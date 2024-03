El nuevo ingrediente que piden que eches siempre a tu café en España para llegar a los 100 años

El café y su influencia en nuestra salud según la ciencia han generado debate fuera y dentro de España en los últimos años. Y es que, mientras esta bebida antes se asociaba con diversas enfermedades, las investigaciones actuales sugieren una idea totalmente diferente.

Son muchos los estudios recientes que indican que el café, siempre y cuando sea de calidad, se consuma en cantidades adecuadas y se evite el abuso de aditivos como el azúcar, puede ofrecer notables beneficios para la salud.

Un gran aliado si lo incluimos dentro de una dieta equilibrada y sobre todo en esas primeras horas del día para activarnos. Sin embargo, después de descubrir la especia que debemos añadir al café para mejorar la memoria, ahora una nueva costumbre e ingrediente típico español se ha sumado a las recomendaciones más saludables para obtener más beneficios de esta poderosa bebida.

El café un poderoso aliado de la salud cardiovascular

"El consumo de café no sólo no resulta perjudicial para la salud de nuestro corazón sino que puede protegernos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas" explican desde la Fundación Española del Corazón. Esta es la conclusión a la que llegó el trabajo realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos publicado por la revista de New England Journal of Medicine.

La investigación de este estudio revela que aquellos que incorporan el café a su rutina diaria experimentan una disminución significativa en el riesgo de mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, respiratorias, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Un estudio que también demuestra propiedades protectoras del café en la mayoría de las afecciones. De hecho, aquellos que consumen alrededor de cuatro tazas de café al día experimentan una reducción del 14% en el riesgo de fallecimiento.

Un descubrimiento que desafía nuevamente la creencia común que vincula el café con un aumento del riesgo cardiaco debido a la cafeína, desmintiendo así la necesidad de desaconsejar su consumo incluso en pacientes con hipertensión.

Más allá de este, son otros estudios también los que respaldan estos beneficios del café. Este es el caso de otro informe publicado en Circulation Heart Failure, la revista de la American Heart Association (AHA) en el que se destaca su efecto cardioprotector y se sugiere que el café está relacionado con una disminución del riesgo de insuficiencia cardiaca.

Sin embargo, sí que se señala un límite de consumo, estableciendo en cuatro tazas diarias el umbral a partir del cual se podrían incrementar los riesgos cardiovasculares.

El ingrediente muy valorado en España que deberías echar al café

Pero más allá de sus beneficios cardiovasculares, esta vez queremos resaltar el poderoso ingrediente español que deberías echar a partir de ahora a tu café. Una idea que ha integrado en una de sus opciones para los amantes del café la cadena Starbucks en sus cafeterías de Estados Unidos. Hablamos de una novedosa variedad de café que lleva el nombre de Oleato y que combina el café tradicional con una pequeña cantidad del 'oro líquido español' o aceite de oliva virgen extra.

Un simple ingrediente que además de los beneficios del café tradicional, permite obtener los beneficios de este producto típico de la dieta mediterránea y que es fuente de polifenoles. Un ingrediente con acción antioxidante y antiinflamatoria para el organismo.

Además de las grasas de calidad del aceite de oliva virgen extra, al incorporar aceite de oliva al café estaremos potenciando esos beneficios conjuntos de ambos ingredientes y aprovechando el efecto beneficioso para el tránsito intestinal que puede añadir esta combinación. Un detalle beneficioso pero por el que también es importante no abusar en la cantidad de aceite de oliva.

“Cuando el aceite de oliva se combina con la cafeína, otro factor que puede promover un movimiento intestinal, la gente puede sentir rápidamente los efectos”, detallaba a Eat this, not that, la especialista y nutricionista experta Lauren Manaker.

Lo más recomendable es comenzar agregando solo media cucharadita o máximo una cucharada pequeña de aceite de oliva virgen extra a la taza de café. Una vez agregada simplemente prueba el sabor, la textura y vete ajustándola a tus preferencias personales y experiencia.

Beneficios de añadir aceite de oliva al café

Es recomendable optar por usar un aceite de oliva de alta calidad y en cantidades moderadas, ya que agregar demasiado puede alterar significativamente el sabor del café.

Con esta combinación podrás obtener algunos beneficios adicionales gracias a las propiedades saludables del aceite de oliva: