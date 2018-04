Así es un embarazo de mellizos como el de Irene Montero: raro de forma natural y más complicado

Irene Montero, portavoz de Podemos y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, serán padres entre septiembre y octubre de este año. Lo serán por partida doble, pues han anunciado que esperan mellizos, de los que aún no conocen el sexo. El embarazo doble en una mujer de 29 años es un acontecimiento fuera de lo común, pues este tipo de gestaciones sólo suceden de forma espontánea en uno de cada 90 casos, y en ello se incluyen los logrados por reproducción asistida, que en un 20% de los casos acaban con un nacimiento múltiple.

Aunque los políticos no han especificado si han recurrido a alguna ayuda para concebir a sus futuros hijos, es algo poco probable dada la juventud de la madre. Así, el embarazo de mellizos es aún más extraordinario, más aún si tenemos en cuenta que Montero es, según declaró en una entrevista a La Vanguardia, hija única. Según la Sociedad Estadounidense de Medicina reproductiva (ASRM), las mujeres mellizas dan a luz a mellizos a razón de 1 por cada 60 nacimientos, por lo que la herencia genética de la madre influye más que la del padre para ello.

En el año 2015, últimos datos disponibles, se produjeron en España en menores de 30 años sólo 1.704 partos dobles, que incluirían a mellizos -fruto de la fecundación de dos ovocitos por dos espermatozoides- y gemelos -cuando un espermatozoide fecunda un único ovocito que se divide en dos embriones. En el mismo periodo y del mismo grupo de edad, nacieron 136.713 bebés en partos únicos.

Lo que establece la ASRM, como las demás asociaciones que engloban a profesionales de este campo, es que la gestación de Montero será un poco más difícil que las de las demás futuras madres. El embarazo múltiple viene acompañado de una serie de riesgos que, a buen seguro, sus médicos han explicado a los futuros padres.

El principal riesgo asociado a este tipo de embarazos es el del parto prematuro. Se calcula que el 60% de los bebés múltiples nace prematuramente (aunque el porcentaje aumenta si son más de dos embriones) y vienen al mundo antes de la semana 35. La prematuridad está asociada a distintos riesgos para los bebés, por lo que es importante que los padres estén atentos ante los primeros signos de que el parto puede adelantarse, ya que distintos cuidados médicos podrían alargar su estancia en el vientre materno. "La presión en la pelvis, el dolor de espalda, el aumento del flujo vaginal o un cambio en la frecuencia de los dolores de trabajo de parto falso se deben informar al médico", señala el documento de la ASRM.

Precisamente por este mayor riesgo para los fetos, hasta hace relativamente pocos años era más frecuente que los especialistas optaran por el alumbramiento por cesárea en lugar de por el parto natural, pero un estudio con participación española publicado en 2013 en The New England Journal of Medicine acabó con esta idea y demostró que no había más ventajas en programar cesáreas, por lo que había que optar por la vía natural siempre que se pudiera.

Llegar antes de tiempo no es el único riesgo asociado a la gestación múltiple. Las futuras madres como Irene Montero también se enfrentan a más posibilidades de sufrir placenta previa, una condición que se da cuando este órgano, que se desarrolla durante el embarazo, crece más en la parte más baja del útero y cubre así el canal de parto. La placenta previa puede hacer que la madre requiera de reposo absoluto, así como que se tenga que adelantar el parto, entre otros riesgos.

También la preeclampsia, una complicación que se asocia a hipertensión inducida durante el embarazo y a elevados niveles de proteína en la orina (proteinuria), ocurre con una frecuencia dos a cinco veces mayor en los embarazos múltiples. Si la preeclampsia no se trata de forma rápida y correctamente, puede llevar a complicaciones serias para la madre como insuficiencia hepática o renal y futuros problemas cardiovasculares. A los bebés les podría provocar bajo peso gestacional.

Por último, las mujeres con embarazos múltiples son más propensas a desarrollar diabetes gestacional durante el embarazo. Los bebés de madres diabéticas tienen más posibilidades de experimentar dificultad respiratoria y otras complicaciones que afectan a los recién nacidos.

En cualquier caso, todo este aumento de riesgo es elevado en términos relativos, pero no absolutos. Pablo Iglesias e Irene Montero van a compartir paternidad múltiple con muchas personas y también con otras celebrities. Que se lo digan a George Clooney y Amal Alamuddin, por citar sólo una de las últimas.