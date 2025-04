Garattini, oncólogo de 96 años: "Caminar para ver escaparates en España no es hacer ejercicio, debe haber fatiga"

Vivir 100 años parece un objetivo cada vez más factible. No sólo porque los avances en la medicina están permitiendo reducir la mortalidad de las enfermedades más letales, sino que ahora somos más conscientes de cuáles son los hábitos de vida saludable. La longevidad es también una cuestión de suerte y genética, pero tener si nuestro día a día es saludable tenemos menos opciones de contraer un gran número de enfermedades.

Todos sabemos que los hábitos de vida saludable se suelen componer, en primer lugar, de una dieta saludable y también de una rutina de ejercicio físico y un buen descanso. Aunque España es uno de los países que ha contribuido a la construcción de la dieta mediterránea, nuestra alimentación se está alejando de este saludable patrón. La dieta cada vez está más marcada por los alimentos ultraprocesados, que nos evitan tener que cocinar.

Además, debido a nuestros trabajos, una buena parte de los españoles se pasa todo el día sentada en una silla. En este sentido, el oncólogo de 96 años, Silvio Garattini, ha explicado cuál es el ejercicio que deberíamos realizar todos y de qué manera para conseguir llegar a una edad avanzada en buen estado de salud. Se trata de un ejercicio accesible para todos y que él mismo practica todos los días.

Un paseo diario

El fundador del Instituto Mario Negri de Bérgamo, en Italia, reconoce que todos los días camina. "Intento hacer al menos cinco kilómetros al día, incluso actualmente trato de mantener ese objetivo. Pero lo hago a un ritmo relativamente rápido, ya que de lo contrario no hay efecto aeróbico. Tiene que haber cierta fatiga, que consiste en una respiración dificultosa y un aumento de la frecuencia cardíaca", explica el experto.

De hecho, el oncólogo asegura: "Caminar para ver escaparates no es actividad física". Este médico asegura que tampoco nos debemos obsesionar con duras rutinas de gimnasio o dar larguísimos paseos. "El tiempo recomendado de ejercicio está entre 150 y 300 minutos a la semana, lo que hagas de más básicamente no tiene ningún beneficio", señala este médico. Todos deberíamos hacer ejercicio, incluso si no lo hemos realizado antes.

"Nunca es demasiado tarde, incluso a los 80 años se puede empezar a caminar. Siempre es mejor que estar parado", afirma el experto. Pero, ¿qué efecto protector puede proporcionar caminar? Según este oncólogo, no sólo es bueno para el corazón, sino que también "mejora la circulación cerebral. Y favorece la socialización, la actividad física puede considerarse una forma de movimiento colectivo".

De hecho, este médico recomienda que caminemos acompañados de otras personas y que aprovechemos para charlar y crear relaciones. "No todas las enfermedades caen del cielo, sino que muchas dependen de nuestro estilo de vida. Debemos volver a poner la prevención en primer lugar. Los médicos no sólo deberían recetar medicamentos y pastillas, sino también buenos hábitos como caminar al menos tres kilómetros al día", sentencia.

Silvio Garattini no sólo ha llegado a los 96 años de edad gracias a sus buenos hábitos de vida, sino que confiesa que no toma prácticamente medicamentos. Sólo necesita un anticoagulante para una fibrilación auricular leve, pero asegura que lleva 40 años sin tomar un antibiótico. Este científico lo relaciona con el hecho de haberse mantenido constante en sus hábitos saludables durante toda la vida.

Otro de sus hábitos de vida que ha compartido con la prensa es que su dieta es variada, pero sobre todo las cantidades que toma son moderadas. Señala que comer poco es un factor de longevidad y que quienes recortan su ingesta de comida en un 30%, viven hasta un 20% más.