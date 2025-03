El experto en longevidad Steve Horvath avisa a España: "Las tres claves para vivir más son omega-3, ejercicio y vitamina D"

A medida que van pasando los años, el ciclo de la vida nos hace envejecer, aunque esto no quiere decir que haya que renunciar a sentirse sano y bien durante más tiempo. La genética juega un papel clave en este sentido, pero los avances científicos han arrojado luz acerca de la manera en la que se puede mejorar la forma en la que se envejece. De esta manera, cada vez hay más herramientas para conocer el impacto de los hábitos diarios en la salud a largo plazo.

El biogerontólogo, Steve Horvath, que fue profesor de Genética Humana y Bioestadística en la Universidad de California, en Los Ángeles, y pionero en la investigación de los relojes biológicos, es una voz autorizada a la hora de hablar de la influencia de estos últimos en la edad celular. Además, insiste en la necesidad de la medicina preventiva para disfrutar de una longevidad saludable.

Para lograrlo, se deben adoptar buenos hábitos en el estilo de vida, además de tener suficiente actividad física y cuidar la nutrición y la calidad del sueño, así como recurrir a complementos nutricionales que permitan disfrutar de un mejor estado de salud.

Horvath ha publicado en la conocida revista Nature un estudio en el que mide el impacto de distintas intervenciones, en una investigación llevada a cabo en cinco países europeos, con datos procedentes de 2.157 adultos mayores de 70 años y a lo largo de tres años, lo que ha permitido llegar a conclusiones que pueden marcar un antes y un después a la hora de reducir la edad biológica.

Los participantes fueron divididos en grupos y recibieron la combinación de los tres factores (Omega-3, vitamina D y ejercicio físico); suplementos de vitamina D (2000 UI diarios), ácidos grasos Omega-3 (1 gramo diario); y un programa de 30 minutos de ejercicio en casa durante 3 días a la semana.

Cómo reducir la edad biológica en mayores de 70 años

En el estudio se pudo observar que el consumo de ácidos grasos omega-3 redujo en un 13% las infecciones y el 10% de las caídas frente a los sujetos control. La combinación de Omega-3 con vitamina D y ejercicio físico, por tanto, pudo reducir el estado de “pre-fragilidad” en un 39%, y la incidencia de un cáncer invasivo en un 61%.

De esta manera, los resultados obtenidos por Steve Horvath han mostrado que estos cambios suponen una reducción de la edad biológica en aproximadamente 3-4 meses a 3 años. Aunque a simple vista no pueda parecer demasiado tiempo, si los efectos se mantienen en el tiempo, podrían llegar a marcar una gran diferencia a la hora de prevenir la aparición de enfermedades crónicas y, sobre todo, en la calidad de vida de los adultos mayores.

Aquellos sujetos que realizaron ejercicio físico pudieron disfrutar de aún mejores resultados, que viene dado por las ventajas que tiene sobre el metabolismo. Estos realizaron tres sesiones de ejercicio a la semana de 30 minutos, que se compararon con otras tantas de flexibilidad articular. De esta manera, aunque se pueda apreciar que todo ejercicio es beneficioso para el organismo, el ejercicio de fuerza protege en mayor medida del envejecimiento.

La importancia de la medicina preventiva

Diferentes profesionales de la salud recalcan la importancia de apostar por la medicina preventiva para poder disfrutar de una longevidad saludable. Y es que, gracias a los avances en los relojes biológicos, se puede cuantificar con mayor claridad el impacto que pueden llegar a tener los distintos tratamientos sobre el ritmo de envejecimiento celular.

Los estudios previos acerca del impacto de los ácidos grasos Omega-3, vitamina D y el propio ejercicio físico en los relojes biológicos no habían sido tan concluyentes como el realizado por Steve Horvath, que muestra que estos elementos tienen un gran impacto en la edad biológica.

Ejercicio y comida real

Uno de los pilares para conseguir reducir la edad biológica es el ejercicio físico, ya que, si no se realiza, no estarás bien. El ejercicio no es una recomendación de salud para estar mejor, sino una demanda a nivel biológico. Además, también beneficia al cerebro, que necesita de movimiento para estar en las mejores condiciones.

El problema principal es que, si se trata de una persona que nunca ha hecho actividad física, ese nivel de actividad es el normal. En cualquiera de los casos, es recomendable aprender y disfrutar por uno mismo los beneficios que la actividad física tiene para disfrutar de un mayor bienestar.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que se deben realizar un mínimo de 150 minutos de actividad aeróbica moderada, 75 minutos de actividad aeróbica intensa y dos entrenamientos de fuerza a la semana. No obstante, otros expertos recalcan que lo ideal sería el doble, si bien, la realidad es que cualquier nivel de actividad aporta grandes beneficios para la salud.

El ejercicio físico debe combinarse con una alimentación con comida real para conseguir reducir la edad biológica. Aunque existen muchas opiniones al respecto, muchos coinciden a la hora de asegurar que la dieta mediterránea es una de las mejores para conseguir prolongar el bienestar con el paso del tiempo.

Esto supone dar prioridad a frutas y verduras como base de la pirámide nutricional, seguida de carne blanca, algo menos de carne roja, huevos, pescados, aceite de oliva, legumbres y frutos secos, y un consumo moderado de lácteos.