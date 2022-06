La grasa que alimenta a los tumores: descubren por qué los diabéticos tienen más riesgo de cáncer

Un estudio ha constatado que el tejido adiposo de las personas con diabetes produce proteínas que favorecen el desarrollo de tumores, lo que abre una nueva vía para la investigación en el campo del tratamiento del cáncer en pacientes con diabetes.



La investigación, que publica la revista Clinical and Translational Medicine y recoge la agencia EFE, ha sido liderada por el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Hospital Joan XXIII de Tarragona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ciberdem), y también han colaborado el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) y el Centro de Regulación Genómica (CRG).



Según este descubrimiento, la función secretora natural de las células madre -uno de los componentes del tejido adiposo- que está relacionada con el sistema inmune podría verse afectada en el contexto de enfermedades metabólicas como la diabetes. La investigación ha puesto el foco en la proteína SUB1, que es una de las más secretadas por las células madre obtenidas de pacientes con diabetes.



Los autores han identificado una nueva función de esta que la relaciona con la promoción de las propiedades protumorales. Varias investigaciones previas ya habían evidenciado que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, aunque los investigadores resaltan que el 80 % de estas personas son obesas, por lo que hay que subrayar el papel clave de este otro trastorno en este contexto.



"Intentando buscar los mecanismos por los cuales la obesidad o la diabetes se relacionan con el cáncer, nos centramos en el tejido adiposo, porque ciertos tumores se rodean de grasa y porque estudios previos han demostrado que, en personas con obesidad y con enfermedades metabólicas, las células madre del tejido adiposo y sus funciones naturales están alteradas", ha explicado la investigadora del IISPV Sonia Fernández-Veledo.



"Otra característica es que se vuelven muy inflamatorias. Por eso nos propusimos investigar si estas células madre de pacientes con diabetes producen moléculas diferentes que pudieran estar implicadas en el desarrollo de tumores", ha apuntado la investigadora. Los investigadores utilizaron la técnica de la proteómica, de elevada sensibilidad analítica, y analizaron las proteínas que secretan las células madre de pacientes diabéticos y no diabéticos.



En total, identificaron 52 proteínas secretadas de forma diferente en las células madre del tejido adiposo de pacientes diabéticos. Mediante estudios celulares observaron que estas proteínas son capaces de aumentar la expresión de varios genes relacionados con el cáncer, a la vez que favorecen la capacidad invasiva de células tumorales hepáticas.



Pese a demostrar que en la diabetes las células madre del tejido adiposo adquieren una actividad secretora protumoral y que la proteína SUB1 podría servir como un nuevo enlace molecular entre las células madre y las células tumorales, los investigadores advierten que se tendrán que hacer estudios in vivo para determinar si la progresión del cáncer podría ser prevenida bloqueando la producción de esta proteína.

