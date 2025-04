Isabel Viña, médico: "Tomar yogur puede empeorar los síntomas de la alergia en España. Contiene histamina"

La primavera en España ha sido introducida por una buena racha de lluvias y esto, según los expertos, pronostica una intensa temporada de alergias al polen. Tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, este pasado mes de marzo ha llovido un 64% más de lo habitual y esto va a afectar a los más de ocho millones de alérgicos al polen que hay en nuestro país. Pero, que no cunda el pánico, todavía podemos suavizar nuestra alergia este año.

Los alimentos que tomamos todos los días pueden provocar que nuestra respuesta al polen sea más o menos intensa. Así lo ha explicado la médico Isabel Viña en un vídeo para su perfil de Tik Tok. "Ahora que viene la época de alergias creo que puede ser un buen momento para recordaros qué alimentos pueden empeorar los síntomas de la alergia y por qué alimentos los podemos sustituir", explica al inicio de uno de sus vídeos.

Uno de esos alimentos que pueden incrementar nuestras alergias es el yogur. "El yogur puede empeorar los síntomas de la alergia, como cualquier otro alimento fermentado como el kéfir porque cualquier alimento fermentado contiene altos niveles de histamina. Entre otras cosas, empeoran los síntomas de la alergia", resume la experta. De todas formas, Viñas señala que esto no nos debe hacer pensar que el yogur es un alimento insano.

"Antes de nada quiero dejar claro que no quiero decir que estos alimentos no sean sanos, que sí lo son. Sino que en personas que tienen alergia u otras condiciones, como la histaminosis, pueden no ser ideales", cuenta la experta. Pero, ¿a qué se debe este problema? Estos alimentos, "o bien tienen altas cantidades de histamina, o bien favorecen que nuestro cuerpo libere histamina o que no se metabolice bien".

Según Viñas, consumir estos alimentos puede empeorar los síntomas de alergia porque "la histamina es la molécula clave y desencadenante de la mayor parte de síntomas asociados a la alergia". La histamina es una molécula biológica esencial que ciertas células del sistema inmunológico liberan como respuesta a alergias, infecciones y lesiones. Actúa en procesos como la inflamación, la vasodilatación y la secreción de ácido en el estómago.

Más alergia

¿Cuáles son, por tanto, los alimentos que Isabel Viñas recomienda evitar? "Intentad evitar el consumo de alimentos picantes, el consumo de frutas como la fresa o el plátano, de verduras como la espinaca y las berenjenas, tomar salsa de soja también habría que evitarlo, cacahuetes, alimentos enlatados, alimentos fermentados", enumera la experta. Tal y como explica Viñas, todos son alimentos saludables, pero reducirlos puede aligerar los síntomas de alergia.

"Podéis sustituir esos alimentos por verduras como el calabacín, frutas como el melón, los arándanos. Podéis sustituir verduras como la espinaca por el kale; y frutos secos, en vez del cacahuete, nueces. Luego, en vez de alimentos enlatados podéis consumir alimentos congelados y en vez de alimentos fermentados, simplemente, incrementar el consumo de otras verduras", explica esta médico.

La razón por la que muchos de nosotros tomamos yogur con más regularidad es porque conocemos su fama de ser un alimento muy poderoso para cuidar de nuestra microbiota. Sin embargo, la experta señala que podemos hacer algo mejor por esta comunidad de organismos que vela por nuestra salud durante las semanas que queramos reducir el consumo de yogures. Consiste en "alimentar" a esa microbiota.

"Podemos mejorar nuestra microbiota, por ejemplo, tomando fibra, no necesariamente tomando alimentos prebióticos", explica Viñas. De hecho, si los prebióticos son llamados de esta manera es porque son capaces de llevar nuevos microorganismos beneficiosos a esta parte del cuerpo. En este sentido, los alimentos con fibra son conocidos como probióticos porque son capaces de nutrir a esa microbiota y, de esta manera, reforzarla.

El yogur, siempre y cuando sea natural, es un alimento muy saludable. De hecho, un reciente estudio publicado en la revista Gut Microbes llegó a la conclusión de que el yogur tiene la capacidad de prevenir uno de los cánceres más frecuentes en España. En concreto, las personas que consumían al menos dos yogures naturales a la semana y a largo plazo presentaron un 20% menos de riesgo de padecer cáncer colorrectal.