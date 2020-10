El absurdo de los huevos cocidos del 'súper': así te cuelan un producto más caro por vago

A.M.

Hace unas semanas señalabamos en un artículo que el huevo frito congelado, un invento que un primer momento podía parecer un tanto idiota, tenía su razón de ser en establecimintos con muchos comensales, como comedores colectivos o restaurantes de comida rápida. De esta forma se puede ofrecer huevos fritos de forma rápida y segura a un público grande. Y es que el huevo, además de tener un perfil nutricional interesante, tiene que manipularse con mucha precaución en España de acuerdo con la ley para evitar intoxicaciones alimentarias como infecciones por salmonela. Pero el invento que nos ocupa en esta ocasión, el huevo cocido que se vende en supermercados, tiene pocos argumentos que le salven del escarnio.

En primer lugar hay que señalar que el huevo frito congelado no se vende en el súper al por menor, es decir, que no está pensado para que uno vaya a la tienda y se compre un par para el desayuno, no. La idea es que se sirva en establecimientos con mucho volumen de público. Por lo que sirve para agilizar el servicio a los hosteleros.

En cambio, los huevos cocidos sí los encontramos en los estantes del supermercado sin mayor motivo que ahorrar tiempo al consumidor, o alimentar su vaguería. Es cierto que también se encuentran para consumo particular en el súper las legumbres cocidas, pero también es verdad que no se pueden comparar ambos productos porque el proceso de cocción de las las lentejas y las judías es mucho más largo, por lo que comprarlos productos no tiene lugar.

Entonces, dado que no se puede justificar el invento de los huevos duros listos para comer por el tiempo que implica su preparación, ¿es posible que uno de los motivos que justifica su existencia es que la cocción no es tan fácil como parece?, ¿que alcanzar el punto perfecto es una tarea más compleja de lo que pensamos? Pues no, este argumento tampoco se sostiene. Nuestro huevo duro dependerá únicamente de la calidad del producto y del tiempo que pase borboteando en el agua caliente, ni más ni menos.

Según explican desde Cocinillas, no se puede hablar de un único punto perfecto de cocción ya que en esta cuestión entra en juego el gusto de cada uno. Por ejemplo, hay quien prefiere que la yema no esté líquida pero que se pueda untar o quien prefiere huevo duro, muy duro. A su juicio, están perfectos a los 8 minutos de cocción.

Más caros

¿Sería posible entonces encontrar una razón de ser por el lado de la intoxicaciones alimentarias? Como señalamos en el caso del huevo frito congelado se trata de un alimento que ha sido pasteurizado y que evita un quebradero de cabeza a los hosteleros en cuanto a evitar brotes de salmonela.

En el caso del huevo duro para uso individual, el consumidor cuenta con la garantía de que el alimento ha sido cocido adecuadamente. Esto es cierto. Pero también que lo podría hacer en casa siguiendo unas sencillas pautas: cocinar el huevo hasta que la yema y la clara estén firmes y que alcance una temperatura interna de 71º o más. Se puede usar un termómetro de alimentos para asegurarse. Así, en este sentido sí que hay un pequeño alfiler que sostiene la razón de ser del producto, aunque es un punto a favor muy leve.

Sobra decir que a nivel nutricional, tanto los huevos que se venden cocidos como los frescos, son practicamente idénticos. Por tanto, más allá de la comodidad de tener los huevos listos para echar en la ensala y de ahorrar unos minutos de preparación, parece que hay pocos argumentos a favor de este invento.

Además, para colmo, también salen más caros. Un paquete de seis unidades de huevos cocidos de la marca Hacendado cuesta 1,17 euros, mientras que media docena de huevos talla L de la marca Guillén sale por 0,95 euros. Ahora, puestas todas las cartas sobre la mesa, le toca al consumidor decidir si compensan o no la compra.