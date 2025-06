El aviso del nutricionista Pablo Ojeda sobre la 'operación bikini': "Dejar de comer en España engorda"

El calor ya está aquí y con él, la búsqueda de recetas mágicas para adelgazar rápido y cumplir con éxito la "operación bikini". En esta escena que se repite cada año, no son pocos los que intentan perder peso de forma apresurada, sin saber realmente cómo adelgazar de forma saludable o cómo perder peso sin pasar hambre. En este escenario, a menudo se recurre a estrategias que, lejos de ser efectivas, pueden resultar contraproducentes.

Sobre ello, se ha pronunciado el nutricionista Pablo Ojeda en Las Mañanas Kiss, respondiendo a una oyente que lanzaba esta pregunta: "Por la noche me entra hambre, pero no quiero cenar mucho. ¿Me aconsejas alguna bebida de soja, de almendra o algo saciante que no engorde? Llega el momento bikini y me gustaría perder peso".

“Las bebidas vegetales no son las opciones más ligeras. Algunas contienen cantidades considerables de azúcar, fructosa o incluso, aunque sean ‘sin azúcares añadidos’, no son la solución ideal para perder peso”, explicaba Pablo Ojeda en antena.

El cerebro reptiliano y el error de saltarse la cena

Pero el problema no está solo en qué bebemos, sino en el enfoque general que muchos adoptan al intentar adelgazar: reducir drásticamente la ingesta o incluso saltarse comidas. “Para perder peso hay que comer, no dejar de comer”, insistía el nutricionista. Y la explicación tiene una sólida base fisiológica.

Cuando el cuerpo percibe un déficit de energía, activa mecanismos ancestrales de supervivencia. “Hay una zona del cerebro, el llamado cerebro reptiliano o primitivo, que gestiona los instintos básicos. Si le quitas energía, interpreta que estás en peligro y reacciona acumulando grasa para futuras necesidades”, detalla Ojeda.

La clave, según el experto, está en elegir alimentos saciantes, nutritivos y bajos en azúcares. “Lo ideal es tomar algo que sacie: un filete de pollo, una tortilla, verduras o un tomate natural. Alimentos ricos en proteínas y bajos en carbohidratos simples que ayuden a controlar el apetito sin disparar la insulina”, aconseja el experto.

Escoger alimentos que sacien

Como señala Pablo Ojeda, la mejor estrategia para la operación bikini no pasa por dejar de comer, sino por elegir bien qué comer. Comer menos no siempre es comer mejor, y entender cómo funciona el organismo es clave para perder peso de forma saludable.

Esta opinión está perfectamente respaldada por la ciencia y por innumerables instituciones y entidades que recalcan la importancia de perder peso de forma saludable, huyendo de “soluciones milagrosas”. En este sentido, la Fundación Española del Corazón, explica que las dietas milagrosas prometen resultados rápidos, pero pueden provocar trastornos alimenticios, problemas hormonales, renales y el temido efecto rebote, recuperando el peso perdido en poco tiempo.

En la misma línea, la Fundación Andaluza de Dietética y Nutrición subraya la importancia de perder peso de forma gradual y recuperar patrones de alimentación equilibrados. Entre las claves destacan los alimentos saciantes: frutas, verduras, proteínas de calidad, legumbres, cereales integrales y grasas saludables, que permiten controlar el apetito sin necesidad de restricciones extremas.

Por su parte, la Fundación Española de Nutrición advierte que optar por sustitutivos de comidas -batidos, barritas o preparados hipocalóricos-, aunque pueden aportar nutrientes, no corrigen los hábitos de alimentación y su uso prolongado puede reducir la absorción de algunos nutrientes esenciales.

Frente a estas fórmulas rápidas, los especialistas coinciden en recomendar estrategias a largo plazo: dieta equilibrada, actividad física regular y objetivos realistas. Tal y como resume la Fundación Española del Corazón, "la mejor forma de perder peso es seguir una alimentación equilibrada y hacer ejercicio físico de forma regular; no existen fórmulas mágicas".