Ésto es lo que le ocurre a tu organismo cuando tomas un vaso de leche cada noche

El triptófano se ha convertido en época reciente en una suerte de "pastilla mágica". Ya sea a través de los alimentos que incorporan este compuesto de forma natural o los complementos nutricionales a la venta, se le atribuyen propiedades que van de lo sedante, como inductor del sueño, a lo euforizante como precursor de la serotonina, la "hormona de la felicidad" responsable de regular nuestros estados de ánimo.

Lo cierto es que numerosos alimentos que gozan de una y otra fama son ricos en triptófano: de un lado tenemos el chocolate, cuyos efectos neurotransmisores son conocidos, y del otro, los lácteos, a los que se les ha atribuído la capacidad de ayudar a conciliar el sueño con costumbres como la de la taza de leche caliente antes de dormir. Pero lo cierto es que hay muchos más compuestos involucrados en el fenómeno de la somnolencia.

Por ejemplo, un mito derivado de Estados Unidos y su famosa comida de Acción de Gracias asocia al triptófano en la carne de ave -de pavo en concreto- la 'modorra' tras la gran comida familiar. En realidad, se trata de la combinación de grasas y carbohidratos en abundancia. Otros consumos, como el alcohol, son inductores del sueño, pero provocan un descanso de peor calidad y son fuente a la larga de trastornos.

Entonces, ¿es saludable y conveniente tomar un vaso de leche caliente antes de dormir? Un nuevo estudio apunta a que sí, pero no gracias al triptófano sino a una mezcla de péptidos que contiene la leche. El hidrolizado tríptico de caseína (CTH), que así se llama, ayudaría a aliviar el estrés y mejorar el sueño. Además, la leche de vaca contiene proteínas de alta calidad y un buen aporte de calcio y de vitamina. De hecho, no hay razón por optar por las desnatadas, que no son más sanas que la entera.

Según un artículo publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry -la revista de la Sociedad Americana de Química (ACS, por sus siglas en inglés)- del que se hace eco Europa Press, los investigadores han identificado péptidos específicos en el CTH que podrían utilizarse algún día en nuevos remedios naturales para el sueño.

Sedantes que se recetan para combatir los trastornos del sueño, como las benzodiacepinas y el zolpidem, pero pueden provocar efectos secundarios y provocar dependencia entre quiénes los toman. Muchos de estos sedantes actúan activando el receptor GABA, una proteína del cerebro que suprime la señalización nerviosa. Pero los péptidos naturales -pequeños trozos de proteínas- que se unen al GABA también efectos ansiolíticos y de mejora del sueño.

Por ejemplo, explica al tratar una proteína de la leche de vaca llamada caseína con la enzima digestiva tripsina se produce la mezcla de péptidos que mejoran el sueño Dentro de esta mezcla, se ha identificado un péptido específico conocido como a-casozepina (a-CZP) que podría ser responsable de algunos de estos efectos. Lin Zheng, Mouming Zhao y sus colegas se preguntaron si podrían encontrar en el CTH otros péptidos, quizá más potentes, para mejorar el sueño.

Los investigadores compararon primero los efectos de la CTH y la a-CZP en pruebas de sueño con ratones, y descubrieron que la CTH mostraba mejores propiedades para mejorar el sueño que la a-CZP sola. Este resultado sugirió que en la CTH existen otros péptidos que promueven el sueño además de la a-CZP.

A continuación, el equipo utilizó la espectrometría de masas para identificar los péptidos bioactivos liberados por la CTH durante la digestión gástrica simulada, y examinó virtualmente estos péptidos para comprobar su unión al receptor GABA y su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica.

Cuando se probaron los candidatos más potentes en ratones, el mejor (llamado YPVEPF) aumentó el número de ratones que se dormían rápidamente en un 25% aproximadamente y la duración del sueño en más de un 400% en comparación con un grupo de control. Además de este prometedor péptido, habría que explorar otros de la HTC que podrían mejorar el sueño a través de otras vías, dicen los investigadores.

