Los cinco alimentos que debes tomar en España a partir de los 40 según el nutricionista Pablo Ojeda

Cuando se superan los 40 años es importante cuidar aún más la alimentación para evitar problemas futuros. Esto se debe a que, a partir de esta edad, se va reduciendo la masa muscular y se producen cambios en el peso corporal que nos pueden llevar a alertarnos de la necesidad de tomar medidas para mantenerse en forma.

En este sentido, el conocido nutricionista Pablo Ojeda, ha explicado en el programa Más Vale Tarde que hay una serie de alimentos que se deben priorizar cuando se cumplen los 40 años, y que en muchos casos apenas son consumidos en España.

Los alimentos que no pueden faltar en la dieta a partir de los 40 años

El experto en nutrición recomienda que a partir de los 40 años de edad se consuman productos que proporcionen proteínas de alta calidad, entre los que podemos encontrar salmón, huevos, queso y aguacate. Además, también recomienda el consumo de verduras de hoja verde, que son muy ricas en aminoácidos esenciales.

Entre estas últimas podemos consumir espinacas, rúcula, berro, lechuga romana…, ya que cada una de ellas tiene sus propias propiedades beneficiosas. La espinaca posee un gran contenido en potasio, calcio, hierro y vitaminas B6, C y K, mientras que la lechuga aporta grandes cantidades de ácido fólico, vitaminas A, C y K y minerales. La rúcula, por su parte, es rica en polifenoles, calcio y vitaminas C y K. Por lo tanto, no solo se recomiendan por las proteínas que aportan, sino porque también son ricas en numerosos nutrientes beneficiosos para el correcto funcionamiento del organismo.

De hecho, el propio Pablo Ojeda aprovechó la ocasión para preparar una receta con la que recargar las proteínas del cuerpo, que consiste en echar a un vaso un poco de guacamole, que posee calorías de alta calidad, al que se añade un poco de salmón y un poco de queso feta, para finalmente agregar unas huevas de salmón por encima que lo convierten en un plato sencillo, sabroso y muy saludable.

Otros alimentos que debes incorporar a tu dieta después de los 40

Además de las recomendaciones alimentarias de Ojeda, los expertos coinciden a la hora de hablar de otros alimentos que se deben incorporar a la dieta una vez que se inicia esta etapa de la vida, llena de cambios metabólicos y hormonales, y en la que es fundamental un adecuado cuidado de la salud ósea y cardiovascular.

Frutos secos

Los frutos secos son uno de los snacks más saludables que podemos consumir, además de que proporcionan una gran cantidad de energía. Por este motivo, a lo largo de nuestra vida es aconsejable recurrir a ellos, pero en especial una vez superados los 40 años.

Con tan solo un puñado de nueces o almendras cada día, se podrá tener más energía al mismo tiempo que se consigue mantener bajo control el colesterol LDL (colesterol "malo"). Por su parte, las pipas de calabaza favorecen el cuidado del páncreas, que es muy necesario para todos aquellos que tienen riesgo de padecer diabetes.

Frambuesas

Aunque todas las frutas son beneficiosas y deben ser parte de la alimentación diaria para poder disfrutar de una buena salud, existen unas que destacan por encima del resto por su cantidad de fibra. Estamos hablando de las frambuesas, que pueden ser un gran aliado para conseguir el aporte diario necesario de este nutriente.

Por ello, es muy recomendable incluirlas en postres y recetas, pero también se pueden emplear a la hora de preparar smoothies o zumos. De esta forma, el intestino se verá muy beneficiado y permitirá disfrutar de una mejor salud.

Tomate

Para disfrutar de la mejor piel en una etapa de la vida en la que esta puede comenzar a resentirse y mostrar signos propios del paso del tiempo, es aconsejable introducir suficiente cantidad de tomate en la dieta, ya que está demostrado que tiene beneficios para disfrutar de una piel perfecta.

Esto se debe a que contiene licopeno, un potente antioxidante que contribuye a ralentizar el envejecimiento, al mismo tiempo que protege la piel frente a los efectos nocivos y perjudiciales de los rayos ultravioleta.

Lentejas

Por todos es sabido que las lentejas son uno de los alimentos con mayor cantidad de hierro, pero realmente estas legumbres tienen mucho más que aportar a nuestra dieta. Además, es ideal para todas aquellas personas que están iniciándose en el veganismo o si no comen mucha carne, ya que podrán ser una excelente fuente de proteínas al mismo tiempo que aportan muy pocas calorías.

Asimismo, tienen la ventaja adicional de que se pueden cocinar de maneras muy diversas, de manera que se adaptan a todos los gustos y necesidades, como guisos, ensaladas o hummus.

Aguacate

Entre los alimentos que no pueden faltar en la dieta de una persona de más de 40 años, aunque realmente es recomendable a cualquier edad, nos encontramos al aguacate, que además de ser muy sano, tiene un gran sabor.

Aunque no conviene abusar de su consumo porque no tiene un contenido calórico bajo, sí que posee unas grasas saludables al ser rico en ácido oleico. Entre sus beneficios también se encuentra su capacidad para mejorar la digestión, regular el azúcar en sangre y para nutrir la piel, las uñas y el cabello, entre otros.

De esta manera, ya conoces una buena selección de alimentos que deberías incluir en tu alimentación en esta etapa de tu vida para disfrutar de una mejor salud.