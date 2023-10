El 'súper aderezo' español con 40 veces más hierro que las lentejas que los médicos piden consumir

El hierro es un mineral imprescindible para el crecimiento y desarrollo del organismo, siendo el oligoelemento con mayor presencia en el cuerpo humano. Este componente de la hemoglobina es responsable del transporte del oxígeno de los pulmones a las diferentes partes del cuerpo, y es fundamental para la elaboración de hormonas y tejidos conectivos.

Es un mineral que no suele faltar en la dieta, ya que está presente en muchos de los alimentos que consumimos con asiduidad. Sin embargo, su déficit puede ser peligroso para la salud y provocar anemia. Si no quieres llegar a padecerla, te traemos una especia que tiene mucho más hierro que las celebérrimas lentejas y que puedes añadir en tus platos.

Estamos hablando del tomillo, una especia que ya utilizaban griegos y egipcios miles de años atrás. Procede de un pequeño arbusto de mismo nombre que pertenece a la familia de las labiadas y que puede llegar hasta unos 50 cm de altura, con tallos leñosos y fuertes, con hojas alargadas y flores.

Tiene un sabor intenso, con matices picantes y notas de clavo de olor, alcanfor y menta. Esto proporciona un sabor a bosque en cualquier plato, siendo especialmente recomendable para potenciar el sabor de los pistos de verdura y de la carne. En este caso nos encontramos con una esencia que posee una alta concentración de hierro, por lo que ayuda a prevenir la anemia y la ferropenia o déficit de hierro.

El tomillo tiene casi cuarenta veces más hierro que las lentejas

En lugar de recurrir a la carne roja u otros alimentos para satisfacer tus necesidades diarias de hierro, podrías considerar una opción más saludable como el empleo del tomillo. Con 123,6 mg de hierro por cada 100 g de porción comestible, tiene casi cuarenta veces más cantidad de este mineral. De hecho, la carne picada o las lentejas apenas aportan entre 2,7 y 3,3 mg de hierro por cada 100 gramos.

A pesar de que es más sencillo comer 100 gramos de carne o de legumbres que llegar a consumir 100 gramos de tomillo, que está presente en cada plato como aderezo, conviene tenerlo muy presente, ya que gracias a esta especia puedes conseguir el aporte diario que necesitas para no tener problemas de anemia ni de déficit de hierro.

Sin embargo, el tomillo no está solo, puesto que el laurel es otro gran aliado para conseguir el aporte necesario de este mineral. Aporta 43 mg de hierro por cada 100 gramos de la especia, lo que supone un 537,5% de la cantidad diaria recomendada (CDR). Como es lógico, no se come a cucharadas, pero sí que puede ser de gran utilidad para poder aportar hierro no hemo y sabor a tus recetas, así como poder disfrutar de los otros muchos beneficios asociados a esta especia.

Otros beneficios del laurel y el tomillo para la salud

El laurel tiene otros beneficios demostrados por la ciencia. Entre ellos, su capacidad para mejorar la digestión y aumentar la absorción de nutrientes, además de ser diurético y contribuir a la mejora de la salud renal. A estas ventajas hay que sumar su capacidad para mejorar la salud del corazón, su aporte de antioxidantes como la vitamina C, E y carotenoides, así como su control de la diabetes y reducción de los niveles de azúcar en sangre.

Por otro lado, además de ayuda a aliviar afecciones respiratorias, hay estudios que destacan las propiedades microbianas y anticancerígenas de las hojas de laurel, que también favorece la reducción de la inflamación y la mejora en la cicatrización de heridas. De hecho, sus vapores y aceites esenciales se han utilizado tradicionalmente para el alivio de la ansiedad y el estrés, así como para la mejora de la salud capilar, para repeler insectos, para la creación de ambientadores naturales o para inducir el sueño.

El tomillo, por su parte, está especialmente recomendado para la mejora del estado de ánimo gracias a su principio activo llamado carvacrol. También se ha empleado para reducir la presión arterial, tratar la tos de forma natural, combatir el acné y cuidar la piel, además de para prevenir posibles intoxicaciones alimentarias.

De esta forma, tanto el laurel como el tomillo, además de ayudar a ingerir la cantidad diaria recomendada de hierro, tienen otros muchos beneficios para la salud que hace más que aconsejable emplearlos en la preparación de guisos y otras elaboraciones.

¿Cuánto hierro se necesita al día?

Para no tener un problema de anemia o déficit de hierro (ferropenia), es necesario conocer la cantidad diaria recomendada de este mineral, que depende tanto del sexo como de la edad y las circunstancias que rodean a cada persona. De esta manera, la CDR es la siguiente:

Bebes de hasta 6 meses de edad: 0,27 miligramos.

Bebés de entre 7 y 12 meses: 11 miligramos.

Niños de entre 1 y 3 años: 7 miligramos.

Niños de entre 4 y 8 años: 10 miligramos.

Niños de entre 9 y 13 años de edad: 8 miligramos.

Adolescentes varones de entre 14 y 18 años: 11 miligramos.

Adolescentes mujeres de entre 14 y 18 años: 15 miligramos.

Hombres adultos de 19 a 50 años de edad: 8 miligramos.

Mujeres adultas de entre 19 y 50 años de edad: 18 miligramos

Adultos, tanto hombres como mujeres, de 51 años o más: 8 miligramos.

Mujeres embarazadas: 27 miligramos.

Mujeres en periodo de lactancia: 10 miligramos.

