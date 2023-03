Por qué es mucho mejor que te tomes un bote de garbanzos que un plato de quinoa

Hasta hace poco la quinoa podía ser considerada como exótica en España, pero no ahora. En la actualidad, es muy sencillo encontrar esta semilla, que se come como si fuera un cereal, en la gran mayoría de los supermercados de nuestro país. La quinoa entró en nuestros hogares con una campaña que proclamó a los cuatro vientos sus beneficios para la salud: que si era una fuente de fibra, de proteínas y de minerales. Vamos, fue considerada uno de esos superalimentos de los que los nutricionistas no quieren oír hablar.

Pero, ¿es que ninguno de los alimentos que ya acostumbramos a tomar reúne todas estas cualidades? Pues sí, las legumbres de toda la vida tienen la capacidad de eclipsar a la quinoa. La palabra superalimento tiene muy mala fama entre los expertos porque lleva a pensar a las personas que, con tomar sólo uno de estos, nuestra dieta mejora. Sin embargo, el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez-González afirma en su libro Salud a ciencia cierta (Planeta, 2018) considera que las legumbres es lo más cercano a un superalimento que existe.

"Si existe un superalimento (algo que está por ver), ese serían las legumbres. Tienen una cantidad enorme de micronutrientes fantásticos. Son ricas en hidratos de carbono de lenta digestión, no aportan nada de grasa (salvo la soja, y es insaturada) y son una excelente fuente vegetal de proteínas", explica el epidemiólogo. De entre todas las legumbres, los garbanzos destacan por su perfil de proteínas: ocupan el 19,3% de su composición total y, además, su aporte de aminoácidos es completo.

Sano, pero no necesario

A menudo los alimentos de origen vegetal cuentan con proteínas, pero lo que es poco frecuente encontrar es que tengan un aporte completo de aminoácidos. Estas sustancias son los componentes de las proteínas y, mientras que los alimentos de origen animal los tienen todos, lo normal es que en los alimentos vegetales falte alguno. Tanto los garbanzos como la quinoa tienen un aporte completo de proteínas, pero los garbanzos tienen una cantidad mayor, tal y como se explica en este post de Instagram del técnico superior en Dietética, Álvaro Vargas.

De todas formas, no es el único parámetro en el que los garbanzos resultan vencedores frente a la quinoa. Los garbanzos tienen una mayor proporción de fibra alimentaria, un componente de los alimentos vegetales fundamental para la buena salud y que no tomamos tanto como deberíamos. Mientras que la quinoa cuenta con un 7,9% de fibra, que ya se considera una proporción alta, los garbanzos cuentan con un 14,9%. Siempre se ha dicho que la fibra es fundamental para el tránsito intestinal, y es cierto, pero además contribuye a atrapar el exceso de grasas y azúcares, mejorando la salud cardiovascular también.

En cuanto al perfil de micronutrientes —vitaminas y minerales— que contienen la quinoa y los garbanzos, se observan varias diferencias: la semilla tiene más magnesio y hierro, pero estas legumbres tienen más fósforo, calcio y vitamina A. Cualquiera de estos alimentos es una buena opción para cuidar de nuestros músculos y huesos. De hecho, ambos alimentos son saludables y tenerlos presentes en la dieta diaria es muy positivo. Ahora bien, la quinoa tiene un precio superior en el supermercado al de los garbanzos.

Álvaro Vargas explica que mientras un kilogramo de quinoa tiene un precio en el mercado que oscila entre los cinco y los siete euros, la misma cantidad de garbanzos cuesta entre dos y tres. Es decir, el garbanzo cuesta la mitad y, además, se cultiva cerca y su distribución no se relaciona con tantas emisiones contaminantes como las que puede acarrear el transporte de la quinoa. Por tanto, no se trata de un producto indispensable para tener una dieta saludable, pero si queremos tomarlo, es completamente saludable.

