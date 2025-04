Vanesa Torres, experta en pérdida de peso: "¿Quieres algo sano, rápido y preparado porque no tienes tiempo?"

En un contexto donde el ritmo acelerado del día a día obliga a muchas personas a recurrir a comidas preparadas o listas para llevar, la calidad nutricional de estos productos se vuelve cada vez más relevante. Mercadona, una de las cadenas de supermercados más populares de España, ha ampliado considerablemente su oferta en este tipo de comidas. Pero, ¿qué tan saludables son realmente?

Vanesa Torres, conocida en redes sociales por sus análisis de productos alimenticios desde una perspectiva nutricional, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram donde evalúa algunas de las opciones más comunes de comida preparada de Mercadona.

Con un tono directo y educativo, Vanesa repasa varios productos, examinando sus etiquetas e ingredientes, y ofreciendo su veredicto sobre cuáles recomienda y cuáles no.

"Te voy a contar las mejores y las peores opciones de comida para llevar de Mercadona", comienza Torres en su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones.

Uno de los primeros productos que examina es la lasaña, de la que destaca que "los ingredientes están bastante bien, todos naturales y además con aceite de oliva. Esta opción sí me la llevaría".

A continuación, evalúa la crema de verduras y también le da el visto bueno: "Giramos, miramos también sus ingredientes y bueno, la verdad es que son todos bastante buenos. Así que esta opción también está bien".

Sin embargo, no todo recibe el mismo beneplácito. Vanesa señala con preocupación productos como un plato de pollo con tan solo un 25% de carne: "Tiene estabilizantes y además solo un 25% de pollo, así que no me la cogería", explica.

Otro producto que desaconseja es el poke de salmón, ya que contiene "azúcar, jarabe de maíz, fructosa y colorantes. Así que esta opción no me la llevaría".

La tendencia continúa con otros platos como los yakisoba, que según Torres "tienen muchos almidones", y el pastel frío de atún, que solo contiene un 22% de atún y diversos azúcares añadidos: "Tiene azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, así que no me lo cogería".

Por el contrario, el gazpacho fresco sí pasa su filtro, gracias a su elaboración con aceite de oliva virgen extra e "ingredientes bastante naturales".

En resumen, Vanesa concluye: "Siempre recomiendo que lo mejor es que te lo cocines tú, pero para una opción socorrida, esto es lo que te recomiendo".

Su análisis pone de manifiesto la importancia de leer las etiquetas y conocer los ingredientes de lo que consumimos, especialmente cuando se trata de alimentos procesados.

A través de sus redes, Torres busca fomentar una alimentación más consciente y equilibrada, sin caer en alarmismos, pero sí apostando por la información y la transparencia.