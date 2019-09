Aceitunas verdes o negras: éstas son sus diferencias y la opción más saludable

Sabemos que las aceitunas son el aperitivo estrella por excelencia en nuestro país, sean del tipo que sean: verdes, negras, más grandes, menos grandes, con hueso (pipo, como se dice en algunas zonas de nuestras geografía) o sin hueso… También es uno de los complementos más utilizados en nuestros platos y ensaladas. Y sí, esto es bueno. Porque las aceitunas son saludables, nutritivas y no engordan, dejémoslo ya claro de una vez. Pero ¿qué diferencias hay entre las aceitunas verdes y negras? ¿Cuáles son mejores dentro de una alimentación sana y equilibrada? ¿Debemos optar mejor por unas que por otras?

Todas las aceitunas son fuente de fibra, ácidos grasos monoinsaturados, vitaminas y minerales. La principal diferencia entre verdes y negras es que "las verdes se recogen cuando aún están inmaduras y se someten a tratamiento con una solución alcalina y luego se conservan en salmuera. Y las negras se recogen cuando la maduración ha llegado a su fin", explica a EL ESPAÑOL Lina Robles, nutricionista del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (Madrid).

Según la información recogida en la Fundación Española de Nutrición (FEN), la recolección de aceitunas suele comenzar a finales de noviembre y terminar en los meses de febrero o marzo. Las aceitunas verdes se adelantan en su recolección a los meses de septiembre y octubre y las negras son más tardías.

Por otro lado, según su valor nutricional -tal y como informa la FEN en su epígrafe dedicado a alimentos-, "las aceitunas son un alimento de gran valor nutricional, mayor el de las negras que el de las verdes, por su mayor permanencia en el árbol". Las aceitunas son consideradas como frutos grasos, pero el 70% de esta grasa es una grasa monoinsaturada. "En el ácido oleico, (99% de los ácidos grasos monoinsaturados), residen gran parte de los atributos saludables de las aceitunas".

Sí, el contenido graso entre ambas es diferente, asegura Robles: "El de las aceitunas negras es de 29,8 mientras que el de las verdes es de 16,7. Por tanto, el valor calórico de las verdes es mucho menos que el de las negras: las aceitunas verdes aportan 167 Kcal frente a 299 Kcal que aportan las negras".

Pero ¡ojo! aunque las aceitunas negras contengan más grasa recordemos que esta grasa es, en su mayoría, una grasa monoinsaturada, en concreto ácido oleico. Es decir, una grasa buena. Además, señala que "las aceitunas negras son una buena fuente de hierro, por lo que se aconseja combinarlas con alimentos ricos en Vitamina C (zumo de limón o pimiento verde) para mejorar la absorción del hierro".

¿Cuáles son mejores: las verdes o las negras?

La opinión es unánime entre los especialistas. "Cualquiera de las dos son saludables", asegura Robles. Por lo que podemos elegir cualquiera de ellas que no será perjudicial para nuestra salud sino todo lo contrario. "Dado que la grasa de las negras en su mayoría es grasa monoinsaturaada, podemos comprar cualquiera de las dos en el supermercado", reitera. Podemos optar, en consecuencia, por la que más nos guste, guiándonos únicamente por nuestros gustos y preferencias.

De este modo, y según informaba en este pasado artículo la dietista Andrea Calderón, secretaria científica de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), no hay aceitunas más saludables que otras, aunque varíen en su composición nutricional. "Por lo tanto, el consejo para elegir unas u otras es escoger la que a cada uno más le guste, o bien alternar entre las distintas variedades que existen", sostenía la profesional.

Es cierto que el aporte calórico de las aceitunas verdes es mucho menor que el de las negras por lo que "deberíamos comer las negras en menor cantidad. Pero insisto en que la grasa que tienen es una grasa saludable. Lo recomendable es tomar, aproximadamente, unas 7 aceitunas al día, es decir, 25 gramos de aceitunas al día, que aportarían en torno a 37 kcal . Depende del tipo de aceituna, serán más o menos", expone la nutricionista Robles.

Otra de las cosas que debemos tener claro en cuanto a las calorías es que las aceitunas con un consumo moderado diario (unas 7 aproximadamente) incluidas dentro de una dieta variada y equilibrada, no engordan. Sea incluidas en ensaladas, pizzas o en los aperitivos o tentempiés tan famosos y comunes de nuestra sociedad: "Consumir aceitunas de aperitivo no es perjudicial para la salud y encaja perfectamente en un menú saludable. De lo que no debemos abusar sería de la mayoría de las bebidas con las que las acompañamos: refrescos muy altos en azúcar, o refrescos light que tampoco son saludables y bebidas alcohólicas", sostiene Calderón. En general, apunta Robles, "las aceitunas no engordan, el problema es excederse en calorías en la dieta diaria completa".

Tampoco hay que olvidar el aporte de sodio que contienen las aceitunas. Es importante que las personas que sean hipertensas y tengas problemas con la sal moderen su consumo y pregunten mejor a su médico o especialista por su ingesta. En general, a la hora de elegir los aliños, concluye Robles, es recomendable evitar aquellos (aliños) que sean muy grasos.