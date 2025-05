Francisco Rosero, endocrino: "Jamás desayunes fruta ni tampoco la tomes por la noche"

Uno de los puntos más fuertes de la dieta mediterránea es la importancia que tiene la fruta en ella. Lo más normal en España es que el postre de la comida y de la cena sea una pieza de fruta, lo que añade fibra y micronutrientes saludables a nuestra alimentación. Además, si al tomar estas frutas evitamos los postres azucarados, el beneficio para la salud es todavía mayor. Ambos postres tienen azúcar, pero no pueden compararse.

Mientras que los dulces tienen azúcares libres —añadidos, separados de una matriz de fibra y que se absorben rápidamente en la sangre aumentando el riesgo de enfermedades—, las frutas son el perfecto ejemplo de azúcares intrínsecos. Estos últimos azúcares están presentes de manera natural en el alimento, acompañados de fibra que amortigua su efecto en el organismo y hace que se absorba lentamente. No representan un problema de salud.

Ahora bien, pueden existir matices y el médico endocrino Francisco Rosero ha asegurado en un vídeo para su perfil de Instagram que hay algunas horas mejores que otras en el día para tomar fruta. "La fruta no se come en ayunas, independientemente del índice glucémico y el tipo de fruta", afirma de manera tajante en el vídeo para sus redes sociales. "Se come a media mañana o media tarde. La fruta nunca se utiliza para romper el ayuno".

Por desgracia, muchas personas también añaden una pieza de fruta a sus desayunos en España. Y entre ellas destaca el kiwi, que se ha promocionado durante años como un buen alimento para la salud intestinal a primera hora del día. El kiwi es más que eso y es que es una fuente abundante de vitamina C, que es un potente antioxidante. Sin embargo, Rosero sostiene que nada más levantarnos no es el momento adecuado para tomarlo.

Eso sí, a continuación matiza que esta recomendación de evitar la fruta a primera hora del día está dirigida sobre todo a personas que tienen "resistencia a la insulina, prediabetes, hígado graso, hiperinsulinemia, diabetes, triglicéridos altos u ovario poliquístico", detalla. "Si tenemos alguna de esas condiciones, jamás rompemos el ayuno con fruta y jamás vamos a comer fruta en la noche. Así tenga el índice glucémico bajo, no importa".

Pero, ¿por qué pide evitar la fruta si siempre se ha considerado saludable? Rosero apunta en la descripción de su vídeo a que estos pacientes tienen la insulina alta en ayunas y, en este caso, "romper el ayuno con fruta es como echar gasolina al fuego: tu cuerpo ya está con insulina alta y darle azúcares sólo empeora el problema". La fruta contiene muy pocas calorías y casi toda su composición es agua, pero también tiene azúcares.

"Las frutas, aunque son una fuente natural de vitaminas, minerales y fibra, contienen fructosa y glucosa, dos azúcares que estimulan la secreción de insulina", continúa Rosero. Y explica que estos dos últimos componentes agravan el problema de quienes tienen un exceso de insulina en sangre por la mañana. Esta situación termina por provocar un "metabolismo desregulado", que favorece la acumulación de grasa y la diabetes.

Este médico explica que "la fructosa se metaboliza en el hígado, donde puede contribuir a la formación de grasa, un proceso que ya está aumentado en individuos con insulina alta". En cualquier caso, reconoce que la fruta "tiene muchos antioxidantes, pero no la utilicemos para romper el ayuno y la razón es básica: si tengo mi insulina en ayunas alta y voy a comer fruta, voy a disparar aún más esa insulina. Y una insulina alta es un freno al proceso de sanación".

Pero entonces, ¿cómo deberíamos romper el ayuno cada mañana? "Básicamente, con proteína, y el huevo es buena opción", señala. En la descripción del vídeo detalla que el desayuno debe estar formado además de grasas saludables y fibra baja en carbohidratos "para ayudar a estabilizar la insulina y mejorar tu metabolismo". Propone alimentos como los huevos, el aguacate, los frutos secos o el queso. "Me encanta la mandarina, pero me la tomo a media mañana, como debe ser", apunta.