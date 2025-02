Aurelio Rojas, cardiólogo, alerta sobre el magnesio en España: "Si lo tomas muy tarde y no bebes agua provoca problemas"

Uno de los mayores placeres en la vida de muchas personas es comer. Y es que hay veces que probando diferentes platos alcanzan un nivel de satisfacción difícilmente comparable con otras cosas de la vida. Sin embargo, en ocasiones estas conductas llevan a no tener una dieta sana y equilibrada.

Tan importante como comer bien, lo es descansar. Y es que muchas personas no le dan al descanso la verdadera importancia que merece y tiene. Dormir bien y no sobrecargar nuestro cuerpo también es clave para poder cuidarnos y mantener nuestro organismo sano.

Sin embargo, muchas personas buscan de manera externa ese descanso, como por ejemplo, con suplementos de magnesio. Existen estudios que sugieren que los suplementos de magnesio pueden mejorar la calidad del sueño. Por ejemplo, una revisión sistemática publicada en 2021 por National Geographic encontró que esta sustancia ayudó a las personas a dormirse 17 minutos más rápido.

No obstante, como todo en la vida, incluso aquello que tomamos para obtener un beneficio específico, debemos hacerlo bien. Y lo cierto es que en España hay mucho desconocimiento alrededor de los suplementos, incluidos los de magnesio. Así lo argumenta el experto Aurelio Rojas, quien asegura que en nuestro país hay tres conductas erróneas claramente identificadas.

Este cardiólogo no desaconseja tomar suplementación de magnesio, pero sí avisa de que si no lo hacemos de un modo correcto, no solo no obtendremos los beneficios esperados, sino que podríamos provocarnos daños graves de salud. Especialmente en el estómago. Por ello, alerta y avisa sobre tener cuidado.

¿Qué no debemos hacer al tomar magnesio?

El cardiólogo Aurelio Rojas lo tiene claro. Hay patrones muy claramente identificables en España que no deberíamos seguir."Hay tres errores que son los más comunes cuando nos suplementamos con magnesio y que están haciendo que pierda efectividad y que nos produzcan efectos adversos".

Así lo explica mediante un vídeo que ha publicado a través de sus redes sociales, canales que utiliza de manera frecuente para divulgar su conocimiento. Empezando por esta lista, señala directamente al momento de tomar la citada suplementación. "El primer error es que muchas personas no saben cuál es la mejor hora para tomar magnesio".

La clave para Aurelio Rojas está en la hora de irnos a dormir. "En general, tomarlo una hora antes de irnos a la cama tras un día duro de estrés va a ayudarnos, no solo a regular nuestro sistema nervioso central y a fortalecer nuestro sistema inmune, sino también a que nuestro organismo produzca más melatonina endógenamente".

Hay que saber que, tal y como explica el estudio Melatonina en los transtornos del sueño elaborado por el grupo de estudio de insomnio de la Sociedad Española de Sueño, la melatonina es una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia en el cuerpo humano.

Se produce principalmente en la glándula pineal del cerebro y su secreción aumenta durante la noche, promoviendo precisamente el sueño. Pero además de su papel en la regulación del sueño, la melatonina posee propiedades antioxidantes y puede influir en otros procesos fisiológicos.

Si seguimos los consejos del experto Aurelio Rojas, pronto notaremos los resultados. "Vas a descansar más y mejor". Sin embargo, si nos pasamos de hora, podemos entrar en un terreno muy pantanoso. "Cuidado si lo tomas demasiado tarde y además si no bebes suficiente agua. Te puede producir problemas estomacales o diarrea".

#suplementos #ansiedad #estres ♬ sonido original - Aurelio Rojas Sánchez @doctorrojass Si tomas magnesio, ¡este video es para ti! Te voy a contar 3 errores muy comunes que pueden afectar su eficacia o incluso causarte efectos secundarios: ¿Cuándo tomarlo? Si lo tomas muy tarde, puede causarte malestar estomacal. Mejor por la noche, ya que ayuda a relajarte y mejora el sueño. Magnesio + calcio o lácteos = error. No los combines, porque interfieren con la absorción de ambos. Forma de magnesio. Algunas formas, como el óxido, pueden darte diarrea. Lo ideal es el citrato o bisglicinato, que son mejor absorbidas. Recuerda, si tienes problemas renales o tomas otros medicamentos, ¡consulta a un médico antes #magnesio

Siguiendo con su argumentario, Rojas destapa otra gran equivocación: "El segundo error que muchas personas cometen es que si tomas suplementos de magnesio junto con suplementos de calcio se va a inhibir totalmente la absorción de ambos minerales".

"Esto también sucede si te estás tomando el magnesio con alimentos lácteos como la leche, el yogur o el queso, o verduras de hoja verde como las espinacas. Así que es mejor espaciar la toma de estos o no utilizarlos juntos".

Y para terminar sus consejos, el cardiólogo Aurelio Rojas habla alto y claro sobre el fallo que más se comete en España y que más inconvenientes acarrea: "El tercer error, que es el más importante, pero también el que más cometemos, es que el tipo de magnesio que estamos tomando importa".

Rojas aporta unos consejos que pueden ser claves: "Magnesio citrato o magnesio bisglicinato son las formas más biodisponibles. Esto quiere decir que son las que mejor se absorben en nuestro aparato digestivo. Y no solo eso, sino que son las que mayor evidencia científica tienen". Por lo tanto, si tomas o piensas tomar este tipo de suplementación, debes saber todas estas apreciaciones.