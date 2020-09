5 de 5

Sí y no. El aguacate es una fruta cuyas propiedades son innegables. Aporta grasas saludables a nuestro organismo, contiene potasio, magnesio, ácido fólico, vitamina B9, vitaminas A, C y E, y también fibra. Sin embargo, la pulpa no es la parte más nutritiva de este alimento. Un estudio publicado en la American Chemical Society hace algunos años apunta directamente al hueso, donde se han encontrado hasta 116 compuestos distintos. Comerlo, eso sí, no es precisamente una tarea fácil.