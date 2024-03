El idilio de Extremadura con el tabaco: la que más produce, la que más fuma y la que más muere

Miguel Ángel Gallardo se estrenó el pasado sábado como secretario general del PSOE en Extremadura. En su primera discurso, Gallardo realizó unas declaraciones por las que ha sido duramente criticado: "Tenemos que intentar conseguir una ciudadanía que no fume. Pero que si fuma, que lo haga con gran calidad. Y la calidad del tabaco extremeño es la que da garantías de que si uno fuma, lo puede hacer con más garantía".

A raíz de estas palabras, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Alberto Ruano, le recordaba al líder socialista que Extremadura es la comunidad con la tasa más alta de mortalidad atribuida al consumo de tabaco en varones, con un 24,6%, según el primer estudio que analizó esta cuestión en nuestro país.

"Todo lo que dice antes del 'pero' es correctísimo y ahí debería haber parado. Lo demás es un error mayúsculo", señala a EL ESPAÑOL Mónica Pérez, profesora de Salud Pública de la USC y autora del citado estudio. "El término calidad no se relaciona con fumar. El tabaco es el factor de riesgo que más mortalidad causa", añade.

[Por qué las muertes por tabaco en España no bajan desde hace 40 años: "Las cifras están casi igual"]

Es cierto que los datos de este trabajo se refieren a 2017. Aquel año, Extremadura era la quinta comunidad con la tasa más alta de fumadores diarios, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2022, se ha convertido en la región que encabeza esta lista, con un 20,3% de fumadores diarios. Por este motivo, Pérez sospecha que es probable que la mortalidad atribuida al consumo de tabaco haya aumentando.

Mayor productor de Europa

El idilio de Extremadura con el tabaco va más allá de su consumo, siendo la región que copa la casi totalidad de la producción de tabaco a nivel nacional. Según el último Censo Agrario publicado por el INE en 2020, en España se contabilizaron 1.052 explotaciones con cultivo de tabaco, y el 94% de ellas se encontraban en Extremadura.

Con una producción anual próxima a las 29.000 toneladas, es la mayor región productora de la Unión Europea. Este volumen, sin duda, también se traduce en una importante contribución a nivel laboral y económico. El sector del tabaco genera 1.900 empleos al año y contribuye al PIB de la región con 91 millones de euros, según la Mesa del Tabaco, la asociación que representa a toda la cadena de valor del sector del tabaco en España.

Pese a estas cifras, los propios cultivadores de tabaco extremeño denunciaron en este periódico que sus únicos beneficios que les quedan son las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). "Es un pantano complicado. Pero viendo que está falleciendo mucha gente por el consumo de tabaco, puede parecer un poco contraproducente", apunta Julia Rey, investigadora de la USC y autora principal del estudio sobre mortalidad atribuida al consumo de tabaco en las comunidades españolas.

Rey considera que el hecho de que sea el mayor productor de tabaco puede ser uno de los factores por los que es la región con la mayor prevalencia de consumo de tabaco. Pérez, por su parte, discrepa que esto sea así: "Que sean productores no se relaciona con mayor accesibilidad al tabaco".

Mayor causa de muerte

En Extremadura, el tabaco es mucho más letal con los fumadores que con los no fumadores. Así lo ha demostrado un reciente estudio acerca de la mortalidad atribuida a la exposición al humo ambiental de tabaco. En él, la región extremeña no ocupa los primeros puestos. Como explica su autora, Carla Guerra, "las comunidades con mayor prevalencia de consumo de tabaco no son necesariamente en las que más muertes produce el humo del tabaco".

Donde sí se percibe más en el número de casos de cáncer de pulmón, al ser el tabaco el principal factor de riesgo. Según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 66 habitantes de cada 100.000 son diagnosticados al año de cáncer de pulmón en Badajoz. En Cáceres la cifra es más alta, con 76 nuevos casos. En esta provincia, de hecho, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte.

A nivel regional, tan sólo el Principado de Asturias supera a Extremadura en fallecidos por cáncer de pulmón, con una tasa de mortalidad de 240 por 100.000 habitantes. En varones, sí que es la comunidad con la tasa más alta, con 94,9 defunciones por cada 100.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad. "La prevalencia de consumo de tabaco en los varones españoles lleva disminuyendo desde los años 80; en cambio, en los hombres extremeños el descenso es de los menores", indica Pérez.

[Qué es el cribado de cáncer de pulmón y por qué ningún país en Europa lo implanta aún: las claves]

Para evitar que la incidencia sea mayor, Extremadura se ha sumado este año al proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón que ha impulsado la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). El conocido como proyecto Cassandra se centrará en fumadores y exfumadores de 50 a 75 años a los que se les realizará una prueba anual para detectar pequeñas lesiones en los pulmones.

Presión de la industria

No obstante, como convienen todas las investigadoras consultadas por este periódico, no se debe olvidar que "son muertes evitables". Se estima que en España 63.000 personas mueren al año por consumo de tabaco. Esta cifra supone unas 172 muertes al día.

Rey valora positivamente que desde el Ministerio de Sanidad se haya retomado el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo: "Se trata de reducir la prevalencia de consumo de tabaco". Por su parte, Pérez entiende que la medida más efectiva para disminuir su consumo es aumentar el precio.

Aunque también subraya que la industria tabacalera es consciente del impacto que tiene esta medida. Es por ello que siempre que se pone sobre la mesa esta iniciativa ejercen una gran presión: "Afirman que la subida de precios se asocia al aumento de contrabando o a un impacto negativo en el empleo. Pero todo esto es falso, lo único que se consigue disminuyendo la prevalencia de consumo de tabaco es mejorar la salud de la población", concluye.