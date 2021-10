La nueva fruta española y de temporada que arrasa en Mercadona: 'bomba' de antioxidantes

Consumir productos de temporada, especialmente referidos a las frutas y verduras, es una decisión saludable y sostenible tanto en lo económico como lo ecológico. Para el productor local, es una manera de rentabilizar su cosecha, al tiempo que se reducen las emisiones por envasado y transporte que perjudican al medio ambiente. Y para el consumidor, se preservan las propiedades nutricionales y organolépticas del alimento que podrían verse alteradas tanto por la importación desde otras latitudes como por la conservación a largo plazo.

Otoño es la temporada de cítricos en España, y la cadena de supermercados Mercadona, en coordinación con la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “Frutas y Verduras de temporada", incorpora a su oferta cultivos de origen nacional. Actualmente el 90% de las que comercializa, explica la empresa valenciana, se producen en España. Para 2021, sus compras se repartirán entre 170.000 toneladas de naranja y 45.000 toneladas de mandarinas.

La novedad de este mes de octubre se encuentra precisamente entre las 'primas pequeñas' de la naranja. Se trata de la mandarina oronules, a la que se irán sumando otras variedades producidas en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias. "Las naranjas se venderán tanto a granel como en mallas de 3 a 5 kilos, y las mandarinas estarán disponibles a granel, en mallas de 1 y 2 kilos, además de la mandarina con hoja", precisan.

¿Qué tienen de especial las oronules, más allá de tratarse de una variedad de otoño-invierno? Para empezar, pertenecen a una categoría muy concreta dentro de las mandarinas: las clementinas. Según explicaba la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un artículo, son dulces, fáciles de pelar por la escasa adherencia de su piel, y rara vez tienen pepitas, por lo que son grandes aliadas para las familias que tratan que los pequeños coman más fruta entera en el desayuno o la merienda.

La oronules es una variante pequeña dentro de las clementinas de otoño-invierno: "Las clemenules son de gran tamaño, suelen pesar entre 80 y 100 gramos y se caracterizan por su alto contenido en zumo y su pulpa jugosa y de buena calidad; las marisol son unas clementinas de zumo ácido; mientras que las orovales son grandes y suelen pesar entre 70 y 90 gramos, además de tener un alto contenido en zumo de sabor ácido", explicaba la OCU.

Estas clementinas, como suele suceder con los cítricos, son "frutas no climatéricas", recordaba la Organización. "Es decir, una vez separadas del árbol interrumpen la maduración, y por ello deben recogerse en el momento justo. Si al ir a comprarlos ves que presentan las características típicas de un fruto inmaduro (la piel con un color verde y el fruto duro al tacto), evita adquirirlos, puesto que no madurarán ni siquiera manteniéndolos a una temperatura adecuada".

En cuanto a su aporte nutricional, las mandarinas, como sus 'primas mayores', son famosas por la vitamina C. Pero su importancia se ha exagerado, ya que encontramos mayores concentraciones, por ejemplo, en el brócoli, el pimiento o el kiwi. Esto no significa, sin embargo, que no tengan un interés específico. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN) su aporte de provitamina A es superior al de las naranjas, así como de caroteno en forma de criptoxantina, un compuesto con propiedades antioxidantes.

En su informe titulado Valor Nutricional de las Naranjas y Clementinas, la FEN habla de la hesperidina (flavanona), "que posee efectos antiinflamatorios, analgésicos, hipolipidémicos, antihipertensivos y diuréticos". Completan la colección de flavonoides antioxidantes la neohesperidina, la nobiletina y la tangeritina. Y como la inmensa mayoría de frutas, son hipocalóricas, ya que el 88% de su masa es agua: 100 gramos de mandarina apenas aportan 40 kcal.

Los proveedores nacionales que podremos encontrar, según informa la propia empresa, son los siguientes: Fontestad Citrus, Frutinter, Martinavarro, Frutas Tono, Bollo International Fruits, Bagu, Dracma, Anecoop, SAT Canarisol, Agronostrum, Frutas Plasencia, Hermanos Torres y Sucesores, Lasarte, AM Fresh Spain Citrus, Alcafruit, Vicente Giner, Agrios Selectos y V-Ros. "Mercadona compra a más de 2.500 agricultores de toda España y, en el caso concreto de la Comunitat Valenciana, compra entre 90.000 y 100.000 toneladas a 1.700 agricultores locales", concluyen.

