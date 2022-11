Cáncer de colon: esta es la mejor dieta para prevenir el tumor más diagnosticado en España

Los consejos dietéticos para prevenir diversos tipos de enfermedades, desde patologías cardio o cerebrovasculares, hasta diversos tipos de cáncer, han ido evolucionando y mejorando con el paso de los años y la disponibilidad de evidencia científica. Pero uno de estos patrones dietéticos ha destacado últimamente sobre el resto, demostrando beneficios en diversos ámbitos: la dieta basada en plantas.

Ahora, una vez más, un nuevo estudio publicado en esta ocasión en BMC Medicine sugeriría que la dieta basada en plantas sería la mejor para prevenir uno de los cánceres más comunes, el cáncer de colon.

Recordemos que la dieta basada en plantas es rica en alimentos vegetales saludables, como granos integrales, verduras y legumbres, pero a su vez es baja en alimentos vegetales no saludables, como granos refinados, zumos de frutas y azúcares añadidos.

Por su parte, como recuerda Jihye Kim, autor principal del actual estudio, el cáncer colorrectal es actualmente el tercer cáncer más común en todo el mundo. Y el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de un 1/23 para los hombres y de un 1/25 para las mujeres. Si bien es cierto que en investigaciones previas se habría sugerido que las dietas basadas en plantas pueden desempeñar un papel de prevención frente a este tipo de cáncer, el impacto de la calidad nutricional de los alimentos vegetales en esta asociación aún no estaba claro.

Para examinar la posible relación entre la dieta basada en plantas y el riesgo de cáncer colorrectal, los investigadores de la Universidad Kyung Hee de Corea del Sur analizaron datos de diferentes poblaciones adultas de Hawai y Los Ángeles, en los Estados Unidos, gracias a un estudio de cohorte multiétnico realizado entre 1993 y 1996. En total se analizaron datos de 79.952 hombres y 93.475 mujeres, con una media de 60 y 59 años, respectivamente. Así mismo, el 30,2% de los participantes masculinos eran japoneses, el 25,8% latinos, el 24% afroamericanos y un 7% nativos de Hawai.

Los participantes informaron sobre su ingesta alimentaria durante el año anterior, y se evaluaron si sus dietas eran ricas en alimentos de origen vegetal saludables, como cereales integrales, frutas y legumbres; o no saludables, como cereales refinados, jugo de frutas y azúcares añadidos. Posteriormente calcularon la incidencia de nuevos casos de cáncer colorrectal hasta el pasado año 2017 usando registros de cáncer. Se tuvieron en cuenta otros datos como la edad, antecedentes familiares de cáncer colorrectal, IMC, tabaquismo, niveles de actividad física, consumo de alcohol, toma de multivitamínicos y la ingesta diaria de energia. Además, también se tuvo en cuenta el uso de terapia hormonal sustitutiva en el caso de las mujeres.

A lo largo del estudio, 4.976 participantes (2,9%) sufrió cáncer colorrectal durante el periodo de seguimiento. Según los datos del estudio, se detectó que aquellos hombres que comían una cantidad promedio más alta de alimentos basados en plantas saludables tenían hasta un 22% menos de riesgo de cáncer colorrectal, en comparación a los que menor cantidad comían. Sin embargo, no se detectó ninguna asociación significativa entre la calidad nutricional de la dieta basada en plantas y el riesgo de cáncer colorrectal en el caso de las mujeres.

Los investigadores especulan que los antioxidantes presentes en frutas, verduras y granos integrales podrían contribuir a reducir el riesgo de cáncer colorrectal al suprimir la inflamación crónica que acaba dando lugar al cáncer. Dado que los hombres tienden a sufrir un mayor riesgo de cáncer colorrectal en comparación a las mujeres, es posible que la dieta basada en plantas con alimentos saludables otorgue más beneficio en los hombres por dicha razón.

Por otro lado, se objetivó que la relación entre dieta basada en plantas y riesgo de cáncer colorrectal, al menos en los hombres, variaba según la raza y origen étnico: los hombres estadounidenses de origen japones tenían un riesgo de hasta un 20% menor entre los que consumían mayor cantidad de alimentos vegetales saludables respecto a los que consumían menos. Por su parte, entre los hombres blancos, los que comían una mayor cantidad de alimentos vegetales saludables tenían un riesgo de cáncer colorrectal un 24% menor respecto a los que comían menos. Sin embargo, no huvo relaciones significativas en el caso de los hombres afroamericanos, latinos ni en los nativos de Hawai.

Aún así, los investigadores recuerdan que este trabajo es un estudio observacional que no permite sacar conclusiones de relación causal. Además, no se tuvieron en cuenta los efectos beneficiosos de otros alimentos como pescado y lácteos, que podrían contribuir a la reducción del riesgo del cáncer colorrectal según investigaciones previas. Para finalizar, las dietas analizadas eran las que realizaban los pacientes al principio del estudio, y no hay registros posteriores para saber si continuaron con los mismos tipos de dieta.

