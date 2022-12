Gran alerta alimentaria en España: retiran chocolates de estas famosas marcas y piden no consumirlos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, amplía la alerta emitida a comienzos de diciembre por la presencia de un alérgeno no declarado en chocolate negro elaborado en España. En concreto, se trata de la almendra, que ahora afecta a varios productos de chocolate con leche sin azúcar (36 % cacao mín.), en las presentaciones de 125 y 300 gramos.

"Las autoridades competentes de la Comunidad autónoma de Aragón han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de un nuevo producto con almendra no mencionada en el etiquetado", explica la agencia en su comunicado.

"Estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta", prosigue AESAN, que añade que, con la información disponible en estos momentos, no hay constancia en España de ningún caso de intoxicación notificado. "Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra".

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la almendra: Ampliación de información sobre la alerta por presencia de almendra en chocolate negro.

El producto de chocolate con leche sin azúcar con un 36% de cacao, tanto en su presentación de 125 g como de 300 g., se ha comercializado en establecimientos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid.

Las marcas y establecimientos en los que se ha procedido a la retirada del chocolate con leche figuran a continuación. Los consumidores que no padezcan alergias o intolerancias a la almendra no se ven afectados por esta alerta, y el producto no presenta ningún otro defecto para su consumo.

- EL MEDIEVO (Granada, Andalucía). Lotes 2027/07-2023, 20507/10-2023 y 20407/09-2023.

- PASTE ECHETO (Huesca, Aragón). Lotes 20507/10-2023 y 2097/08-2023.

- VENTA SANCHO (Portalet, Huesca, Aragón). Lote 2097/08-2023.

- MONASTERIO PIEDRA (Nuévalos, Zaragoza, Aragón). Lotes 2147/09-2023 y 20607/11-2023.

- JORGE MARSO OVEJAS (Huesca, Aragón). Lotes 20507/10-2023, 20407/09-2023 y 20707/12-2023.

- PANADERIA PUEYO SC (Plan, Huesca, Aragón). Lote 20607/11-2023.

- SERONERO (Albarracín, Teruel, Aragón). Lotes 20607/11-2023.

- QUESOS AQUILINO (Cangas de Onís, Asturias) Lote 20407/09-2023.

- LA CASUCA DE MARIVAN SC (Barquera, Cantabria). Lote 2097/08-2023.

- JUNCO PINDAL (Unquera, Cantabria). Lotes 2147/09-2023 y 20607/11-2023.

- LA ABUELA TALY (Potes, Cantabria). Lote 2147/09-2023.

- CASINO (Santillana, Cantabria). Lotes 2147/09-2023 y 20607/11-2023.

- CASA CANO (Santillana, Cantabria). Lote 2097/08-2023.

- VACA COMILLAS (Comillas, Cantabria). Lotes 20507/10-2023 y 20407/09-2023.

- SANDRO CIEN (Burgos, Castilla y León). Lote 2147/09-2023.

- RTE SEGOBRIGA MONTALVO (Pontevedra, Galicia). Lote 20507/10-2023.

- RTE EL HACHO II (Estepa, Sevilla, Andalucía). Lotes 2097/08-2023 y 20507/10-2023.

- LA ROMANILLA (Lanjarón, Granada, Andalucía). Lote 2147/09-2023.

- MESON DE DIEGO (Teba, Málaga, Andalucía). Lote 20507/10-2023.

- CASA DEL JAMÓN (Ronda, Málaga, Andalucía). Lote 20507/10-2023.

- SABORES DE PUEBLO (Ainsa, Huesca, Aragón). Lote 2097/08-2023 y 20607/11-2023.

- ESTANCO CANFRANC (Canfranc, Huesca, Aragón). Lote 2147/09-2023.

- CASA MATIETAS (Torla, Huesca, Aragón). Lote 2147/09-2023.

- FRUTOS SECOS CASTILLA (Zaragoza, Aragón). Lote 2147/09-2023.

- PANADERIA OFORNO (Alquézar, Huesca, Aragón). Lote 20607/11-2023.

- SABORES DE AQUÍ (Ribadesella, Asturias). Lote 2147/09-2023.

- EL TELAR DE SUSANA (Taramundi, Asturias). Lote 2147/09-2023.

- LA VACA RENATA SL (Cangas de Onís, Asturias). Lotes 2147/09-2023 y 20407/09-2023).

- VENERANDA DE COS DOBARGANE (Potes, Cantabria). Lote 2097/08-2023.

- 103 (Guadalajara, Castilla-La Mancha). Lotes 2027/07-2023, 20707/12-2023, 2147/09-2023 y 2097/08-2023.

- ARTESANIA Y REGALOS ROCÍO Y EMILIO CB (Cuenca, Castilla-La Mancha). Lote 2147/09-2023.

- EL MOLINO (Albacete, Castilla-La Mancha). Lotes 20707/12-2023 y 20407/09-2023.

- ÁREA DE SERVICIO LA PURÍSIMA SL (Sta. Cruz de Mudela, Ciudad Real, Castilla-La Mancha) 20507/10-2023

- LA TEJA (Venta Cárdenas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha). Lote 20707/12-2023.

- VENTORRO (Castrillo de la Vega, Burgos, Castilla y León). Lote 20507/10-2023.

- LA MADRILEÑA (Salamanca, Castilla y León). Lote 20707/12-2023.

- PEKEREGAL SL (Vic, Barcelona, Cataluña). Lotes 2097/08-2023, 2147/09-2023, 20407/09-2023, 20507/10-2023, 20607/11-2023 y 20707/12-2023.

- PADIN Y VÁZQUEZ (Vigo, Pontevedra, Galicia). Lotes 20507/10-2023, 2027/07-2023, 2097/08-2023, 2147/09-2023, 20607/11-2023 y 20707/12-2023.

- PALADAR DE GALICIA (Madrid, Madrid). Lotes 2147/09-2023 y 20607/11-2023.

- CAFÉ TRUJILLO (Trujillo, Cáceres, Extremadura). Lote 2097/08-2023.

- BERROCAL (Navalmoral, Cáceres, Extremadura). Lote 2097/08-2023.

- RTE PORTUGAL (Almaraz, Cáceres, Extremadura). Lote 2147/09-2023.

- ARTE Y SOUVENIR (Cáceres, Extremadura). Lote 2147/09-2023.

- EL SIGLO (Cáceres, Extremadura). Lote 2147/09-2023.

-ÁREA DE SERVICIO LOS CERRILLOS SL (Peraleda de la Mata, Cáceres, Extremadura). Lote 20407/09-2023

- HOTEL RURAL LEO S. L. (Monesterio, Badajoz Extremadura). Lote 20407/09-2023.

- BRASERÍA DE LA VIÑA (Trujillo, Cáceres, Extremadura). Lote 20507/10-2023.

- GESTIÓN DE ÁREAS FERCAS SL. (Montalvo, Pontevedra, Galicia). Lote 20507/10-2023.

- JOVANI SORRIBAS SCP (Morella, Castellón, Valencia). Lote 2147/09-2023.

