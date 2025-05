Aitor Sánchez, nutricionista: "¿Qué hacemos con el líquido de las legumbres de bote? ¿Hay que retirarlo o lavarlas?"

Las legumbres de bote son una solución ideal para todos aquellos momentos en los que no hay demasiado tiempo para cocinar o no se quiere complicar la vida en la cocina, pudiendo de esta manera preparar una amplia cantidad de recetas que tienen como base este tipo de productos que no pueden faltar en ninguna despensa.

El problema con respecto a este producto es que muchos piensan que las legumbres en bote tienen menos proteína por lo que pone en la etiqueta, tal y como indica el nutricionista Aitor Sánchez en su cuenta de Instagram (@midietacojea), donde ha querido resolver algunas de las dudas más frecuentes sobre estos alimentos.

El experto ha querido salir al paso de quienes aseguran que las legumbres en bote no son sanas, que no se puede tomar el líquido o incluso que tienen menos proteína. Para empezar, el experto aclara que, aunque mucha gente piensa que la legumbre en bote tiene menos cantidad de proteína, esto simplemente se debe a que esta viene ya cocida. Cuando se cuece, se hidrata y entonces, todos sus componentes se diluyen.

Cuando se compara con una legumbre en seco, se puede observar cómo tiene una mayor cantidad de todos los nutrientes, pero simplemente se debe a que está desecada. Por lo tanto, pasaría exactamente lo mismo si se comparase, por ejemplo, una uva y una uva pasa, o un albaricoque y un orejón, destaca Aitor Sánchez.

De esta manera, si nos vamos al producto desecado, está todo más concentrado, mientras que, si nos fijamos en el producto hidratado y cocido, tiene menos cantidad de nutrientes, pero porque ya se está incluyendo el agua. Por lo tanto, el experto recalca que, aunque se vea en una legumbre en seco más cantidad de hidratos de carbono, proteína o fibra, es simplemente porque no tiene agua.

Aitor Sánchez aclara dudas sobre legumbres en bote

Aitor Sánchez ha aprovechado una publicación en su cuenta de Instagram para resolver otras dudas relacionadas con las legumbres en bote, refiriéndose también a si es necesario retirar el líquido siempre o lavarlas antes de consumirlas. En este sentido, destaca que queda a elección de cada persona, como a cada uno más le guste.

El líquido de gobierno lo que hace durante todo el proceso es conservar y que no se oxide la legumbre, manteniéndola hidratada, pero no hay ningún problema en tomarlo. Es más, hay muchas recetas para personas veganas o para personas alérgicas al huevo, en las que se usa este líquido para montarlo, haciendo una especie de merengue 100% vegetal.

De esta manera, existen algunas recetas en las que sí que tiene sentido retirar el líquido de gobierno porque no encaja, como sucede, por ejemplo, en una ensalada de garbanzos, donde se busca que se queden más sueltos y secos. Sin embargo, si la legumbre en bote se usa para un potaje, se puede añadir sin problema el líquido de gobierno de alubias, garbanzos…, lo que cada uno prefiera.

Aitor Sánchez también se ha referido a aquellos que piensan que las legumbres en bote tienen mucha cantidad de sal, algo que desmiente. El experto recomienda que se mire la conserva y que se busquen aquellas opciones que tengan menos de un gramo de cada 100 gramos de producto.

En cualquier caso, insiste en recordar que la legumbre, debido al resto de sus componentes, como proteína vegetal, fibra, potasio, etcétera, compensaría ese supuesto exceso de sodio, pero insiste en que realmente no lo tiene. No obstante, en el caso de que se quiera reducir mucho la cantidad de sodio, se puede ir a las versiones en seco y también buscar legumbre cocida sin sal añadida, si bien no existe una gran diferencia entre ellas.

De esta forma, si se tienen en la familia a personas muy sensibles al sodio o que tengan que seguir este tipo de dieta, se pueden encontrar en el supermercado opciones con nada de sal, un punto muy a tener en cuenta a la hora de conseguir disfrutar de una alimentación saludable y repleta de nutrientes beneficiosos para la salud.

El cuarto punto al que se ha referido el experto tiene que ver con la creencia de que las legumbres de bote no sientan tan bien como las compradas a granel. Sobre este asunto destaca que precisamente suele suceder lo contrario, y explica que no es así porque la legumbre en bote es remojada y cocida en condiciones industriales para que quede perfecta, mientras que, en casa, si no se hace correctamente, puede que quede con una cocción insuficiente.

El nutricionista asegura que esto no quiere decir que nunca haya que usar la legumbre seca, pero en el caso de la de bote se tiene la garantía de que está bien hecha. Por último, Aitor Sánchez habla del quinto mito, que es el que asegura que para conservar la legumbre de bote hay que rellenar el tarro de agua, lo que recalca que no se hace así.

Aitor Sánchez recuerda que el líquido de gobierno ya tiene elementos que ayudan a su conservación, no solo un poco de sal, sino también a veces algún antioxidante. De esta manera, si se añade a la legumbre de bote agua, lo que se está haciendo es diluir dicho líquido de gobierno y hacer que la legumbre sea mucho más atacable. Por lo tanto, recomienda refrigerarlo y tomarlo de acuerdo con sus instrucciones de consumo.

Si una vez abierto no se va a consumir el producto en las siguientes 48 horas, recomienda vaciarlo en un táper y congelarlo. De esta manera, esas legumbres estarán a disposición de poder ser consumidas en otros días en los que sea necesario recurrir a ellas para la elaboración de alguna receta.