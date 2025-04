El aviso del cardiólogo López-Jiménez a España: "Hacer ayuno duplica la probabilidad de morir por enfermedad cardiaca"

Tener un organismo fuerte y sano no es una tarea fácil. Requiere de un poco de esfuerzo y sacrificio, ya que comer siempre lo que nos gusta no suele ser una señal de estar haciendo lo correcto. Lo conveniente y lo recomendado por todos los expertos es llevar a cabo una dieta equilibrada y rica en factores como las proteínas de calidad o las vitaminas.

Pero no basta solo con comer bien. También necesitamos incorporar otra serie de hábitos como hacer un poco de ejercicio físico o descansar. Para obtener resultados más rápido, hay personas que introducen una serie de técnicas que no siempre son recomendables si no cuentan con asesoramiento experto.

Una de las más populares es el ayuno intermitente. Una práctica que se ha puesto de moda en los últimos años. Consiste en concentrar las comidas del día en una ventana de tiempo -por ejemplo, en las primeras ocho horas de la jornada- y ayunar las dieciséis restantes, consumiendo únicamente agua o infusiones. Esta práctica se ha relacionado con una eficaz pérdida de peso en poco tiempo.

Sin embargo, se trata de una práctica que debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un experto y nunca de forma prolongada. Si no, nos expondremos a grandes riesgos. La práctica de concentrar las comidas en unas pocas horas puede acabar pasando factura a nuestro organismo, aumentando el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón y mortalidad prematura por cualquier causa.

Así lo asegura el cardiólogo Francisco López-Jiménez, doctor en la prestigiosa Clínica Mayo de Rochester de Minnesota. El ayuno es una de las técnicas más utilizadas por personas que quieren perder peso sin tener que controlar los alimentos que comen. Sin embargo, lo que desconocen es que a la larga pueden sufrir las consecuencias de sus descontrolados hábitos.

Según explica, una investigación recogida por la Asociación Americana del Corazón (AHA) analizó los hábitos alimenticios de más de 20.000 adultos estadounidenses. El estudio citado, liderado por el doctor Victor Wenze Zhong, profesor en la Universidad Jiao Tong de Shanghái, determinó que quienes comían en una franja de menos de 8 horas al día tenían un 91% más de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular.

Los resultados señalaron que ingerir alimentos en menos de ocho horas al día se relaciona con un riesgo significativamente mayor de fallecer por una dolencia cardiovascular, comparado con aquellos que siguen un patrón alimentario de entre 12 y 16 horas diarias.

Este estudio choca frontalmente contra el método 16:8, que consiste en ayunar durante 16 horas al día y comer en una ventana de 8 horas. "Se ha idealizado el ayuno intermitente porque en estudios con animales, como las moscas de la fruta, se ha visto que viven más tiempo si se les limita el acceso a comida. Pero no somos moscas", explica López-Jiménez, adscrito a la Asociación Americana del Corazón.

Investigaciones previas a este estudio sugerían que este tipo de dietas ayudaba a mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación o incluso a controlar la presión arterial. Sin embargo, el estudio plantea que no todo el mundo debería seguirla sin supervisión médica y de especialistas.

"Puede que algunas personas que hacen ayuno terminen comiendo en exceso durante su ventana de alimentación, o que su dieta sea menos equilibrada". Una hipótesis es que el impacto del ayuno prolongado puede afectar sobre los niveles de azúcar en sangre o sobre el metabolismo general del cuerpo.

López-Jiménez aconseja a las personas que sufren problemas de corazón que no practiquen ayuno. "Antes de adoptar este tipo de dieta, es recomendable hablar con un profesional médico que valore la situación de cada persona". Por último, afirma que el éxito de una dieta no puede radicar solo en el horario de las comidas. "No podemos olvidar que hacer ejercicio regularmente, dormir bien y mantener una dieta variada sigue siendo la base de cualquier enfoque saludable".