Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, advierte a España: "Usar tablas de madera para cortar es de lo peor que hay"

Cuidar nuestra salud es una tarea difícil de llevar a cabo, pero que debería recibir más atención por parte de todos. Hay muchas maneras de cuidarnos, ya que las formas en las que podemos reducir nuestras amenazas son varias. Aunque lo más fácil es recurrir a la alimentación, un campo en el que siempre tenemos mucho margen de mejora.

Una forma de hacerlo es cuidando qué alimentos incluimos en nuestra dieta. Y es que cuanto más limpio comamos, mejor nos vamos a sentir y, sobre todo, más protegido tendremos nuestro organismo. Hasta el punto de conseguir reducir el riesgo de sufrir enfermedades tan graves como el cáncer o problemas cardiacos.

Sin embargo, como decíamos, las formas de cuidarnos en la cocina son muy variadas. Y una de ellas es intentar reducir los niveles de contaminación y suciedad a los que nos exponemos. Así conseguiremos eliminar buena parte del riesgo de sufrir enfermedades que vienen provocadas por las bacterias que siempre se acumulan en este tipo de estancias.

En relación a esta cuestión se expresa Mario Sánchez, experto en seguridad alimentaria y que conoce a la perfección lo que sucede en estos espacios, donde siempre hay muchas más sustancias de las que creemos y de las que conocemos. Y en este sentido, tras participar en el podcast Tiene sentido, habla alto y claro sobre un comportamiento que se repite en muchas cocinas españolas.

Este tiene que ver con un utensilio que todos tenemos, pero que varía en sus tamaños y en sus formas. Pero sobre todo en sus materiales. Y es que es ahí precisamente donde reside este debate tal y como analiza este experto. "Siempre que hablo de las tablas de madera la gente se pone incluso agresiva".

¿Por qué no debemos usar tablas de madera?

Seguramente en tu cocina haya una tabla de madera para cortar embutido o cualquier otro tipo de comida. Y seguramente no sepas que deberías evitar usar este tipo de elementos. Sin embargo, también lo más probable es que sea tarde para cambiarla porque puede haber puesto en riesgo tu salud.

Así lo explica Mario Sánchez, quien desgrana en su intervención todos los peligros a los que nos exponemos cuando utilizamos estas tablas que tienen escondidos muchos peligros por el material con el que están hechos."La madera es un material de toda la vida. Súper bonito, pero para la cocina, a nivel microbiano es de lo peor que hay".

Una sentencia que sin duda ha sorprendido a muchas personas, ya que las tablas de madera son muy habituales en las cocinas españolas. Y además, porque no se espera que las cocinas sean un lugar en el que puedan aparecer diferentes tipos de bacterias. Este experto en seguridad alimentaria va más allá e indica cuáles son, al cien por cien, las tablas que debemos evitar: "Sobre todo de las maderas que son de poca calidad".

El motivo es que por la propia constitución de la madera, en ellas se acumula una gran suciedad. "Este material es muy poroso y tiende a acumular la humedad, la suciedad, es decir, las bacterias". Por ello, si ponemos cualquier tipo de alimento encima de ella, este quedará contaminado al instante. "Si tú cortas en esa tabla un pollo crudo, esas bacterias se van a quedar ahí".

Para aquellas personas que confían en poder aislar sus tablas de cualquier tipo de suciedad lavándolas, este especialista en alimentación derriba el mito. Es prácticamente imposible: "Cuesta limpiarlo por más que lo friegues y frotes bien. Siempre queda dentro la bacteria".

La última prueba que acuña Mario Sánchez y que confirma su exposición es que en los lugares donde mayor respecto y pulcritud hay, los ámbitos gastronómicos, se evitan este tipo de utensilios al parecer tan perjudiciales. "Las tablas de madera en hostelería y en industria alimentaria no se utilizan. No porque estén prohibidas. Simplemente porque no es el mejor material, se desaconseja su uso".