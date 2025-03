La fruta que tiene casi tanta proteína como un huevo e ignoramos en España, según la nutricionista Jessica Cording

Las proteínas pueden ayudar a mantenernos saciados durante más tiempo, además de contribuir a desarrollar los músculos, perder peso y mucho más, y aunque habitualmente se buscan en productos como el huevo o la carne, también se pueden encontrar fuentes interesantes de ella en las frutas.

Si hablamos de frutas, la que tiene más proteína del mundo, casi como un huevo, es el maracuyá, que contiene alrededor de 5 gramos de proteína por cada porción. Para hacerse una idea, un huevo, en comparación, tiene unos 6 gramos de proteína, por lo que nos encontramos ante una fruta que ofrece un aporte proteico interesante.

Aunque no está clara la razón por la que el maracuyá tiene tanta proteína, nos encontramos con que la nutricionista Jessica Cording destaca que se trata de una fruta muy rica en nutrientes y con muchos beneficios para la salud. Concretamente, la autora de The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety destaca su contenido en fibra, hidratos de carbono, vitamina A, vitamina C y potasio.

El maracuyá destaca especialmente por su contenido en proteína, pero aun así hay otras alternativas también ricas en proteína, como es el caso del aguacate, con 4,5 gramos de proteína por taza, o la guayaba, con más de 4 gramos de proteína por taza. Además, hay que mencionar la yaca, con casi 3 gramos de proteína por taza.

Los expertos en nutrición recomiendan la ingesta de entre 1,5 y 2 tazas de fruta al día, y Cording indica que se puede aplicar al maracuyá, cuyo gran sabor hace que se pueda comer directamente o bien introducirla en batidos. No obstante, hay que destacar que es algo más densa en calorías que otras frutas, siendo este un punto a tener en cuenta.

Beneficios del maracuyá

El maracuyá es un fruto que cuenta con propiedades antioxidativas, ansiolíticas y sedantes, aportando distintos beneficios para la salud y siendo una excelente opción para calmar la ansiedad, el estrés y el insomnio.

Existen diferentes tipos de maracuyá como el dulce, el ácido o el morado, que se diferencian entre ellos según el color de la cáscara, la pulpa y el sabor. Sus hojas, flores y pulpa se pueden usar en forma de jugo o té, mientras que la cáscara se puede usar para preparar harina que añadir en los alimentos. Las flores, por su parte, se usan para preparar suplementos en cápsulas.

El maracuyá es rico en vitaminas A y C, fibra, potasio, magnesio, flavonoides y carotenoides, motivo por el cual posee propiedades antioxidantes, ansiolíticas, digestivas, hipoglucemiantes, rejuvenecedoras, energéticas, cardioprotectoras y mucho más. Por todo ello, tenemos que destacar los que son sus principales beneficios:

Reduce la ansiedad y el estrés: el maracuyá ayuda a reducir los síntomas del estrés y la ansiedad, pues está compuesto por flavonoides que tienen una incidencia directa sobre el sistema nervioso, calmando y promoviendo el relajamiento.

Ayuda a controlar la diabetes: la pulpa y las hojas de maracuyá son ricas en antioxidantes como betacarotenos, flavonoides, vitamina C y antocianinas, que favorecen la producción de insulina, ayudando al control de los niveles de glucosa en sangre, además de a prevenir la diabetes.

Combate el insomnio: las flores, las hojas y la pulpa del maracuyá poseen propiedades sedativas leves del sistema nervioso central, ayudando así a combatir el insomnio y promoviendo un sueño más relajante y tranquilo.

Ayuda en la pérdida de peso: la cáscara es rica en fibras, especialmente en pectinas, ayuda a reducir la velocidad de la digestión de los alimentos, incrementando la saciedad entre las comidas, favoreciendo la pérdida de peso.

Previene enfermedades cardiovasculares: su alto contenido en antioxidantes, como flavonoides y antocianinas, hace que sea un alimento que beneficia la salud de las arterias e impide la formación de radicales libres, lo que servirá para prevenir enfermedades crónicas, como el infarto de miocardio, la aterosclerosis y el derrame cerebral.

Controlar la presión arterial: bajo en sodio y rico en potasio y magnesio, posee minerales importantes que ayudan a aumentar la relajación de los vasos sanguíneos y a eliminar el exceso de sodio del organismo a través de la orina. Se promueve de esta forma la reducción de la presión arterial.

Combatir el estreñimiento: este fruto puede combatir el estreñimiento, pues tiene altas cantidades de fibra que son importantes para facilitar que se forme bolo fecal y se ayude a eliminar las heces. La pectina que hay en la cáscara ayuda a las bacterias beneficiosas de la flora intestinal, favoreciendo el funcionamiento del intestino.

Previene la flacidez y el envejecimiento prematuro: rico en antioxidantes y antocianinas, que protegen las células de la piel contra los radicales libres, previniendo la flacidez y el envejecimiento prematuro. También tiene fibras que ayudan a controlar la glucemia.

Una vez conocidos todos sus beneficios, nos encontramos con que el maracuyá se puede consumir de distintas formas, ya sea naturalmente o en forma de té, usando las hojas trituradas, que pueden ser frescas o secas, así como sus flores. Además, el fruto de la planta se puede usar para preparar jugos naturales, compotas, mermeladas y dulces, mientras que la cáscara deshidratada se puede usar como complemento en los alimentos.

Es importante mencionar que, para obtener los beneficios del maracuyá, se debe consumir junto a una dieta equilibrada y saludable, además de hacer actividad física regular.