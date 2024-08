Ni café ni pan: este es el desayuno de la prestigiosa cardióloga Fernández-Friera perfecto en España

El desayuno puede no ser la comida más importante del día como siempre se ha dicho, pero empezar el día comiendo de forma saludable otorga ventajas para la salud cardiovascular. Según apunta un reciente estudio de The Journal of American College of Cardiology (JACC) mencionado por la Fundación Española del Corazón (FEC), "desayunar menos del 5% de las calorías diarias recomendadas duplica el riesgo de padecer lesiones ateroescleróticas en las arterias, independientemente de la presencia de factores de riesgo tradicionales para la enfermedad cardiovascular".

Resultados que no solo confirman el papel tan importante que tiene el desayuno en la salud cardiovascular, sino que también sugieren que saltarse esta primera comida del día podría servir como "marcador de hábitos alimenticios y de un estilo de vida poco saludable". Desayunar y hacerlo de manera correcta y con los alimentos saludables necesarios ayuda por lo tanto a empezar el día con energía y evitar enfermedades cardiacas, además de mantener un bienestar general.

Sobre esto, la prestigiosa doctora y cardióloga Leticia Fernández-Friera, directora del centro de enfermedades vasculares de HM Hospitales, ha dado todas las pautas y consejos necesarios para proteger la salud del corazón a través de un buen desayuno y con los alimentos saludables necesarios. Una lista de alimentos que recoge la web de 20 minutos y en el que pueden encontrarse imprescindibles como algunos frutos secos, alimentos antioxidantes, aceite de oliva e incluso legumbres.

Un total de cinco alimentos cardioprotectores y saludables que no deberían faltar en cualquier desayuno en España y en los que la experta hace especial énfasis por sus beneficios para la salud general y en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Evidencia de ello, es que incluir en las comidas o en el desayuno alimentos como las legumbres reduce el riesgo de infarto y angina de pecho, además de aportar un alto contenido en fibra y ser la principal fuente de proteínas de origen vegetal en la dieta.

Los cinco alimentos imprescindibles

Según la cardióloga Leticia Fernández-Friera, estos cinco alimentos específicos son especialmente beneficiosos para el corazón y el desayuno es el momento ideal para incorporarlos. Entre estos alimentos podemos encontrar frutos secos como las nueces, que destacan por su capacidad para mejorar los niveles de colesterol HDL, conocido como "colesterol bueno".

Consumir un puñado de nueces diariamente puede proteger el corazón gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega-3, proteínas, fibra y minerales. Las nueces también son ricas en antioxidantes, lo que ayuda a reducir la inflamación, un factor clave en el desarrollo de enfermedades cardíacas y diabetes.

Las frutas como las fresas y los frutos del bosque son otra excelente opción para el desayuno, ya que contienen flavonoides y antioxidantes que protegen las arterias y ayudan a controlar la presión arterial. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard ha demostrado que un alto consumo de antocianinas, presentes en estas frutas, puede reducir el riesgo de infarto, especialmente en mujeres jóvenes.

El aceite de oliva virgen extra es otro componente esencial para un desayuno cardioprotector. Sus ácidos grasos y antioxidantes no solo ayudan a mantener niveles saludables de colesterol LDL, sino que también previenen la arterioesclerosis y otras enfermedades crónicas.

El salmón, rico en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes, es también una excelente fuente de colesterol bueno. Aunque es calórico, una pequeña porción en el desayuno puede ser suficiente para proteger el corazón y mantener la saciedad durante el día.

Finalmente, las legumbres también son recomendadas por sus beneficios para el corazón. La doctora Fernández-Friera destaca la harina de garbanzos como una excelente opción para mejorar los niveles de colesterol y reducir el riesgo de infarto. Su consumo regular, combinado con cereales o verduras, es altamente beneficioso para la salud cardiovascular.

Por todo ello, un desayuno que incluya nueces, frutas como fresas y arándanos, aceite de oliva virgen extra, salmón y legumbres, puede ser clave para proteger el corazón y mantener un estilo de vida saludable.