Esta es la mejor infusión para dormir: acelera el metabolismo y deshincha la barriga

Pasarse a las infusiones es dar un paso del que será difícil que nos arrepintamos porque es fácil acostumbrarse a ellas y nos aportan grandes beneficios, empezando por una mayor hidratación sea cual sea la elegida. Tener una infusión a mano sustituye también ese posible picoteo al que nos entregaríamos entre horas y lo estaríamos cambiando por una bebida que directamente no aporta calorías y sí nos sacia.

Además, la que tenemos hoy entre manos contribuye a deshinchar la barriga mientras estamos durmiendo a pierna suelta, entre otras muchas propiedades. Al margen de cuidar nuestra alimentación y reducir las calorías en algunos períodos del año para hacer un poco de dieta, hay alimentos que complementan estos hábitos y las infusiones son buenas aliadas, también para descansar mejor.

Tomarnos una bebida caliente antes de meternos en la cama ayuda a conciliar el sueño más rápido y, en este caso, también a adelgazar. Regulan los niveles de estrés y ansiedad, reduciendo la sensación de nerviosismo y mejorando la calidad del sueño que, por otro lado, suele estar relacionada con ganar peso.

De hecho, un estudio del National Center for Biotechnology Information elaborado con más de 65.000 mujeres midió los efectos metabólicos que relacionan el aumento de peso con malos hábitos de sueño y permitió constara que dormir pocas horas se asocia con un aumento moderado de peso en el futuro y una obesidad incidente. Esta infusión no solo ayuda a sentirse menos hinchada y hacer mejor la digestión, sino que también aporta ese plus de relajación para dormir mejor.

Infusión de hibisco, elixir rojo

Se trata de un elixir rojo muy apreciado, la infusión de hibisco, una planta conocida por sus múltiples propiedades medicinales y terapéuticas sobre el estrés oxidativo y la hipertensión. Se trata de una bebida que se elabora con las partes secas y destaca por su intenso color rojo, conociéndose también por agua de Jamaica por sus toques de sabor dulces y agrios, parecidos al del arándano, que nos permite también tomarla fría. Es originaria del norte de África y el sudeste asiático.

Desde la antigüedad se ha empleado las partes del hibisco como ingredientes para cocinar o como medicina tradicional por sus muchas propiedades saludables. Un estudio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos aplaude "efectos beneficiosos para la prevención y tratamiento de diferentes afecciones como la hipertensión arterial, los procesos inflamatorios y las patologías hepáticas". Otras investigaciones han avalado su incidencia en la pérdida de peso, como queda patente en este artículo que la relaciona con un índice de masa corporal, peso corporal, grasa corporal y proporción cadera-cintura más bajos.

Antiinflamatorio y adelgazante

En esta otra investigación, han estudiado el hibisco como reductor del colesterol y los triglicéridos aunque, en estos casos, se han utilizado dosis concentradas y es difícil calibrar hasta dónde pueden llegar los efectos de una simple infusión. Sin embargo, sí sabemos que esta planta digestiva y diurética nos ayuda con los gases y el estreñimiento, reduce la hinchazón, es un relajante natural y nos ayuda a eliminar toxinas, impidiendo el almacenamiento de grasa en la zona del abdomen por su acción termogénica.

Para hacernos una buena infusión de hibisco y obtener una mayor concentración, lo más recomendable es comprar las flores directamente en vez de optar por las bolsitas ya trituradas. Así, pondremos tres en un cazo, añadiendo un vaso de agua hasta que hierva durante 5 minutos. Retiramos del fuego y la dejaremos reposar antes de colar la mezcla y servirla en un vaso. Teniendo en cuenta que lo ideal es cenar dos horas antes de dormir y optar por alimentos bajos en grasas, hidratos y ricos en proteína de fácil absorción, te sugerimos lo siguiente.

Cómo tomar la infusión de hibisco

Podrías cenar a las 21:00 horas y preparar después la infusión nocturna para tomarla sobre las 22:00 horas y acostarte después no más tarde de las 23:00 horas, optando por un ambiente tranquilo que te permita hacer la digestión y estar relajada. Dicho esto, si persisten los problemas de hinchazón o se tienen molestias, conviene consultarlo con el médico. En todo caso, un estilo de vida saludable y la práctica de ejercicio físico a diario ayudan mucho.

Entre las otras propiedades de las infusiones de hibisco que hemos mencionado antes está su poder antioxidante contra los radicales libres, puesto que contiene betacaroteno, vitamina C y antocianina, que destruyen estas moléculas dañinas que causan perjuicios a las células y derivan en diferentes enfermedades. Asimismo, disminuye la presión arterial que incrementa las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, entre otras. Tanto un estudio con 65 personas que sufrían hipertensión como una revisión de cinco investigaciones avala de cinco investigaciones avalan esta cualidad.

Finalmente, el hibisco es bueno para la salud hepática. El hígado es un órgano con una gran importancia, puesto que se encarga de tareas tan aparentemente distintas como de producir proteínas, secretar bilis y descomponer la grasa. Cuidarlo es otro de los efectos positivos de esta planta, que lo protege de varias toxinas. Este artículo recoge las conclusiones del un experimento con 19 personas con sobrepeso que mejoraron la esteatosis hepática, acumulación de grasa en los tejidos hepáticos, un extremo avalado por otros estudios con animales.

