Estos son los 10 hábitos que tienen las personas más exitosas del mundo

La Real Academia Española define el éxito como un "resultado feliz de un negocio o actuación", la "buena aceptación que tiene alguien o algo" o el "fin o terminación de un negocio o asunto". En ocasiones, lo relacionamos únicamente con nuestra posición laboral, pero tener una vida exitosa no depende tanto del trabajo si no de nuestra calidad de vida. En España, la mitad de la población cree que tiene éxito y el 78% considera que está en encontrar la felicidad, como afirma el estudio YouGob que ha hecho Linkedin entre 2.000 trabajdores españoles, muchos de ellos es probable que lleven a cabo varios de estos hábitos.

Mantener cierta rutina siempre beneficia a nuestro cuerpo y nuestra mente. Si el éxito consiste en ser feliz, podemos establecer que debemos ocuparnos de cumplir a diario con las necesidades básicas, como comer o hacer ejercicio, pero también con aquello que hacemos por el mero hecho de obtener placer con ello, como leer o ver una película. El equilibrio está en cuidarse física y emocionalmente sin tener carencias en uno u otro sentido.

Las personas exitosas, felices, tienen esto muy claro y muy asimilado: mantener una compensación diaria entre la actividad laboral, intelectual, física y emocional. Los hábitos que enumeramos a continuación son solo algunos de los que pueden ayudarnos a caminar hacia esa balanza equilibrada que facilitará que mejoremos en nuestro rendimiento, tengamos tiempo para disfrutar y compartir, y sepamos cuáles son las actividades que más bienestar nos producen.

1. Establecer prioridades

La vida es tiempo y el día tiene 24 horas. No llegamos a todo y debemos tener claro qué es lo urgente y qué es lo importante. Una vez establezcamos prioridades y asociemos tareas de forma organizada, seremos mucho más rápidos y efectivos gestionando nuestra jornada.

2. Dormir y madrugar

El refranero ya nos lo advirtió cuando dijo que a quien madruga Dios le ayuda. Levantarse pronto para realizar las rutinas matutinas y ponerse en marcha nos garantiza que el día sea más productivo y largo. Eso sí, debemos prestar atención a la salud del sueño para tener la energía suficiente, de modo que dormir al menos ocho horas debe ser una prioridad.

3. Planificar

Las personas exitosas piensan a largo plazo y planifican su dedicación, en todos los ámbitos de la vida. Analizan su situación, fijan objetivos para mejorar en lo que desean y se establecen una serie de tareas realistas y asociadas a una temporalidad para ir consiguiendo sus metas.

4. Controlar los gastos

El sustento económico es básico para vivir y no siempre es suficiente para sufragar todos los gastos. En todo caso, tengamos la cuenta repleta o bajo mínimos, es fundamental controlar en qué nos gastamos el dinero para poder optimizarlo y, siempre que se pueda, ahorrar una cantidad aunque sea muy baja.

5. Poner límites

Saber decir que no es una de las cuestiones más difíciles y más necesarias para llevar una vida de éxito y felicidad. No hacer cosas por compromiso sin que nos apetezca, por ejemplo, o saber negarse a la petición de esa persona que se aprovecha de tu buena fe es básico para no perder tiempo ni energías.

6. Cuidar la salud

Una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico son básicos para mantener una salud adecuada en la medida de lo posible. Huir de hábitos como el tabaco o el consumo de alcohol, además de acudir al médico puntualmente, son otras de las recomendaciones a tener en cuenta.

7. Estar con personas queridas

Familia, pareja y/o amigos. Pasar tiempo con las personas a las que más queremos, las que mejor nos conocen y con las que más cómodos nos sentimos, es fundamental. La gente triunfadora sabe desconectar y focalizar su atención en pasar tiempo de calidad con la compañía escogida.

8. Delegar y cambiar

Incluso los autónomos tienen que trabajar en equipo alguna vez. No acapar tareas y saber delegar parte del trabajo o las obligaciones a personas de confianza es recomendable para obtener mejores resultados y liberar carga mental. Además, aceptar los cambios para evolucionar sin que el miedo a las novedades nos paralice es básico para conseguir metas.

9. Aprender de los errores

A nadie le gusta equivocarse y menos tener que asumir una responsabilidad y enmendar el error, pero es la forma que tenemos de aprender y avanzar. La gente exitosa no ve el fracaso como el final, sino como una parte más del camino de la que hay que levantarse y recuperarse.

10. Enfocar y disfrutar

Las personas con éxito se enfocan en una sola cosa, ya sea una tarea o un tiempo de desconexión. Aprender a sacar lo positivo de todo lo que hagamos a lo largo del día es vital, como también lo es saber relajarse y disfrutar de las rutinas o los planes extraordinarios.

