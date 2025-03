Pablo Ojeda, nutricionista: "La vitamina C es el boton de 'start' del sistema imunitario. Vas a controlar mejor el colesterol"

Muchas personas en España se sorprendieron al conocer que el zumo de naranja no era tan saludable como se pensaba. Sí, el zumo de naranja nos aporta todo un chute de vitaminas, pero en su elaboración se han eliminado un montón de nutrientes saludables de la fruta. Por esta razón, los expertos siempre recomiendan que comamos la fruta entera, aunque el zumo sigue siendo interesante en algunas situaciones.

Cuando pasamos una naranja por un exprimidor, eliminamos la pulpa, los gajos y el albedo que lleva la fruta. Si bien lo más delicioso es precisamente el jugo de la naranja, esas partes que eliminamos están llenas de fibra y de micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas. Por lo tanto, una fruta completa siempre va a tener más beneficios para el organismo que después de exprimirla.

Pero, además, cuando tomamos un zumo de naranja normalmente utilizamos varias porque en forma de líquido nos sacian mucho menos. El resultado es que acabamos tomando una mayor cantidad de azúcar y, sin la presencia de la fibra, penetra muy rápidamente en nuestro torrente sanguíneo. Es decir, al exprimir las naranjas también aumenta el índice glucémico que tienen estas y generan más picos de glucosa en sangre.

En este sentido, el nutricionista Pablo Ojeda ha intervenido en el programa Más vale tarde de La Sexta en el que ha preparado una sencilla receta que permite bajar nuestro colesterol: la macedonia. El experto se ha dedicado a cortar en trocitos varias frutas y a ponerlas en un bol que después ha llenado con zumo de naranja. "Cogemos cualquier fruta que tengamos en casa, la picamos y ponemos vitamina C", explica el nutricionista.

El zumo de naranja es una buena fuente de este micronutriente que, según Ojeda, "es la magia de la naturaleza, es el botón de 'start' del sistema inmunitario". Además, asegura que cuando tienes el sistema inmunitario en buen estado esto repercute en muchos otros beneficios para la salud: "vas a controlar mejor los niveles de colesterol, vas a tener mejores digestiones". Evitar los alimentos grasientos y el alcohol, también puede ayudar a reducir colesterol y triglicéridos.

De todas formas, la vitamina C también se puede encontrar en otros alimentos, aparte de los cítricos. Otras frutas que contienen gran cantidad de esta vitamina son la fresas o los kiwis, pero también hay verduras como el pimiento y el brócoli que son muy interesantes para recibir este aporte. Eso sí, la vitamina C es una sustancia termosensible y, por lo tanto, cuando se cocina, se inactiva. Si queremos tomar vitamina C del pimiento, lo mejor es por ejemplo hacerlo a través de un gazpacho.