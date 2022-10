Vuelve el queso viejo que arrasa en Mercadona: el éxito de Hacendado premiado y saludable

Cuesta fiarse de las personas a las que no les gusta el queso. Quizás estamos exagerando, sí, pero con este alimento no es habitual andarse con medias tintas: o lo amas o lo odias. Si están leyendo es porque serán del primer grupo y querrán deleitarse con los detalles del Queso de Oveja Viejo de Entrepinares que arrasa en Mercadona. Un éxito más de la quesería de la cadena de supermercados valenciana que aglutina cada día a más fans gracias a quesos premiados internacionalmente, a su variedad de formatos y sabores, con pocas calorías y con denominación de origen.

En España se come mucho queso, pero la mayoría corresponde a su variedad fresca, de la que comemos una media de 2,32 kilogramos anuales por cada español, mientras que solo 0,33 kilogramos corresponden a los quesos de oveja. Se trata de un alimento con un sabor más intenso que aumenta más si cabe en su variante vieja, una denominación que hace referencia al tiempo de maduración que necesita. Así, mientras un semicurado pasa entre uno y seis meses en la cámara, en este caso hablamos de tres a seis meses, pasando de los nueve si es añejo. Este es uno de los motivos por los que estos derivados lácteos tardan en reponerse.

[El nuevo queso viejo que desata la locura en Mercadona: éxito sano y de calidad de Hacendado]

El Queso Viejo de Oveja Hacendado está elaborado por Queserías Entrepinares, con centros de producción en Castilla y León ―nació en Valladolid de mano de Antonio Martín Castro―, Galicia y Madrid, y tiene casi cuatro décadas de experiencia en el sector, además de haber recibido una mención especial al Mejor productor del queso de oveja por parte de la asociación de productores de ovino The National Sheep Association dentro del palmarés de los premios International Cheese & Dairy Awards 2021, un certamen en el que salió premiada otra de sus elaboraciones.

Propiedades del queso viejo

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), las diferencias en la composición de unos quesos y otros dependen de la materia prima, del proceso de elaboración con o sin aditivos y de la maduración. Entre los quesos curados de este tipo el ingrediente principal es la leche de oveja y hablamos de una media de un 32% de materia grasa, por lo que se trata de un queso muy calórico cuyo consumo debe ser ocasional para que sea saludable. La mitad de esta grasa está compuesta por ácidos saturados, seguidos de monoinsaturados y poliinsaturados, estos últimos en menor medida.

[El nuevo queso que arrasa en Mercadona: saludable, natural y 100% español]

Destacan desde la FEN que estos quesos son una fuente valiosa de proteínas de alto valor biológico por sus aminoácidos esenciales. Los hidratos de carbono solo representan un 1% y apenas contiene lactosa porque se pierde en la elaboración. Cuanto más tiempo de curación tenga un queso, más tiempo transcurre desde su elaboración hasta su consumo, perderá más humedad y se concentrarán los nutrientes, resultando más calórico. En cuanto minerales, enumeran especialmente el calcio, el fósforo y el zinc; mientras que resaltan la vitamina B12, niacina, vitamina A y riboflavina.

Composición del queso viejo

Que el queso de oveja viejo sea una buena fuente de calcio y aporte grasas saludables, no quiere decir que debamos tomarlo habitualmente, sino todo lo contrario. Como decíamos y advertían desde la FEN, los lácteos curados son calóricos por la evaporación que condensa sus nutrientes. En este caso, su valor energético se eleva hasta las 466 calorías por cada 100 gramos de producto, de los que 40 gramos son grasas y, de ellas, 29 gramos corresponden a grasas saturadas.

[El nuevo queso saludable que arrasa en Mercadona: con 'grasas buenas' y proteínas de calidad]

Con 1,6 gramos de hidratos de carbono, de los que menos de 0,5 gramos son azúcares, cuenta con 25 gramos de proteína de alta calidad. Entre otros nutrientes, destaca especialmente su aporte de calcio, que llega a los 837 miligramos por la misma cantidad. Conviene vigilar, no obstante, que 100 gramos de este queso de oveja viejo de Mercadona suma 1,8 gramos de sal teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no pasarse de los 5 gramos de sal diarios.

Entre los ingredientes que figuran en la especificación de este Queso de Oveja Viejo Entrepinares figura la leche pasteurizada de oveja, la sal, el cuajo y los fermentos. Fijándonos en los aditivos que nombran en el listado para determinar si es o no saludable, en este caso no se observan en la receta comestible y únicamente los declaran en la corteza plástica no comestible, que contiene conservantes como el E-202 y el E-235, además de colorantes como el E-171 y el E-172. Se trata, por lo tanto, de un queso saludable en su composición. Especifican además que la leche es de origen español.

[Locura por los nuevos quesos saludables de Mercadona: ricos en proteína y de calidad extra]

Sigue los temas que te interesan