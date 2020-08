3 de 5

Otro de los alimentos que tradicionalmente se han relacionado con unos niveles altos de colesterol son las gambas. La gamba roja, por ejemplo, aporta 185 miligramos de colesterol a la dieta. Sin embargo, la mayor parte de esta sustancia se encuentra en su cabeza. El marisco, al igual que la gran mayoría de pescados, tiene un perfil nutricional saludable ya que es una importante fuente de grasas buenas (ácidos grasos poliinsaturados y omega-3 sobre todo). Además, su contenido en grasas saturadas es prácticamente inexistente.

"La hipercolesterolemia no está relacionada con el consumo de colesterol a través de los alimentos, sino con el elevado consumo de otro tipo de grasas como las grasas saturadas y las grasas trans", explica Marián García (‘Boticaria García’) en su libro El jamón de York no existe. "Si no se chupan las cabezas, el contenido de colesterol del langostino es inferior al de otros pescados a los que no se les tiene tanto miedo. Como los calamares", añade.