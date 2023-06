Estos son los tres pescados que ningún médico recomienda en España: los peores de la pescadería

Los expertos en salud de todo el mundo recomiendan el consumo de pescado porque sus grasas protegen el corazón y, además, tienen un buen contenido de proteínas fáciles de absorber. En este sentido, España es un buen país para comer pescado y no sólo por los productos del mar que ofrece, sino porque es una de las cuatro regiones del mundo que más lo consume. En Europa se disputa el primer puesto cada año con Portugal y Noruega, y en el resto del mundo, con Japón. Curiosamente, regiones del mundo con una alta esperanza de vida.

Al contrario que la carne roja y procesada, que cada vez se recomienda menos por su asociación con varias enfermedades, los pescados son uno de los alimentos que los médicos más aconsejan aumentar en la dieta: "Entre sus propiedades se encuentran que aporta entre un 18-20% de proteínas de alto valor biológico, es una estupenda fuente de vitaminas del grupo B, además de aportar vitaminas liposolubles A y D, los pescados son ricos en yodo, fósforo, potasio, magnesio y calcio si se consumen con espinas y contiene escaso tejido conjuntivo, lo que hace que su digestibilidad sea mayor", explica la Fundación Española del Corazón (FEC) en su página web.

Sin embargo, a pesar de que el 92% de los españoles consumen todos los meses pescado, la FEC explica que no todos consumen los tres o cuatro filetes de pescado que se recomiendan a la semana. Además, muchos consumidores no eligen los pescados más saludables: es el caso de las varitas de merluza, los palitos de cangrejo o el salmón ahumado. Estos productos aunque son muy populares y con fama de saludables, perjudican en realidad nuestra salud. Existen también tres pescados que los médicos recomiendan evitar.

La tilapia

El consumo de tilapia no nos hace un gran favor a nuestra salud y tampoco a la del planeta. Se trata de una especie que se cría, en su mayoría, en China y se hace en grandes piscifactorías abarrotadas donde se trata de dar solución a la enorme demanda que tiene. Se trata de un pescado muy barato, pero que realmente no tiene ni chicha ni limoná: su carne cuenta con unas 130 kilocalorías por cada 100 gramos, es decir, es poco calórico.

Por no tener, no tiene ni sabor y, por eso, para darle algo de gracia se suele rebozar o servir en guisos con más personalidad que el propio pescado. La tilapia es uno de los peces de agua dulce con menor valor nutricional; vamos, que contiene un menor número de nutrientes esenciales que otros pescados y uno de ellos es el ácido graso omega-3. Es un pescado blanco y, por eso, se puede sustituir por la merluza, que es más nutritiva.

La panga

Este otro pescado también procede de Asia y se ha ganado muy mala fama desde que Carrefour dejó de venderlo en 2017: el 90% de la panga que se encuentra en Europa procede del río Mekong, en el sudeste asiático, una de las aguas más contaminadas y con más presencia de plásticos del mundo. En cualquier caso, el pescado que llega hasta nuestro continente ha pasado estrictos controles de calidad.

La panga también tiene falta de sabor y, además, "comparado con otro pescado blanco como la merluza, el panga tiene casi un 50% menos de proteína y entre un 60% y un 80% menos de ácidos grasos poliinsaturados. Y si lo comparamos nutricionalmente con los pescados azules, el panga sale aún peor parado", según explica este artículo de EL ESPAÑOL. Los pescados españoles son mucho mejores aunque cuesten un poco más.

La perca

Cerrando este trío de pescados insulsos y sin sustancia se encuentra este pescado africano que también se suele ofrecer con intensos rebozados y guisos. "Su valor energético es realmente bajo, apenas tiene 90 kilocalorías por cada 100 gramos. Por esta razón, suele ser un pescado utilizado en dietas de adelgazamiento", afirma este artículo de EL ESPAÑOL, que, además, explica su falta de calorías por el bajo contenido en grasas de este pescado.

Recordemos que, en el caso de los pescados, el hecho de que tenga menos grasas no es mejor, ya que las que contienen son buenas para el corazón. Ahora bien, "dentro de la tríada que forman estos pescados vilipendiados, la perca tiene un contenido más alto de proteínas, pero no mucho más. Mientras que el panga no llega casi al 10% de proteínas, la perca tiene un contenido que se sitúa en torno al 12%".

