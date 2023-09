Radiografía del parto por cesárea en España: por qué en Extremadura hay un 50% más que en País Vasco

En España el 24,6% de los partos que se atienden son por cesárea. Una cifra que varía en función de la comunidad autónoma en la que resida la embarazada o la titularidad del hospital al que acuda. Por ejemplo, si da a luz en el País Vasco lo más probable es que el parto sea natural, ya que 'sólo' en el 15% de los partos en esta región en 2021 se realizó una incisión quirúrgica, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otros puntos, en cambio, casi tres de cada 10 partos son por cesárea, como sucedió aquel año en Extremadura (28,9%) o la Comunidad Valenciana (28,6%).

"No hay ninguna explicación lógica", asegura el doctor Manuel Marcos, coordinador de Ginecología en HM Hospitales. "Es difícil de explicar", añade la doctora Anna Suy, presidenta de la sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). Ambos especialistas creen que la diferencia porcentual entre comunidades se debe a distintos factores.

La primera razón que señala Suy es el lugar en el que resida la propia embarazada. "Si una mujer vive a 200 kilómetros del hospital, lo más probable es que las condiciones para enviarla de vuelta a casa cuando todavía no está de parto sean diferentes que las de aquella que vive a 10 minutos andando", pone como ejemplo la doctora. También entiende que la experiencia de un centro hospitalario donde se atiende un parto semanalmente no será la misma que aquel en el que se realizan ocho cada día.

Por su parte, Marcos apunta al volumen de personal sanitario con el que cuente cada hospital: "En los servicios de obstetricia donde hay más matrones y ginecólogos —por tanto, la presión asistencial está más repartida—, es evidente que la tasa de cesáreas va a ser baja". Aun así, le resulta inexplicable que existan diferencias entre comunidades. "Todos los ginecólogos trabajamos (o deberíamos hacerlo) con los protocolos que nos recomienda nuestra sociedad científica [la SEGO], por lo que no debería haber esa gran variabilidad".

"Miedo al parto vaginal"

Esta entidad emitió hace unos años un documento de consenso asistencial para el parto. En él se decía que debía atenderse la demanda de aquellas pacientes que solicitaran una cesárea electiva; es decir, aquella en la que la embarazada solicita la intervención. Esta indicación "se ha puesto de moda", según Marcos. "Hay pacientes que te dicen 'doctor, quiero una cesárea' porque no desean pasar por el trauma de un parto". Este tipo de decisiones tienen que ser atendidas, aunque lamenta que muchas veces se toman sin el conocimiento científico necesario.

La doctora en Fisioterapia y experta en suelo pélvico Mónica de la Cueva coincide con esta valoración. "La cesárea nace como una intervención para que no se produzca una mortalidad tan elevada en los partos", explica a EL ESPAÑOL, "pero hemos medicalizado tanto el parto que las mujeres hoy en día tiene mucho miedo al parto vaginal". Un proceso que antes era natural se ha convertido a su juicio en una intervención quirúrgica. "Tenemos que salir de ahí. Pero no estamos preparadas para ello". En este sentido, Suy reconoce que no todas las mujeres aceptan de la misma forma las consecuencias de tener un parto natural.

Otras de las causas a las que apunta De la Cueva es el cambio en el estilo de vida. "Ahora, la mujer suele pasar mucho más tiempo sentada, por lo que no tiene una buena biomecánina para el parto vaginal". También argumenta que si ya se ha realizado una cesárea, lo más probable es que el siguiente parto se realice de igual modo: "Las intervenciones dejan cicatrices y hacen que no se pueda tener un parto vaginal porque las contracciones del útero pueden lesionarlo".

Los datos a nivel nacional muestran una tendencia estable de los partos por cesárea en los 10 últimos años. La tasa más alta de cesáreas en España se registró en 2006, con un 26%, según el Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE) del Ministerio de Sanidad. Se trata de un porcentaje superior al recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde 1985 ha considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10 y el 15%.

Suy pone en duda estos valores: "La OMS ha emitido bastantes recomendaciones después de aquella y en ninguna vuelve a indicar un porcentaje". En su opinión, "es más amplio que un número concreto". "Si las cesáreas necesarias suponen un 15% y estamos haciendo un 25%, sí que lo estamos haciendo mal. Pero el número en sí no nos dice nada". No obstante, esta indicación sirve como referencia a la mayoría de los países desarrollados para saber si están realizando demasiadas cesáreas innecesarias.

Judicialización del acto médico

Las cifras de los partos por cesárea en España también reflejan que en los hospitales privados se hacen casi el doble que en los públicos: un 34,4% frente a un 21,8%, según los datos del Ministerio de Sanidad referidos a 2021. De Las Cuevas piensa que en los privados se tiende más al intervencionismo. "También es cierto que en el hospital privado los partos suelen ser atendidos por ginecólogos, y no por matronas, que tienen un índice menor de cesáreas".

Marcos discrepa en que el tipo de parto varíe en función del personal que lo atienda. Sí que entiende que haya algunos que tienen una mayor carga de atención obstétrica porque se han derivado partos de otros hospitales. Ahora bien, le parece "una absoluta barbaridad" que existan centros, como el Vithas Hospital Perpetuo Internacional, donde un 60% de los partos se realizan por cesárea.

Este ginecólogo tampoco pasa por alto "la judicalización del acto médico". Este hándicap no sólo afecta en la asistencia al parto sino en cualquier otra decisión que deba tomar el médico. "Se trata de evitar que te demanden por no hacer un TAC", ejemplifica Marcos. También valora que se hayan modificado los criterios de la cesárea: "Anteriormente se practicaba una cesárea cuando la indicación era 'sufrimiento fetal', ahora esto es inpensable".

Retrasar el embarazo

La edad de las madres en España alcanzó los 33 años de media en 2021. Esta cifra supone un año más que hace una década. El retraso del embarazo también se ve reflejado en el número de cesáreas. Así, si en el grupo poblacional de menores de 20 años este tipo de parto representa un 16,6% entre 2010 y 2018, en el de mayores de 40 años llega hasta un 42,51%, según este estudio observacional del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

"Las mayores de 35 años siguen un protocolo de parto totalmente diferente a una mujer menor de esta edad", explica De la Cueva, quien no entiende la edad como una justificación para recurrir la cesárea. Por su parte, la doctora Suy añade que estas pacientes tienen más riesgo de recibir un parto de este tipo y de tener complicaciones por la propia intervención. Es por este motivo por el que espera también que la edad del embarazo no se retrase más ya que en algunas comunidades son muy elevadas.

Los especialistas consultados por este periódico no creen, por los distintos motivos señalados, que el porcentaje de cesáreas en nuestro país vaya a disminuir de momento. Aunque, como incide la ginecóloga catalana, lo importante es si las cesáreas que se han hecho tienen una causa bien justificada. "La vía natural del parto es la vía vaginal. La cesárea está para utilizarla cuando sea preciso, para la mamá o para el bebé, no para el médico", concluye Suy.

