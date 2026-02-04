Tamara Hernández, dietista-nutricionista: "Hay 4 factores para perder peso: metabolismo, actividad, descanso y estrés"

Las claves nuevo Generado con IA Tamara Hernández, dietista-nutricionista, señala que para perder peso influyen metabolismo, actividad física, descanso y control del estrés. El error más común es no acudir a un profesional que adapte el plan de alimentación a las condiciones y objetivos personales. Recurrir a dietas restrictivas sin base científica puede provocar efecto rebote, abandono temprano y desequilibrios nutricionales. El seguimiento profesional es clave para ajustar el plan, mantener la motivación y conseguir hábitos saludables y sostenibles.

En los primeros meses del año, adelgazar y mejorar la alimentación se sitúan entre los propósitos más repetidos. Sin embargo, nutricionistas del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa señalan que la mayoría de los que lo intentan fracasan durante las primeras semanas.

"Hay una serie de errores evitables que comprometen la adherencia al proceso y que impiden obtener resultados a medio y largo plazo, provocando el fracaso en este recurrente propósito de año nuevo", explican.

Tamara Hernández, dietista-nutricionista del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, resalta que el error más frecuente entre estas personas es no recurrir a un profesional especializado que diseñe un programa de alimentación adaptado a las condiciones clínicas y a los objetivos personales del paciente.

"El objetivo es abordar el control del peso desde un enfoque clínico y sostenible, promoviendo cambios de hábitos realistas y duraderos", explica la especialista. “A la hora de iniciar cambios alimentarios es muy importante recibir una valoración previa del estado de salud, el estilo de vida y de las necesidades reales de cada persona”, añade.

Desde la consulta del centro madrileño señalan que hay que elaborar planes estructurados que tengan en cuenta factores tan determinantes como el metabolismo, el nivel de actividad física, el descanso y el estrés.

También, por supuesto, la existencia de patologías previas que puedan influir en el control del peso. Iniciar una dieta ignorando todos estos elementos puede desembocar en resultados no deseados, falta de eficacia y frustración.

Al no contar con ese plan estructurado y con un seguimiento periódico con el servicio de Nutrición, también se comete el error de recurrir a dietas muy restrictivas sin base científica que buscan obtener resultados rápidos y que resultan muy difíciles de mantener en el tiempo.

"Además de provocar el conocido efecto rebote y conllevar el abandono precoz del propósito, pueden llegar a generar desequilibrios nutricionales”, señala Hernández.

Por último, desde el servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa también destacan el error de subestimar la importancia del seguimiento durante el nuevo programa de alimentación.

El acompañamiento profesional durante el proceso es fundamental para mantener la motivación, ajustar el plan en caso de ser necesario, resolver dudas y reforzar la adherencia.

“El proceso de adelgazamiento no depende únicamente de comer menos, sino de comprender cómo responde el cuerpo a la alimentación para aprender a comer mejor y establecer unos hábitos saludables y sostenibles”, sentencian desde el centro.