Estas son las natillas más saludables según el entrenador Archilla: el 'súper éxito' de Mercadona

"¿Quién quiere postre?". Sin duda, esta es la pregunta que no falta al final de una comida en España. Entre los preferidos están los postres lácteos como las natillas. Su textura suave, su aroma intenso y su sabor dulce las vuelve irresistibles para muchos, a pesar de que muchas veces sus valores nutricionales no son los más adecuados, especialmente por su contenido en azúcares añadidos.

Afortunadamente, hay algunas excepciones. Hoy en día se encuentran productos dirigidos a los consumidores que se preocupan por mantener una dieta saludable, pero quieren disfrutar de un postre dulce ocasionalmente. Se trata de productos mejorados para recortar los ingredientes menos convenientes y potenciar otros como las proteínas.

Entre las marcas que las preparan encontramos a Danone y Hacendado, con unas natillas en las que se destacan su menor cantidad de calorías y mayor cantidad de proteínas que las convencionales. Dos marcas que David Archilla, Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Técnico Superior en Dietética, ha comparado en Instagram, para dilucidar cuál de ellas es más saludable.

Menos azúcares y más proteínas

Si nos atenemos a los valores nutricionales de los que informa Danone en el etiquetado de sus Natillas +Proteína con sabor de vainilla, en cada envase (120 g) de este producto, encontramos 96 calorías, 1,7 g de grasas, 9 g de azúcares y 6 g de proteínas. Todo ello, con un precio de 2,29€ por cada pack de cuatro envases.

Para las natillas proteicas de Hacendado, un envase de 120 g contiene 92 calorías, 1,8 g de grasas, 4,3 g de azúcares y 12 g de proteínas. No solo su contenido en azúcares es menor, también lo es el contenido proteínico. Los cuatro envases cuestan 1,75€. Con todo, no hay que olvidar que no deja de ser un producto procesado, con lo que ello implica.

Como explica Archilla, las natillas de Hacendado destacan como opción saludable, según revelan las etiquetas nutricionales de ambos productos. La mayor cantidad de proteínas a cambio de menos azúcar es beneficiosa para la construcción muscular, la recuperación después del ejercicio y la saciedad a largo plazo.

Reducir los azúcares

España es un país en el que se consume demasiado azúcar. Al menos, esa es una de las conclusiones que podemos extraer si tenemos en cuenta diferentes estudios. Uno de ellos es el que realizó en 2019 la Fundación Española de Nutrición.

Según los resultados, el consumo de azúcar por persona y día alcanzaba los 71,5 g. Esta es una cantidad mucho más alta que la recomendada por diferentes instancias internacionales como la OMS o EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), que lo limitan a unos 25 g diarios.

El consumo excesivo de azúcar está asociado a una serie de problemas de salud que afectan significativamente el bienestar general. Por ejemplo, se trata de una fuente de calorías vacías, lo que significa que no aporta nutrientes esenciales. Cuando se consume en exceso, estas calorías se acumulan en forma de grasa corporal, lo que puede conducir a la obesidad.

También puede contribuir a generar resistencia a la insulina y, eventualmente, a la aparición de diabetes tipo 2. Además, el consumo excesivo de azúcar puede aumentar los niveles de colesterol LDL (el colesterol “malo") y triglicéridos, factores de riesgo para enfermedades cardíacas.

Por tanto, optar por alimentos que no contengan o hayan reducido de azúcares añadidos y que sean ricos en nutrientes es una de las mejores formas de mantener una buena salud a largo plazo.