tanto el formato jarabe como el formado comprimidos duraría hasta una semana.

El Fluimucil y Fluimucil Forte se venden en forma de sobres o comprimidos efervescentes de 200 miligramos o 600 miligramos respectivamente, siendo la acetilcisteina su compuesto principal, un fármaco mucolítico. Su precio ronda los 6-7 euros en ambos casos, pero una caja de 600 miligramos puede durar hasta 20 días, dado que se aconseja una toma diaria; las cajas de 200 miligramos pueden tomarse hasta 3 veces al día, y su duración sería de 10 días.

De nuevo, son fármacos para síntomas muy específicos, pero su duración duraría entre una y dos semanas por el mismo precio.

Paracetamol y mucha agua

Finalmente tenemos la solución que solían dar el protagonista de la serie española "El Síndrome de Ulises" para cualquier dolencia, aunque en el caso del resfriado común, donde los síntomas ceden con el paso del tiempo sin precisar ningún tipo de medicación, es posible que sí sea la solución ideal.

Una caja de paracetamol de 650 miligramos o 1000 miligramos con 20 sobres o comprimidos tiene un coste inferior a los 2 euros, siendo un analgésico eficaz, barato, con escasos efectos adversos, aunque no carente de los mismos. Se aconseja no superar las 3 tomas de paracetamol diarias, dado que superar los 10 gramos puede ser tóxico para el ser humano.

Una caja de paracetamol duraría una semana, y una suficiente ingesta de líquidos mejora todos y cada uno de los síntomas del resfriado: congestión, irritación, exceso de mucosidad y malestar general. Por ello, el típico "paracetamol y mucha agua" probablemente sea la solución más barata y efectiva.

Aunque, como siempre, la mejor solución es tomar medicación solo y exclusivamente cuando sea necesario. Y en un resfriado, no es indispensable.