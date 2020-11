1 de 4

Si hay un ritual que nos gusta en España, ése es el de salir a disfrutar de una buena comida, ya sea un almuerzo, una cena o incluso un desayuno en nuestro bar o restaurante favorito. Una terracita al sol, un buen café con unas tostadas a primera hora de la mañana, o con un cruasán, y el resto del día por delante para afrontar con energía cualquier tarea que se nos ponga por delante, desde limpiarle el polvo a la estantería hasta inventarnos un informe sobre nuestros últimos avances en el trabajo. Porque con un poco de azúcar en el cerebro todo funciona mucho mejor.

En realidad, no es así. Pese a que la glucosa es un combustible primario para nuestro cerebro, no es cierto que necesitemos atiborrarnos de alimentos con azúcar cuando nos levantamos para que nuestro organismo funcione mejor. Los seres humanos somos capaces de extraer la glucosa de diversas fuentes de alimentos saludables, y no necesitamos recurrir a alimentos insanos como los cereales o la mermelada. De hecho, los nutricionistas recomiendan que los evitemos. De la misma forma, tampoco es necesario tomar "un desayuno fuerte" cada día si no nos apetece, porque el desayuno ni es la comida más importante del día ni, como siempre se ha creído, ayuda a adelgazar.