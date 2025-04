Júlia Farré, nutricionista: "El error con la pasta que muchos cometen en España y que la hace más calórica"

La pasta italiana es muy apreciada por personas de todo el mundo, un tipo de comida que siempre ha suscitado un gran interés, sobre todo teniendo en cuenta que el país transalpino tiene uno de los índices de sobrepeso más bajos de Europa, a pesar de que un 44% de sus habitantes come pasta cada día.

Desde hace mucho tiempo, los hidratos de carbono han sido criminalizados y señalados como grandes responsables del aumento de peso, pero para los italianos, que dominan a la perfección su cocción, no es un problema, pues saben cómo disfrutar de la pasta sin engordar.

En este sentido, la nutricionista Júlia Farré ha desvelado por qué los italianos comen pasta a diario sin ganar peso, algo que consiguen gracias a que evitan una costumbre muy arraigada en España. La clave está en las raciones, pues los italianos les dan gran importancia y, como máximo, comen 80 gramos por persona, mientras que, en España, tanto en el domicilio como fuera de él, suelen consumirse más de 100 gramos por ración.

Sin embargo, la clave no solo radica en las raciones, sino también en la salsa elegida para acompañar el plato, pues es clave para que las comidas sean más saludables. Los italianos evitan usar tomate frito ni otras salsas hechas a base de nata, y en su lugar usan ingredientes frescos naturales a base de vegetales que se cocinan sin freír y sin agregar azúcar, destacando Júlia Farré que en España hay costumbre de cocinar la pasta junto a tomate frito procesado.

Esto no quiere decir que no se pueda comer de forma ocasional, pero si se consume pasta más de una vez por semana, no es lo más recomendable incluir este tipo de salsas, sobre todo si se quiere mantener la línea.

Cocinar pasta de forma saludable

Por otro lado, la nutricionista destaca que la forma en la que los italianos preparan la pasta, ya que estos suelen hervir la pasta dejándola al dente, lo que supone alcanzar un punto que es un poco crudo o poco hecho. Al hacerlo de esta manera, se consigue que los hidratos de carbono de la pasta no se absorban tanto como si la pasta estuviera muy hecha.

Para conseguir pasta al dente, se debe utilizar abundante agua con sal y seguir las indicaciones que muestre el paquete del producto, reduciendo el tiempo de cocción en uno o dos minutos. Antes de escurrir la pasta, se puede probar para asegurarse de que está firme por su interior, pero no dura.

Júlia Farré también recalca que no se debe enjuagar con agua fría para conservar su almidón y se debe mezclar lo más rápido posible con la salsa para que absorba mejor los sabores. Más allá de todo lo mencionado, la nutricionista recalca que cualquiera de los consejos anteriores no servirá de nada si se acompaña la pasta con pan, que es muy habitual en España y que los italianos no hacen.

Por lo tanto, si no se quiere engordar, es lo primero que se debería evitar para no engordar, y es que combinar dos fuentes de hidratos de carbono en la misma comida, provoca un exceso de calorías, además de un incremento de los picos de glucosa en sangre, lo que puede hacer que se sienta mayor cansancio tras la comida.

Trucos para cocinar pasa de forma saludable

Más allá de las recomendaciones de Júlia Farré para preparar la pasta de manera que no engorde, como hacen en Italia, existen otros pequeños trucos que ayudan a la hora de poder cocinar pasta de forma saludable, siendo una de las más interesantes la de cocinar pasta con verduras, pudiendo recurrir para ello a todas las verduras que se usan para preparar pisto, como tomates asados, brócoli, espinacas, setas o espárragos trigueros…

Otra posibilidad para disfrutar de la pasta de una manera sana es combinarla con proteínas magras, dejando de lado el bacon y las salchichas grasientas para usar en su lugar ingredientes como mejillones, pechuga de pollo o pavo, atún o marisco. En función de tus preferencias, podrás ir optando por unos u otros ingredientes para conseguir platos de pasta llenos de sabor.

Si quieres disfrutar de la pasta de una manera saludable, evita la panceta, el bacon y embutidos grasientos, así como las salsas "blancas" como la mayonesa, la bechamel o cualquier salsa a base de nata o con elevadas cantidades de quesos. Esto no quiere decir que no puedas dar un toque final a tu plato de pasta con una pequeña cantidad de queso rallado.

Sin embargo, si eres un gran aficionado de este tipo de salsas, siempre puedes optar por versiones saludables que estén elaboradas a base de verduras, como una mayonesa de yogur o bechamel de calabacín.

Por otro lado, y aunque el sabor difiere con respecto a las pastas hechas con harina refinada o al huevo, puedes dar una oportunidad a las pastas integrales, puesto que se trata de una alternativa para poder disfrutar de este alimento de una forma más saludable. Si no te gusta, siempre puedes tratar de incluirlas en tu dieta cocinándolas junto a alguna salsa de tomate casera y condimentada con ingredientes como ajo y albahaca.

Con estas recomendaciones podrás conseguir disfrutar de la pasta de una manera más saludable.