En España, existen pocos placeres comparables con degustar un buen desayuno por la mañana. Uno se levanta a una hora medianamente decente (pongamos que a las 7.30 horas). Antes de ir a trabajar, baja al bar de la esquina y, cuando llega el camarero, invoca a la Santísima Trinidad de los desayunos: "Buenos días Paco, quería lo de siempre: un zumo de naranja natural, unas tostadas con tomate, y un café con leche". "Ahora mismo", responde Paco, siempre atento a la hora de saciar nuestra hambre mañanera.

Una vez todo engullido, uno experimenta una sensación como de plenitud. No sólo nos sentimos con todas las fuerzas necesarias para afrontar cualquier tarea farragosa que nos encomienden en el trabajo, sino que además estamos contribuyendo a la mejora de nuestra salud general. En teoría, nuestro corazón, hígado y páncreas podrán funcionar mucho más tiempo y mejor gracias al gran aporte de nutrientes hemos realizado gustosamente. Porque, al fin y al cabo, un zumo natural, unas tostadas con tomate y un café con leche, no hacen daño a nadie. En realidad no es así. Pese a que pueda ser mejor que tomar un tazón de leche lleno de cereales ultraprocesados y un par de magdalenas, en realidad esta alternativa se encuentra lejos de ser saludable. Además, el desayuno ni siquiera es imprescindible (y tampoco es la comida más importante del día).